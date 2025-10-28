Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι δουλεύει σκληρά για να ξανακάνει μεγάλη και σπουδαία την Αμερική όμως 42 εκατομμύρια φτωχοί και χαμηλόμισθοι Αμερικανοί κινδυνεύουν να κατρακυλήσουν στην ανέχεια από την 1η Νοεμβρίου εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία στο Κογκρέσο για τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό. Αν δεν εγκριθεί ο προϋπολογισμός, δεν θα καταβληθούν βασικά επιδόματα (κουπόνια) από τα οποία εξαρτώνται εκατομμύρια οικογένειες για την αγορά βασικών ειδών διατροφής.

Για 28η συνεχή ημέρα το αμερικανικό δημόσιο βρίσκεται σήμερα σε παύση λειτουργίας (shutdown) με κλειστές ή υπολειτουργούσες υπηρεσίες και στάση πληρωμών. Περίπου 670.000 δημόσιοι υπάλληλοι τελούν σε υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών ενώ 730.000 συνεχίζουν να εργάζονται χωρίς να πληρώνονται, σύμφωνα με το Κέντρο Υπερκομματικής Πολιτικής (Bipartisan Policy Center). Όμως δεν είναι μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα ή κινδυνεύουν να χάσουν για πάντα τη δουλειά τους τώρα που ο πρόεδρος Τραμπ λέει πως βρήκε την ευκαιρία για να μειώσει το κράτος (δημόσιο).

Ένας στους οκτώ Αμερικανούς είναι δικαιούχος του προγράμματος SNAP (Πρόγραμμα Πρόσθετης Διατροφικής Στήριξης) το οποίο υλοποιείται από το υπουργείο Γεωργίας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 2023 σχεδόν τα τρία τέταρτα εκείνων που έλαβαν βοήθεια είχαν καθαρό εισόδημα πάνω στο όριο ή κάτω από το όριο της φτώχειας (15.000 δολάρια το χρόνο). Κατά μέσο όρο το επίδομα αυτό αντιστοιχεί σε 6 δολάρια την ημέρα το άτομο, αν και υπάρχουν αποκλίσεις από πολιτεία σε πολιτεία.

Τι σημαίνει πρακτικά αυτό;

Για παράδειγμα, στο Ιλινόις το ανώτατο όριο εισοδήματος για τη χορήγηση επιδόματος είναι τα 2.000 δολάρια μικτά το μήνα ενώ το μέγιστο μηνιαίο επίδομα διατροφής αγγίζει τα 300 δολάρια το άτομο, και τα 1.000 δολάρια για τετραμελή οικογένεια. Αν συνυπολογιστεί ότι το μέσο ενοίκιο στην ίδια πολιτεία για σπίτι με μία κρεβατοκάμαρα είναι γύρω στα 1.600 δολάρια το μήνα, γίνεται αντιληπτή η σημασία του επιδόματος διατροφής SNAP.

Αντίστοιχα, στην Καλιφόρνια το ανώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος είναι τα 2.500 δολάρια μικτά ενώ το επίδομα κυμαίνεται από 23 έως 292 δολάρια το άτομο και φτάνει τα 975 δολάρια το μήνα για τετραμελή οικογένεια ενώ το μέσο ενοίκιο (μακριά από το λαμπερό Λος Άντζελες και το Σαν Φρανσίσκο) στο ταπεινό Μπέικερσφιλντ είναι 1.200 δολάρια.

Χωρίς το επίδομα SNAP, πολλοί χαμηλόμισθοι που τα βγάζουν δύσκολα πέρα από μήνα σε μήνα, θα πρέπει να επιλέξουν αν θα πληρώσουν το νοίκι ή αν θα έχουν φαγητό στο τραπέζι (για όσο θα έχουν στέγη πάνω από το τραπέζι).

Το επίδομα χορηγείται μέσω πιστωτικής κάρτας την οποία χρησιμοποιούν οι δικαιούχοι για αγορά τροφίμων από συμβεβλημένα σούπερ μάρκετ και άλλα καταστήματα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τις πολιτείες οι οποίες λαμβάνουν τα αντίστοιχα κονδύλια από το ομοσπονδιακό δημόσιο. Το 2024 το κόστος του προγράμματος άγγιξε τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων 94 δισεκατομμύρια διατέθηκαν για επιδόματα τροφίμων σε 41,7 εκατομμύρια Αμερικανούς συμβάλλοντας παράλληλα στην τόνωση της αμερικανικής οικονομίας.

Η κυβέρνηση Τραμπ (το υπουργείο Γεωργίας) κατέστησε σαφές από τις 10 Οκτωβρίου ότι δεν πρόκειται να καλύψει το πρόγραμμα με κονδύλια από προγράμματα έκτακτης ανάγκης, ούτε από το αποθεματικό του SNAP που ανέρχεται σε 5 δισεκατομμύρια δολάρια και θα κάλυπτε μόλις το 60% των μηνιαίων αναγκών. Επίσης, προειδοποίησε τις πολιτείες να μην θεωρούν βέβαιο πως εάν καλύψουν εκείνες τις ανάγκες του SNAP από δικά τους κονδύλια θα χρηματοδοτηθούν εκ των υστέρων από το ομοσπονδιακό δημόσιο.

Κανένα πρόβλημα για τους στρατιωτικούς

Αντίθετα ο Λευκός Οίκος διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα στην καταβολή των μισθών σε 1,3 εκατομμύρια αξιωματικούς και οπλίτες στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό. Οι στρατιωτικοί πληρώθηκαν στις 15 Οκτωβρίου καθώς το Πεντάγωνο έκανε χρήση εγκεκριμένων κονδυλίων ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων που προορίζονταν για την έρευνα, την ανάπτυξη και την εκπαίδευση.

Όμως, δαπανήθηκαν ήδη για το σκοπό αυτό 6,5 δισεκατομμύρια, και τα 1,5 δισεκατομμύρια που απέμειναν δεν επαρκούν για την πληρωμή του δεύτερου δεκαπενθήμερου. Η δωρεά των 130 εκατομμυρίων δολαρίων που έκανε στο Πεντάγωνο ένας «φίλος» του προέδρου ο οποίος θέλει να παραμείνει ανώνυμος, αντιστοιχεί σε 100 δολάρια για κάθε στρατιωτικό.

Οι κυβερνήτες και οι αρμόδιες υπηρεσίες των πολιτειών ενημερώνουν τους πολίτες ότι είναι πολύ πιθανό να μην πιστωθούν τα επιδόματα στις κάρτες τους, οπότε θα πρέπει να αποταθούν σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, σε τράπεζες τροφίμων και σε συσσίτια για να καλύψουν τις ανάγκες τους, δηλαδή για να μην πεινάσουν.

Σε αυτό το πλαίσιο γίνεται η κινητοποίηση της εθνοφρουράς και εθελοντών στην Καλιφόρνια από τον κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ, για την παροχή βοήθειας στην οργάνωση συσσιτίων και τη διανομή τροφίμων. Μόνο στην Καλιφόρνια έχουν διατεθεί πάνω από 80 εκατομμύρια δολάρια για να ενισχυθούν δομές όπως οι τράπεζες τροφίμων.

Αν δεν υπάρξει ένας συμβιβασμός της τελευταίες στιγμής μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, υπάρχει κίνδυνος κοινωνικής αναταραχής με απρόβλεπτες συνέπειες, ιδιαίτερα αν ο πρόεδρος Τραμπ επιχειρήσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με κατασταλτικά μέτρα.