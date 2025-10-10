«Η Ελλάδα είναι ιστορική και όμορφη χώρα, με πολλά πλεονεκτήματα για διεθνείς φοιτητές. Οι μετακινήσεις είναι εύκολες, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς υπάρχει 50% έκπτωση για τους φοιτητές, τα νησιά, όπως η Σαντορίνη, η Ζάκυνθος η Κρήτη είναι υπέροχα, οι άνθρωποι φιλικοί».

Ο Μοχάμεντ είναι από το Πακιστάν, αλλά πλέον ζει στην Αθήνα ως πρωτοετής φοιτητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).

Αν και δεν είχε ξαναεπισκεφθεί την Ελλάδα στο παρελθόν, αποφάσισε να την επιλέξει ως τόπο διαμονής του για τα επόμενα τουλάχιστον 4 χρόνια, αφού πρώτα έκανε μια καλή έρευνα.

«Είχα διαβάσει για την Αθήνα, για το Πανεπιστήμιο, για το επίπεδο των σπουδών στα οικονομικά. Το ΟΠΑ είναι ένα από τα καλύτερα στο αντικείμενό του, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς», λέει με περηφάνια.

Ο Χέρμπερτ από τη Ρουάντα, θαύμαζε πάντα την Αρχαία Ελλάδα. Έτρεφε δε έναν ιδιαίτερο θαυμασμό για τους Σπαρτιάτες, τον Λεωνίδα και τους πολεμιστές του: «Ήθελα πάντα να περπατήσω σ’ αυτά τα μέρη και σύντομα θα το κάνω. Μόλις μου το επιτρέψει το πρόγραμμα μου», εξηγεί.

Μένει στα Κάτω Πατήσια και περιγράφει με ευγνωμοσύνη πώς το Πανεπιστήμιο τον βοήθησε να εγκατασταθεί. «Ήρθα μόνος μου. Μου βρήκαν προσωρινή στέγη, με βοήθησαν να τακτοποιηθώ. Από την πρώτη μέρα ένιωσα πως ανήκω εδώ».

Η Νι, από το Βιετνάμ, επέλεξε την Ελλάδα έπειτα από παρότρυνση της μητέρας της, η οποία ζούσε παλαιότερα στην χώρα μας.

«Η μαμά μου μιλούσε πάντα με θαυμασμό για την Αθήνα και το Πανεπιστήμιο. Μου είπε ότι θα έχω σπουδαίους καθηγητές και θα ζήσω μια εμπειρία που αξίζει».

Από την Ιταλία και το Μιλάνο κατάγεται η Σαρλότ. «Είναι διαφορετικά εδώ από ό,τι στην πόλη μου. Θα πρέπει σίγουρα να προσαρμοστώ, αλλά νομίζω ότι θα είναι εύκολο γιατί η πόλη έχει ζεστασιά», λέει.

Δίπλα της, η Άλεξ από το Σικάγο διηγείται τη δική του ιστορία: «Ήδη ζούσα στην Ελλάδα. Περνούσα καθημερινά έξω από το Πανεπιστήμιο και όταν είδα ότι ξεκινούσε το αγγλόφωνο πρόγραμμα, αποφάσισα να το παρακολουθήσω. Το περιβάλλον είναι ιδανικό για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με το διεθνές επιχειρείν».

Αυτοί οι νέοι είναι ανάμεσα στους 26 φοιτητές από 17 χώρες που εγγράφηκαν στο πρώτο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ΟΠΑ, το οποίο θα τους προσφέρει το πτυχίο «International Business and Technology» (Διεθνής Διοίκηση και Τεχνολογία).

Με χορό και μουσική η υποδοχή των πρωτοετών

Η γνωριμία μαζί τους έγινε την ημέρα της επίσημης υποδοχής, την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, στην αίθουσα τελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος» του Πανεπιστημίου.

Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαιτέρως γιορτινή, καθώς η εκδήλωση ξεκίνησε με μουσική από την ορχήστρα του Πανεπιστημίου, ενώ στο προαύλιο, χορευτικά σχήματα με παραδοσιακές στολές παρουσίαζαν ελληνικούς χορούς.

Παράλληλα, πραγματοποιούνταν και η υποδοχή των Ελλήνων πρωτοετών σε άλλη αίθουσα, οπότε οι χώροι του ιδρύματος είχαν πλημμυρίσει κόσμο, μουσική και χαρούμενες φωνές.

Τους νέους φοιτητές καλωσόρισε ο Πρύτανης, Καθηγητής Βασίλειος Βασδέκης. Στην ομιλία του υποσχέθηκε ότι το Πανεπιστήμιο θα τους προσφέρει ένα στιβαρό πρόγραμμα γνώσεων, υψηλού επιπέδου, σε ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, μαζί με μια εμπειρία ζωής που θα τους συνοδεύει για πάντα.

Η Αντιπρύτανις, Καθηγήτρια Νάνσυ Πουλούδη, παρουσίασε την ιστορία και τη διαδρομή του Πανεπιστημίου, αναφερόμενη στις σχολές και στις διεθνείς του συνεργασίες.

Μιλώντας στους φοιτητές, τους χαρακτήρισε πρωτοπόρους που επέλεξαν να δοκιμάσουν ένα πρόγραμμα προσφερόμενο για πρώτη φορά στη χώρα και τους καλωσόρισε με θέρμη στο νέο τους «σπίτι», ενώ τόνισε ότι τα χρόνια που θα ακολουθήσουν θα είναι από τα πιο όμορφα της ζωής τους.

Ο «αρχιτέκτων» και διευθυντής του προγράμματος, Καθηγητής Δημήτρης Μανωλόπουλος, αναφέρθηκε στη σημασία της πολυπολιτισμικότητας που ήταν για εκείνον και η κινητήριος δύναμη για να δουλέψει πάνω στην φιλόδοξη ιδέα.

Μια ιστορική στιγμή για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η έναρξη του αγγλόφωνου προγράμματος έγινε εφικτή χάρη στο θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε με τον Νόμο 4692/2020 (ΦΕΚ Α’ 111).

Η νομοθετική αυτή ρύθμιση επέτρεψε στα δημόσια πανεπιστήμια της Ελλάδας να οργανώνουν προπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε ξένη γλώσσα, με στόχο την προσέλκυση φοιτητών από το εξωτερικό.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αξιοποίησε πλήρως αυτή τη δυνατότητα, θέτοντας σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα που συνδυάζει οικονομία, διοίκηση, τεχνολογία και διεθνείς σπουδές.

Τα μαθήματα θα γίνονται εξολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα και θα απευθύνονται σε μαθητές του εξωτερικού.