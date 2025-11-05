Συμπληρώνονται σήμερα 36η ημέρες από τότε που οι ΗΠΑ μπήκαν στο Shutdown. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έσπασαν σήμερα το ρεκόρ του μακρύτερου shutdown στην ιστορία της χώρας το οποίο είχε καταγραφεί πάλι επί Προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ, το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

Τραμπ: «Στραγγαλίζει» οικονομικά πόλεις των Δημοκρατικών εν μέσω shutdown

Μετά από 36 ημέρες Shutdown η δημοσιονομική παράλυση των Ηνωμένων Πολιτειών είναι γεγονός. Oι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο δεν έχουν μπορέσει να συνεννοηθούν για την άρση του αδιεξόδου, το οποίο έχει οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιους λειτουργούς σε ανεργία, εμποδίζει τις καταβολές επιδομάτων και αποσταθεροποιεί τον τομέα των αερομεταφορών.

