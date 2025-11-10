Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, παρουσία εκπροσώπων της Εκκλησίας, του Περιφερειάρχη, δεκάδων δημάρχων, των επικεφαλής της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των αστυνομικών αρχών, των δικηγορικών συλλόγων, τόνισε πως βρίσκεται στην ιδιαίτρερη πατρίδα του «με υψηλό αίσθημα ευθύνης. Στο όνομα μιας κοινωνίας που παλεύει να κλείσει οδυνηρούς κύκλους».

Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης επεσήμανε πως ο κρητικός λαός είναι περήφανος και πληγώνεται και προβληματίζεται από τα γεγονότα των ημερών. Ενώ στη συνέχεια, επιχείρησε να βάλει τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. «Ζώνες ανομίας υπάρχουν εδώ, αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Τα στοιχεία των ανθρωποκτονιών από πρόθεση είναι αποκαλυπτικά: το 2023, 71 ανθρωποκτονίες πανελλαδικά, 3 στην Κρήτη. Το 2024, 76 στην επικράτεια, 4 στην Κρήτη. Ενώ δηλαδή ο πληθυσμός της Κρήτης είναι το 6,5% του πληθυσμού της χώρας, οι ανθρωποκτονίες εδώ αντιπροσωπεύουν το 2-3%. Υπάρχει όμως πρόβλημα»; Αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά και απάντησε πως «η απάντηση είναι ναι».

Όπως τόνισε, υπάρχουν ζώνες ανομίας και τοπικές αντιπαραθέσεις «που πρέπει να αντιμετωπίζουμε ολιστικά και όχι με όρους reality show, γιατί κάποιοι δε θέλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Σε αυτές τις ζώνες -όπως και σε κάθε χωριό ή γειτονιά της πατρίδας με ανάλογα γεγονότα- αποδεικνύεται η διαχειριστική ανικανότητα της κυβέρνησης».

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ έκανε μία αναδρομή σε όσα έχουν συμβεί την περίοδο που κυβερνά τη χώρα η Νέα Δημοκρατία, από το 2019. Δεν έχουν καταφέρει να δομήσουν ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος, ικανό να διασφαλίζει τη δημόσια τάξη και να εγγυάται την κοινωνική συνοχή. Απέτυχαν στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας».

Ο κυβερνητικός «αποδεκατισμός» της Κρήτης

Ενώ έβαλε και το πλαίσιο που κινείται το ΠαΣοΚ, υπογραμμίζοντας πως «για εμάς, σε ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος, δεν υπάρχουν ζώνες ανομίας, ο νόμος εφαρμόζεται για όλους απαρέγκλιτα. Η αστυνόμευση και η δικαιοσύνη πρέπει να είναι παντού χωρίς εξαιρέσεις. Εξαιρέσεις που δημιουργούν αίσθημα ανασφάλειας και προκαλούν εύλογα μεγάλα ερωτηματικά σε κάθε απλό καθημερινό άνθρωπο για τη λειτουργία του κράτους δικαίου. Δεν προώθησαν ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ανάπτυξης για τις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της υπαίθρου. Αποσάθρωσαν νευραλγικές υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, αφήνοντας χωρίς επαρκή αστυνόμευση περιοχές και Δήμους με περισσότερους από 20.000 κατοίκους. Αποδεκάτισαν τα Περιφερειακά Ιατρεία και τα Κέντρα Υγείας. Δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν ευέλικτα και τοπικά εστιασμένα προγράμματα εκπαίδευσης για μαθητές και γονείς. Η εγκατάλειψη του σχολείου και το αρνητικό ρεκόρ που καταγράφεται σε ορεινές περιοχές της Κρήτης, επιβεβαιώνει την αποτυχία και του Υπουργείου Παιδείας».

Από το στόχαστρο του Νίκου Ανδρουλάκη δεν ξέφυγε και ο σημερινός υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, που κάθε φορά που επισκέπτεται της Κρήτη, «καταφεύγει στην πεπατημένη της Νέας Δημοκρατίας: την αυστηροποίηση των ποινών. Μόνο που και εδώ, δε λείπει το νομοθετικό πλαίσιο. Απουσιάζει η αποτελεσματική παρουσία του κράτους, να επιβάλλει τον νόμο χωρίς ανοχή και χωρίς εξαιρέσεις».

