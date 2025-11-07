Σε άμεσο περιορισμό του αριθμού των πτήσεων κατά 4% σήμερα προχώρησαν οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες σε 40 μεγάλα αεροδρόμια των ΗΠΑ (τουλάχιστον 700 πτήσεις), μετά την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ για περικοπές στην εναέρια κυκλοφορία, στα πλαίσια της διακοπής της λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών (shutdown).

Περιορισμός του αριθμού λόγω ελλιπούς ασφάλειας στα αεροδρόμια

Επικαλούμενη λόγους ασφάλειας των πτήσεων η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε ότι το ποσοστό των πτήσεων (δεν αφορούν διεθνείς πτήσεις) που θα ακυρωθεί θα ανέβει έως το 10% μέχρι τις 14 Νοεμβρίου αν δεν ξεπεραστεί το shutdown.

Σύμφωνα με την FAA η απόφαση είναι αναγκαία καθώς παρατηρούνται εκτεταμένα προβλήματα σε ό,τι αφορά την επάνδρωση των αεροδρομίων με ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να προκαλούνται καθυστερήσεις στις πτήσεις σε πολλά αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων είναι και εκείνα της Ατλάντα, του Σαν Φρανσίσκο, της Ουάσινγκτον και του Νιούαρκ.

Η FAA ανέφερε ότι οι καθυστερήσεις λόγω έλλειψης προσωπικού αφορούν σε τουλάχιστον 10 τοποθεσίες σε όλη τη χώρα.

Τι λένε οι εταιρείες

Ο διευθύνων σύμβουλος της American Airlines, Ρόμπερτ Άιζομ, ανέφερε ότι δεν αναμένει σημαντική αναστάτωση για τους πελάτες από τις αρχικές περικοπές πτήσεων που διέταξε η κυβέρνηση, προειδοποιώντας ότι οι αυξημένες περικοπές θα ήταν «προβληματικές». Σύμφωνα με τον Άιζομ: «Αυτό το επίπεδο ακυρώσεων θα αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου και αυτό είναι κάτι που θα είναι προβληματικό».

Η American Airlines ανέφερε στο Reuters ότι οι 220 ακυρώσεις πτήσεων της Παρασκευής επηρέασαν 12.000 επιβάτες.

Η United Airlines ανέφερε ότι οι μισοί από τους πελάτες που επηρεάστηκαν κατάφεραν να κάνουν νέα κράτηση εντός τεσσάρων ωρών από την αρχική ώρα αναχώρησης. Η United, η οποία ακύρωσε 184 πτήσεις την Παρασκευή, θα ακυρώσει 168 το Σάββατο και 158 την Κυριακή.