Ταλαιπωρία περιμένει για έναν μήνα τους επιβάτες που χρησιμοποιούν τη Γραμμή 2 του μετρό καθώς μέχρι τις 12/12 θα γίνονται εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών, με αποτέλεσμα κάποιοι σταθμοί να κλείνουν νωρίτερα.

Οι τεχνικές εργασίες στο υπόγειο δίκτυο θα εκτελούνται τις νυχτερινές ώρες και ανά διαστήματα σε διαφορετικά σημεία. Παράλληλα με τις εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών, στα ίδια σημεία θα πραγματοποιούνται και εργασίες για την εγκατάσταση δικτύου 5G.

Η αντικατάσταση 32 χλμ. σιδηροτροχιών είναι το μεγαλύτερο έργο επιδομής, που έχει γίνει στο μετρό από την έναρξη λειτουργίας του. Αφορά κυρίως το αρχικό βασικό δίκτυο των Γραμμών 2 και 3 (Σεπόλια – Δάφνη και Μοναστηράκι – Εθνική Άμυνα), είναι προϋπολογισμού 7,3 εκατ. € και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2026.

Οι εργασίες

Οι εργασίες ξεκινούν από το τμήμα «Δάφνη – Νέος Κόσμος» της Γραμμής 2, στο οποίο θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ειδικότερα, οι σταθμοί Νέος Κόσμος, Άγιος Ιωάννης και Δάφνη από Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν από τις 21:40, 2μιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό «Ανθούπολη – Ελληνικό» τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται στα τμήματα «Ελληνικό -Άγιος Δημήτριος» και «Ανθούπολη – Συγγρού Φιξ».

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των 3 σταθμών, θα αναχωρούν:

από Σύνταγμα προς Ελληνικό στις 21:40,

από Νέο Κόσμο προς Ελληνικό στις 21:44,

από Νέο Κόσμο προς Ανθούπολη στις 21:51,

από Αγ. Ιωάννη προς Ελληνικό στις 21:45,

από Αγ. Ιωάννη προς Ανθούπολη στις 21:50,

από Δάφνη προς Ελληνικό στις 21:47 και

από Δάφνη προς Ανθούπολη στις 21:48.

Προσωρινά λεωφορεία

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα Άγιος Δημήτριος – Συγγρού Φιξ, δρομολογείται από τον ΟΑΣΑ η προσωρινή, κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ13 «Φιξ – Αγ. Δημήτριος», που θα εξυπηρετεί τους κλειστούς σταθμούς Μετρό Νέο Κόσμο, Αγ. Ιωάννη και Δάφνη.

Η αφετηρία και το τέρμα της ορίζεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του σταθμού Μετρό «Συγγρού Φιξ» και συγκεκριμένα επί της λεωφόρου Συγγρού δίπλα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.