Πατείς με πατώ σε είναι η κατάσταση, κυρίως τα πρωινά, σε βασικούς σταθμούς του μετρό, όπως για παράδειγμα το Σύνταγμα, με τον κόσμο να στριμώχνεται σε σκάλες, αποβάθρες και συρμούς και να βιώνει αποπνικτικές συνθήκες, με κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια του.

Ενδεικτικές ήταν οι εικόνες που ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιβάτες που αγανάκτησαν από τις ουρές που σχηματίζονταν και διατηρούνταν επί ώρα σε όλους τους χώρους του κεντρικού σταθμού της πόλης, τρομάζοντας τους άμαθους τουρίστες της Αθήνας.

Το επιβατικό κοινό διαμαρτύρεται για ανεπάρκεια στα δρομολόγια, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η μετάβαση στους προορισμούς τους σε φυσιολογικές ώρες και κυρίως συνθήκες. Εδώ και τρία χρόνια έχουν εντοπιστεί ρωγμές και φθορές στις σιδηροτροχιές, γεγονός που έχει οδηγήσει στην εφαρμογή μειωμένης ταχύτητας στους συρμούς, οι οποίοι είναι επίσης καθόλου ή ελλιπώς συντηρημένοι και φυσικά δεν υπάρχουν αρκετοί μηχανοδηγοί.

Το πρωτόκολλο ασφαλείας

Συγκεκριμένα σήμερα, νωρίς το πρωί, τεράστια ταλαιπωρία περίμενε εκατοντάδες επιβάτες, που σχεδόν εγκλωβίστηκαν στην αποβάθρα του μετρό στο Σύνταγμα, στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο και συγκεκριμένα στο σημείο που ενώνεται η γραμμή 2 (κόκκινη) με τη γραμμή 3 (μπλε) προς τη Δουκίσσης Πλακεντίας. Μάλιστα ο σταθμάρχης αναγκάστηκε να ενεργοποιήσει περοσωρινά το πρωτόκολλο ασφαλείας και να διακόψει την κίνηση της κυλιόμενης σκάλας καθόδου.

Η συχνότητα των δρομολογίων του Μετρό δε μεταβλήθηκε και ήταν τόσος ο κόσμος που βρισκόταν στον σταθμό, ώστε αναγκαστικά πολλοί επιβάτες περίμεναν για ώρα στην αποβάθρα, μέχρι να επιβιβαστούν.

Το πρωτόκολλο της παύσης κίνησης της κυλιόμενης σκάλας -μόνο της καθόδου- ενεργοποιείται σε αυτές τις περιπτώσεις για την ασφάλεια των επιβατών και για να μην υπάρξουν ατυχήματα, λόγω της υπερσυγκέντρωσης του κόσμου.