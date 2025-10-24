Ο Χρήστος Λογαράς, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», περιγράφει για ποιους λόγους ήρθε στη ζωή μας ο Δακτύλιος και πόσο αποτελεσματικό μέτρο είναι, 42 χρόνια μετά.
Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «Είναι παρωχημένο μέτρο ο Δακτύλιος;» θα ακούσετε:
- 0:28 Πότε ήρθε στη ζωή μας για πρώτη φορά ο Δακτύλιος.
- 1:28 Πώς ακριβώς λειτουργεί ως κυκλοφοριακό μέτρο ο Δακτύλιος.
- 2:06 Η ατμοσφαιρική ρύπανση στο αθηναϊκό κέντρο που μας ταλαιπωρεί από παλιά.
- 3:38 Η αποδοτικότητα του Δακτυλίου στο σήμερα όσον αφορά την κυκλοφοριακή συμφόρηση.
- 4:36 Η αποτελεσματικότητα του Δακτυλίου με βάση τη ρύπανση της ατμόσφαιρας.
- 5:16 Η γνώμη των ειδικών σχετικά με την κατάργηση ή μη του μέτρου.
- 8:07 Οι εναλλακτικοί τρόποι μετακίνησης στο κέντρο της πρωτεύουσας και τα προβλήματά τους.
