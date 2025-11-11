Το Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία την εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας ΟΠΑ», τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 στον εμβληματικό χώρο του Ζαππείου Μεγάρου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κώστας Καραγκούνης, ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ Καθηγητής Περικλής Μήτκας, ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης, ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής Βασίλης Βασδέκης, ο Αντιπρύτανης του ΟΠΑ Καθηγητής Λεωνίδας Δουκάκης καθώς επίσης και εκπρόσωποι των ΜΜΕ.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν πάνω από 600 φοιτητές/φοιτήτριες και απόφοιτοι του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι πραγματοποίησαν δια ζώσης συνεντεύξεις με τους εκπροσώπους 100 αναγνωρισμένων επιχειρήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που βρίσκονταν στον χώρο του Ζαππείου Μεγάρου.

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΟΠΑ, με ιστορία άνω των τριών δεκαετιών, μέσω σύγχρονων δράσεων διασύνδεσης όπως η εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας ΟΠΑ», επιτυγχάνει την αποτελεσματική σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά εργασίας και την πραγματική οικονομία.

Στην εκδήλωση ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής Βασίλης Βασδέκης, δήλωσε: «Η εξαιρετική επιτυχία των «Ημερών Καριέρας ΟΠΑ» αποδεικνύει την κομβική σημασία των σύγχρονων εκδηλώσεων καριέρας που αναπτύσσει το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου μας. Η παρουσία 100 επιχειρήσεων και η μαζική συμμετοχή 600 φοιτητών και αποφοίτων υπογραμμίζει τη διαρκή δέσμευση του ΟΠΑ να εφοδιάζει κατάλληλα τους νέους για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία και να συμβάλλει ενεργά στην πραγματική οικονομία».

Για την εκδήλωση, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του ΟΠΑ Καθηγητής Λεωνίδας Δουκάκης, συμπλήρωσε: «Η επιτυχία των «Ημερών Καριέρας ΟΠΑ» είναι απόδειξη του υψηλού επιπέδου των αποφοίτων μας και της ισχυρής εμπιστοσύνης που δείχνει ο επιχειρηματικός κόσμος στο Πανεπιστήμιο. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε δράσεις που προσφέρουν άμεσες ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης».