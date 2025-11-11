Η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη τη Δευτέρα στην Κρήτη και η κοινή σύσκεψη με βουλευτές και φορείς της περιοχής, έκρυβε ακόμη μία είδηση.

Εκτός από την ανακοίνωση του ολιστικού σχεδίου του ΠαΣοΚ κατά της οπλοχρησίας, όπως αυτό γνωστοποιήθηκε στην αίθουσα του περιφερειακού συμβουλίου, ο φωτογραφικός φακός εστίασε και στους συμμετέχοντες. Ένας από αυτούς ήταν και ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ευάγγελος Αποστολάκης. Ο πρώην ναύαρχος καθόταν στην πρώτη σειρά, δίπλα από τον υποψήφιο ευρωβουλευτή με το ΠαΣοΚ και γνωστό ηθοποιό του «σασμού» Μιχάλη Αεράκη, με τον οποίο σχολίασαν, ψιθυριστά, τα όσα ακούστηκαν στην αίθουσα.

Η παρουσία του Ευάγγελου Αποστολάκη στο Ηράκλειο όπως ήταν φυσικό, τροφοδότησε με σενάρια για κοινή συμπόρευση του με το ΠαΣοΚ. Το γεγονός δε, πως ως βουλευτής παραμένει ανεξάρτητος, μετά τις «φουρτούνες» που πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ από τον οποίο αποχώρησε, σε συνδυασμό πως επιλέγει να βρεθεί σε εκδήλωση δίπλα στον Νίκο Ανδρουλάκη, αποτελεί δηλωτικό στοιχείο πως υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει, πώς και γιατί βρέθηκε στην Κρήτη ο ανεξάρτητος και προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ Ευάγγελος Αποστολάκης; Θα ακολουθήσει και αυτός την διαδρομή του Πέτρου Παππά και της Ράνιας Θράσκια;

Το παρασκήνιο

Μόλις ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας, και πρώην επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων, πληροφορήθηκε τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης σύσκεψης, επικοινώνησε ο ίδιος με τον γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠαΣοΚ Δημήτρη Μπιάνγκη και ζήτησε αν μπορεί να την παρακολουθήσει.

Η απάντηση σαφώς και ήταν καταφατική, καθώς η πρωτοβουλία Ανδρουλάκη, που έγινε στον απόηχο του αιματηρού περιστατικού στα Βορίζια, ήταν ανοιχτή και μπορούσε να παρευρεθεί όποιος το επιθυμούσε. Άλλωστε και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση τόνισε μεταξύ άλλων πως «δεν δέχομαι, μια τραγωδία να γίνεται reality show» και επεσήμανε πως «ξέρουμε το πρόβλημα και μπορούμε όλοι μαζί, πέρα από κόμματα και ιδεολογίες, να βρούμε λύσεις. Έχουμε όλη την καλή διάθεση, το αποδεικνύουμε και με την παρουσία μας εδώ και με τις προτάσεις μας και με συντονιστή τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, να κάνουμε ό,τι πρέπει για να επουλώσουμε πληγές, για να πάει ο τόπος μας μπροστά».

Ωστόσο, η παρουσία του Ευάγγελου Αποστολάκη, που δεν προσχώρησε στο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη τον οποίο είχε στηρίξει την εποχή που ήταν εκείνος επικεφαλής της Κουμουνδούρου, ερμηνεύτηκε από πολλά στελέχη ως φλερτ με την Χαριλάου Τρικούπη.

Το ταξίδι του όμως στην Κρήτη και η κίνηση συνάντηση του με τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ αποκτά επιπλέον βαρύτητα, καθώς ο πρώην ναύαρχος μπήκε στην πολιτική όταν έγινε υπουργός της κυβέρνησης Τσίπρα και στη συνέχεια τοποθετήθηκε στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, με τον ίδιο όμως να μην έχει κάνει καμία δήλωση υπέρ της επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα και να επιλέγει να βρίσκεται σε εκδήλωση του ΠαΣοΚ.