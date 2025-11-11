Με σύμμαχο του τις θέσεις του ΠαΣοΚ στο αγροτικό ζήτημα, όπως αυτές διατυπώθηκαν και πριν λίγες ημέρες στον πανεθνικό διάλογο που έγινε στη Λάρισα, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παραστεί σήμερα το μεσημέρι το πανελλαδικό αγροτικό συλλαλητήριο που διεξάγεται στην Αθήνα. Ένα συλλαλητήριο που λαμβάνει χώρα στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και με τους αγρότες να αναφέρουν μεταξύ άλλων πως η «υπομονή τους έχει εξαντληθεί και οι κινητοποιήσεις είναι μονόδρομος». Παράλληλα στέλνουν τελεσίγραφο στην κυβέρνηση και δίνουν προθεσμία μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Οι αγρότες που έρχονται σήμερα στην Αθήνα από την Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, την Θεσσαλία, την Κρήτη και την Μακεδονία ζητούν να μην υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις σε κάθε μορφής πληρωμών και αποζημιώσεων και την ταυτόχρονα, κρούουν καμπανάκι κινδύνου για την κατάσταση «έκτακτης ανάγκης» που όπως λένε βρίσκεται η κτηνοτροφία λόγω ευλογιάς

Εξωστρέφεια

Η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη διαμαρτυρία των αγροτών θεωρήθηκε από πολλούς ως απότοκο, αφενός της στήριξης που παρέχει η Χαριλάου Τρικούπη στα ζητήματα που αφορούν τον αγροτικό κόσμο, και αφετέρου της κουλτούρας που έχει εμφυσήσει ο ίδιος στο κόμμα. Άλλωστε, τα χρόνια που είναι πρόεδρος έχει παραστεί πολλές φορές σε συγκεντρώσεις, όπως έγινε και πρόσφατα σε κινητοποιήσεις εργαζομένων, αλλά και πιο παλιά, όπως στις διαδηλώσεις που είχαν γίνει για τα Τέμπη, αλλά και σε πορείες που έχουν διεξαχθεί στο πλαίσιο των εορτασμών για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Παράπονα για την προβολή στα ΜΜΕ

Οι κινήσεις εξωστρέφειας που πραγματοποιεί η Χαριλάου Τρικούπη γίνονται με ένταση το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, τα παράπονα για την προβολή του κόμματος από τα ΜΜΕ της χώρας παραμένουν. Μετά το βίντεο που ανήρτησε η διευθύντρια επικοινωνίας του ΠαΣοΚ Στεφανία Μουρελάτου, που περιέγραφε την αποσιώπηση της πρωτοβουλίας Ανδρουλάκη για την οπλοχρησία στη Κρήτη, τοπθετήθηκε για το ζήτημα και ο πρόεδρος του κόμματος.

«Δεν έχει ξαναυπάρξει τέτοιος έλεγχος των Μέσων Μαζικής Ενημερωσης από άλλη κυβέρνηση» απάντησε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ερώτηση της δημοσιογράφου του Βήματος Δήμητρας Κρουστάλλη, στο πλαίσιο της ημερίδας για την άμυνα και την ασφάλεια που διοργάνωσε ο ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών Γιάννης Μανιατης. Παράλληλα ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ υπογράμμισε πως «ότι προσπάθησε να κάνει με αιματηρό τρόπο ο κ.Τσίπρας με τον Καμμένο, το πέτυχε ο κύριος Μητσοτάκης με πολύ μεγάλη ευκολία».

Η ΔΕΗ είναι ο μεγάλος κερδοσκόπος

Στην ίδια συνέντευξη σε ερώτηση σχετική με την ενέργεια ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε στην κυβέρνηση και την πολιτική που έχει ακολουθήσει. «Αντί να τρέξει γρήγορα τα δίκτυα, να τρέξει μηχανισμούς αποθήκευσης, ώστε να έχει μια στιβαρή πράσινη μετάβαση, επί της ουσίας κάνει επενδύσεις που δεν ξέρω εν τέλει ποιον ικανοποιούν και ποιον ωφελούν, πάντως όχι τον Έλληνα πολίτη και καταναλωτή» τόνισε.

Ως προς τα εθνικά θέματα, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η Διακήρυξη των Αθηνών «ήταν το χαλί για να φτάσει ο Ερντογάν στις Βρυξέλλες και να διεκδικεί η Τουρκία να έχει πλήρη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας. Τι κερδίσαμε εμείς; Έγινε η επένδυση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ, Κύπρου, Κρήτης; Παγωμένη είναι διότι η Τουρκία λέει ότι “αν δεν αδειοδοτείται από εμένα, δεν προχωρά”. Σταμάτησε το αφήγημα της “Γαλάζιας Πατρίδας”; Στα σχολικά τους βιβλία είναι».

Σχετικά με τη σύνδεση εκ μέρους του Πρωθυπουργού της άρσης του casus belli με την είσοδο της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, σχολίασε ότι «δεν μπορεί να είναι κομμάτι παζαριού γιατί γίνεται μια συνεδρίαση της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, αίρεται και επανέρχεται μετά πολύ εύκολα. Ενώ η είσοδος της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας είναι κάτι μόνιμο. Τώρα, αν η Τουρκία θέλει να άρει το casus belli μόνη της, χωρίς να πάρει κάτι, με μεγάλη χαρά ας το κάνει αύριο το πρωί, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα εμείς ως ΠΑΣΟΚ».

Η σύσκεψη της Κρήτης

Στον απόηχο της παρουσίασης ολοκληρωμένου σχεδίου χθες το πρωί στο Ηράκλειο της Κρήτης και των αιματηρών γεγονότων στα Βορίζια, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «Έχουμε μια τραγωδία, ξαφνικά γίνεται ένα ριάλιτι σόου. Δεν μιλάει ο Πρωθυπουργός, πάει ο κ. Χρυσοχοΐδης στην Κρήτη και ανακοινώνει ότι θα σταματήσουν να ρίχνουν μπαλωθιές στους γάμους. Γιατί δεν το κάνατε ως τώρα; Είναι κακούργημα -από το 2011- η οπλοκατοχή σε κοινωνική εκδήλωση.

Είναι καθαρή η γραμμή του ΠαΣοΚ: στόχος μας είναι η Νέα Δημοκρατία να πάει στην αντιπολίτευση και να γίνουμε Κυβέρνηση. Αλλά άλλο αυτό και άλλο η κουλτούρα συναινέσεων που πρέπει να διαπερνά οριζοντίως όλο το πολιτικό σύστημα, ιδιαίτερα μετά την επώδυνη εμπειρία του μνημονίου που ήταν το απόγειο του ελληνικού διχασμού της μεταπολίτευσης με τεράστια ζημιά για τη χώρα» σημείωσε μιλώντας για κουλτούρα συναινέσεων σε τομείς όπως η άμυνα, η εξωτερική πολιτική, η παιδεία, η υγεία, όπου δεν μπορεί μια Κυβέρνηση σε τέσσερα χρόνια να τα αλλάξει όλα.