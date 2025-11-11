Παρά την ξαφνική μπόρα που έπληξε την Αθήνα το πρωί της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου, περισσότεροι από 600 φοιτητές και απόφοιτους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) συμμετείχαν στις «Ημέρες Καριέρας ΟΠΑ» που πραγματοποιήθηκαν, για μια ακόμα χρονιά στο Ζάππειο. Στη διάρκεια της εκδήλωσης οι φοιτητές και οι απόφοιτοι είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν δια ζώσης συνεντεύξεις με εκπροσώπους 100 αναγνωρισμένων επιχειρήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

«Η σημερινή συνάντηση μάς άνοιξε ένα παράθυρο», μας είπε ο 4ετής φοιτητής στο τμήμα Μarketing και Επικοινωνίας του ΟΠΑ Κωσταντίνος Χρηστάκης. Τόσο ο ίδιος όσο και η συμφοιτήτρια του Ιωάννα Τσαγκάρη ενδιαφέρονται για την πρακτική τους. «Η εκδήλωση μας βοήθησε πολύ. Ηταν πολύ κατατοπιστική για το πώς εργάζονται οι εταιρείες Μarketing», είπαν. Με την σειρά της, η Ελένη (η οποία πρόσφατα τελείωσε το μεταπτυχιακό της στο ΟΠΑ μετά από σπουδές στο ΕΚΠΑ) είχε την ευκαιρία να μιλήσει με εκπροσώπους πολλών εταιρειών.

«Είναι σημαντική η πρωτοβουλία αυτή γιατί έχεις την ευκαιρία να συναντηθείς με εταιρείες στις οποίες δεν θα είχες εύκολα πρόσβαση», επεσήμανε. Μια άλλη διάσταση έδωσαν η Αγγελική, η Ειρήνη και η Αναστασία. Είναι 4ετείς φοιτήτριες στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας –ήρθαν ανάμεσα στα μαθήματα τους. Όπως μας είπαν η σημερινή εκδήλωση τους έδωσε την ευκαιρία να δουν τις ανάγκες κάθε εταιρείας, τις τάσεις της αγοράς αλλά παράλληλα να ξεκαθαρίσουν και οι ίδιες τι θέλουν.

Κομβική σημασία

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κώστας Καραγκούνης, ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ Καθηγητής Περικλής Μήτκας, ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης, ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής Βασίλης Βασδέκης και ο Αντιπρύτανης του ΟΠΑ Καθηγητής Λεωνίδας Δουκάκης.

«Η εξαιρετική επιτυχία των “Ημερών Καριέρας ΟΠΑ” αποδεικνύει την κομβική σημασία των σύγχρονων εκδηλώσεων καριέρας που αναπτύσσει το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου μας», δήλωσε ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής Βασίλης Βασδέκης.

«Η παρουσία 100 επιχειρήσεων και η μαζική συμμετοχή 600 φοιτητών και αποφοίτων υπογραμμίζει τη διαρκή δέσμευση του ΟΠΑ να εφοδιάζει κατάλληλα τους νέους για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία και να συμβάλλει ενεργά στην πραγματική οικονομία» κατέληξε ενώ ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του ΟΠΑ Καθηγητής Λεωνίδας Δουκάκης, συμπλήρωσε: «Η επιτυχία των «Ημερών Καριέρας ΟΠΑ» είναι απόδειξη του υψηλού επιπέδου των αποφοίτων μας και της ισχυρής εμπιστοσύνης που δείχνει ο επιχειρηματικός κόσμος στο Πανεπιστήμιο. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε δράσεις που προσφέρουν άμεσες ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης».

Καλά προετοιμασμένοι

Την εκδήλωση διοργάνωσε το γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συζητήσαμε με επιστημονική υπεύθυνη του γραφείου Διασύνδεσης Ειρήνη Νικάνδρου. «Είναι σημαντικό το ότι αφενός τα παιδιά έρχονται προετοιμασμένα μέσα από workshop πώς θα ετοιμάσουν το βιογραφικό τους, πώς θα στηθούν σε μία συνέντευξη και αφετέρου ότι έρχονται και απόφοιτοι, δίνεται δηλαδή ευκαιρία και σε κάποιους που, για κάποιο λόγο, βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας» επεσήμανε.

«Ερχονται, ξαναδίνουν το βιογραφικό τους, ξαναγνωρίζονται. Βλέπουν μάλιστα και παλιούς τους συμφοιτητές τους, που έχουν έρθει ως εκπρόσωποι εταιρειών. Είναι μια γιορτή. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι αυτό».

Ένα μεγάλο ποσοστό αυτών που συμμετέχουν στις «Μέρες Καριέρας», εκτός από την τυπική εκπαίδευση (το προπτυχιακό και το μεταπτυχιακό του ΟΠΑ) προέρχεται και από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΟΠΑ, όπως μας ενημερώνει η σύμβουλος σταδιοδρομίας ΟΠΑ Αγγελική Παναγιωτιδου.

«Πρόκειται για ανθρώπους και μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι έρχονται στα προγράμματα του ΟΠΑ για να αναβαθμιστούν ή και να αλλάξουν καριέρα. Ερχονται, ξαναεντάσσονται στην αγορά, προσπαθούν να ακολουθήσουν τα trend στις τεχνικές συνέντευξης, βιογραφικού, δικτύωσης, μέσα από ηλεκτρονικά μέσα».

Εθελοντισμός

Σημαντικό ρόλο στο «στήσιμο» της εκδήλωσης έπαιξαν οι εθελοντές φοιτητές του ΟΠΑ. Η Ελενα, ο Μάριος, η Κυριακή, ο Χρήστος, ο Ταξιάρχης και ο Σωτήρης από νωρίς είναι στο χώρο και βοηθούν όπου υπάρχει ανάγκη. «Βλέπουμε πως είναι στην πράξη να στήσει κανείς μια τέτοια εκδήλωση. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι συναρπαστικό», μας λένε. «Παράλληλα, έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τις εταιρείες». Συζητάμε για τον εθελοντισμό. «Είναι στην κουλτούρα του πανεπιστημίου», απαντούν όλοι τους με μια φωνή.