Η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε νομοσχέδιο για την επαναλειτουργία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, βάζοντας τέλος στη μακροβιότερη «παράλυση» του κρατικού μηχανισμού στην ιστορία της χώρας.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 60 ψήφους υπέρ και 40 κατά, μετά από έξι εβδομάδες έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης και οικονομικών επιπτώσεων.

Ο πρόεδρος των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή, Μάικ Τζόνσον, κάλεσε τα μέλη του Κογκρέσου, που βρίσκονταν σε διακοπές από τα μέσα Σεπτεμβρίου, να επιστρέψουν «αμέσως» στην Ουάσιγκτον, ώστε να προχωρήσει η ψηφοφορία στη Βουλή, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως «η χώρα θα ανοίξει πολύ σύντομα».

Τέλος στο πολιτικό αδιέξοδο

Η διακοπή λειτουργίας διήρκεσε 41 ημέρες, αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους χωρίς μισθό, καθυστερώντας επιδόματα και προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε αεροδρόμια και δημόσιες υπηρεσίες.

Το αδιέξοδο έληξε έπειτα από συμφωνία τριών γερουσιαστών – των Τζιν Σαχίν και Μάγκι Χάσαν (Νιου Χάμσαϊρ), καθώς και του ανεξάρτητου Άνγκους Κινγκ (Μέιν) – οι οποίοι συντάχθηκαν με τους Ρεπουμπλικανούς, στηρίζοντας τρία δικομματικά νομοσχέδια χρηματοδότησης, παρά τις έντονες αντιδράσεις από το ίδιο τους το κόμμα.

Η συμφωνία εξασφαλίζει τη λειτουργία της κυβέρνησης έως τα τέλη Ιανουαρίου, ενώ προβλέπει ψηφοφορία για την επέκταση των φορολογικών ελαφρύνσεων στην υγεία, έως τα μέσα Δεκεμβρίου.

«Αυτή ήταν η μόνη επιλογή στο τραπέζι», δήλωσε η Σαχίν, προσθέτοντας πως η διακοπή λειτουργίας «ανέδειξε την ανάγκη να δοθεί λύση στο θέμα της υγειονομικής περίθαλψης».

Αντιδράσεις και εσωκομματικές τριβές στους Δημοκρατικούς

Η απόφαση προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό των Δημοκρατικών, με κορυφαία στελέχη να χαρακτηρίζουν τη συμφωνία «λάθος» και «υποχώρηση».

Ο επικεφαλής της Γερουσίας, Τσακ Σούμερ, δήλωσε ότι δεν μπορούσε «εντίμως να τη στηρίξει», ενώ ο ανεξάρτητος Μπέρνι Σάντερς έκανε λόγο για «τραγικό λάθος». «Το να εγκαταλείψουμε τη μάχη για την υγειονομική περίθαλψη είναι ένα τρομερό λάθος», τόνισε συγκεκριμένα.

Ο γερουσιαστής Κρις Μέρφι (Κονέκτικατ) υπογράμμισε ότι οι ψηφοφόροι «ζητούν από το κόμμα να κρατήσει σθεναρή στάση».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της προοδευτικής πτέρυγας στη Βουλή, Γκρεγκ Καζάρ, χαρακτήρισε τη συμφωνία «προδοσία εκατομμυρίων Αμερικανών που στηρίζονται στους Δημοκρατικούς για να μειωθεί το κόστος υγείας».

Ο Χακίμ Τζέφρις, επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή, εξέφρασε τη στήριξή του στον Σούμερ, λέγοντας πως «ο αμερικανικός λαός γνωρίζει ότι είμαστε στη σωστή πλευρά αυτής της μάχης».

Τι προβλέπει η συμφωνία

Το νέο νομοσχέδιο αναιρεί τις μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων, που είχαν ξεκινήσει από την 1η Οκτωβρίου και εγγυάται την πλήρη καταβολή των καθυστερημένων μισθών, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία. Παράλληλα, προστατεύει τους δημόσιους υπαλλήλους από νέες απολύσεις έως τον Ιανουάριο.

Η επόμενη πολιτική μάχη: Υγεία και φοροελαφρύνσεις

Παρά τη συμφωνία, παραμένει ασαφές αν Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί θα μπορέσουν να βρουν κοινό έδαφος, πριν από την ψηφοφορία του Δεκεμβρίου, για την παράταση των φορολογικών επιδοτήσεων για την υγειονομική περίθαλψη, που λήγουν στο τέλος του έτους.

Ο πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον δήλωσε ότι οι Ρεπουμπλικανοί είναι ανοιχτοί σε «μεταρρυθμίσεις» του λεγόμενου Affordable Care Act, αλλά δε δεσμεύτηκε να φέρει το θέμα προς συζήτηση και ψηφοφορία. Μερικά στελέχη του κόμματός του εμφανίζονται πρόθυμα να στηρίξουν την παράταση των επιδοτήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιβληθούν νέα εισοδηματικά όρια.

Η Ρεπουμπλικανή Σούζαν Κόλινς, πρόεδρος της Επιτροπής Πιστώσεων, δήλωσε ότι στηρίζει την ιδέα, λέγοντας: «Πρέπει να δράσουμε έως το τέλος του έτους και αυτό ακριβώς έχει υποσχεθεί ο επικεφαλής της πλειοψηφίας».

Άλλοι Ρεπουμπλικανοί, με επικεφαλής τον Ντόναλντ Τραμπ, αναζωπύρωσαν την παλαιότερη ρητορική τους κατά του νόμου για την Υγειονομική Περίθαλψη, ζητώντας να καταργηθεί ή να αναθεωρηθεί εκ βάθρων.

Τι έπεται

Η Βουλή των Αντιπροσώπων αναμένεται να ψηφίσει το νωρίτερο την Τετάρτη, καθώς τα μέλη της επιστρέφουν σταδιακά στην Ουάσιγκτον. Αν εγκριθεί και εκεί, η κυβέρνηση θα επαναλειτουργήσει πλήρως μέχρι το τέλος της εβδομάδας, τερματίζοντας μια κρίση που παρέλυσε την ομοσπονδιακή διοίκηση και προκάλεσε πολιτικούς κραδασμούς και στις δύο πλευρές του Κογκρέσου.