Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
Το Βήμα Σήμερα: Είναι παρωχημένο μέτρο ο Δακτύλιος;
Το Βήμα Σήμερα: Είναι παρωχημένο μέτρο ο Δακτύλιος;

Για ποιους λόγους ήρθε στη ζωή μας ο Δακτύλιος και πόσο αποτελεσματικό μέτρο είναι

Το Βήμα Σήμερα: Είναι παρωχημένο μέτρο ο Δακτύλιος;
Για ποιους λόγους ήρθε στη ζωή μας ο Δακτύλιος και πόσο αποτελεσματικό μέτρο είναι

Ο Χρήστος Λογαράς, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», περιγράφει για ποιους λόγους ήρθε στη ζωή μας ο Δακτύλιος και πόσο αποτελεσματικό μέτρο είναι, 42 χρόνια μετά.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «Είναι παρωχημένο μέτρο ο Δακτύλιος;» θα ακούσετε:

  • 0:28 Πότε ήρθε στη ζωή μας για πρώτη φορά ο Δακτύλιος.
  • 1:28 Πώς ακριβώς λειτουργεί ως κυκλοφοριακό μέτρο ο Δακτύλιος.
  • 2:06 Η ατμοσφαιρική ρύπανση στο αθηναϊκό κέντρο που μας ταλαιπωρεί από παλιά.
  • 3:38 Η αποδοτικότητα του Δακτυλίου στο σήμερα όσον αφορά την κυκλοφοριακή συμφόρηση.
  • 4:36 Η αποτελεσματικότητα του Δακτυλίου με βάση τη ρύπανση της ατμόσφαιρας.
  • 5:16 Η γνώμη των ειδικών σχετικά με την κατάργηση ή μη του μέτρου.
  • 8:07 Οι εναλλακτικοί τρόποι μετακίνησης στο κέντρο της πρωτεύουσας και τα προβλήματά τους.