Ο «σιωπηλός» Κυριάκος Μητσοτάκης

Ωστόσο, τα πυρά του Νίκου Ανδρουλάκη επικεντρώθηκαν στον «σιωπηλό» Κυριάκο Μητσοτάκη. «Την ώρα που ο σιωπηλός επί 8 ημέρες κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, έστελνε τον κ. Χρυσοχοΐδη για αυστηρές ανακοινώσεις, επέτρεπε στον κ. Γεωργιάδη να δηλώνει υπέρμαχος της οπλοκατοχής παντού, όπως γίνεται στις ΗΠΑ. Το ότι δεν αποδοκιμάστηκαν αυτές οι επικίνδυνες απόψεις, σημαίνει ότι ο Πρωθυπουργός σκηνοθετημένα κλείνει το μάτι σε θέσεις επικίνδυνες για την ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή», δήλωσε χαρακτηριστικά και συνέχισε σημειώνοντας πως «εδώ και μήνες, για να κρύψουν τις κυβερνητικές τους ευθύνες για την οργάνωση και υλοποίηση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, που σήμερα πληρώνει ακριβά ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος σε όλη την Ελλάδα, αυτοί που με ευθύνη τους δεν εφαρμόζονται οι νόμοι, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ζώνες ανομίας σε πολλά μέρη της χώρας, αυτοί που επένδυσαν στη συλλογική ενοχοποίηση για να αποκρύψουν τις κυβερνητικές τους ευθύνες, είτε ψελλίζουν αοριστίες είτε μας προτείνουν το μοντέλο οπλοκατοχής των ΗΠΑ, όπου τους πρώτους 10 μήνες του 2025, είχαμε 64 περιπτώσεις πυροβολισμών σε δημοτικά σχολεία και κολλέγια με 26 νεκρούς και 100 τραυματίες»

Προέτρεψε δε, να μη συγχέουν τα κυβερνητικά στελέχη την κρητική λεβεντιά με την ανοχή στην ανομία, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα. «Ο κρητικός λαός έχει στο dna του τους αγώνες για τη δημοκρατία και την ελευθερία. Πολέμησαν τους Γερμανούς και τη Χούντα. Αυτοί οι αγώνες δεν έχουν σχέση με την ανομία. Αλλά τι να καταλάβουν οι μέχρι πρότινος υμνητές των ταγμάτων ασφαλείας, οι αρνητές του Ολοκαυτώματος και οι θαυμαστές των πρωταγωνιστών της δικτατορίας».

Τίποτα «ριζοσπαστικό» στις ανακοινώσεις Χρυσοχοΐδη

Στη συνέχεια ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση. «Ας δούμε αν ανακοίνωσε κάτι νέο ή ριζοσπαστικό ο κ. Χρυσοχοΐδης:

Γιατί πρέπει να περιμένουμε μέχρι το Πάσχα για να δημιουργηθούν νέες δυνάμεις με προσωπικό, με μόλις τρίμηνη εκπαίδευση; Γιατί δεν κινούμαστε άμεσα, στελεχώνοντας τις υπηρεσίες με έμπειρο προσωπικό από την υπόλοιπη Ελλάδα, βάσει της επετηρίδας; Αυτές οι προσλήψεις, με τρίμηνη εκπαίδευση, θα φέρουν αποτέλεσμα ή μήπως μας θυμίζουν το αποτυχημένο μοντέλο της «πανεπιστημιακής αστυνομίας»;

Η ισχύουσα νομοθεσία για την οπλοφορία και την οπλοκατοχή προβλέπει ήδη ποινές σε βαθμό κακουργήματος και για όσα έγιναν στα Βορίζια.

Η κατοχή ή μεταφορά πολεμικού τυφεκίου, πολυβόλου, υποπολυβόλου, χειροβομβίδας, όπλου πυροβολικού κλπ, τιμωρείται ήδη σε βαθμό κακουργήματος, με το άρθρο 10 παρ.6 του Ν.3944/2011, που προβλέπει κάθειρξη 5-20 ετών.

Η οπλοφορία ή οπλοκατοχή πυροβόλου όπλου σε γάμους ή πανηγύρια είναι και σήμερα κακούργημα βάσει του νόμου του 2011».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην εισαγωγική τοποθέτηση του επεσήμανε πως για το ΠαΣοΚ το ζητούμενο είναι η αποτελεσματική αστυνόμευση και «εδώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποτύχει παταγωδώς. Δεν έχουν προχωρήσει στην Αστυνομική Υποδιεύθυνση Μεσαράς, ενώ μάλιστα υπάρχει, από το 2022, το Προεδρικό Διάταγμα για τη σύστασή της και έχουν εξασφαλιστεί και οι εγκαταστάσεις. Το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού είναι υποστελεχωμένο. Ο μηχανοκίνητος στόλος απαρχαιωμένος. Οι εκκλήσεις της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων της Κρήτης και των Υπολοίπων Περιφερειακών Ενοτήτων πέφτουν στο κενό. Καταστρατηγείται το Π.Δ. 100/2003. Καταργείται ο Κώδικας Μεταθέσεων. Παρακάμπτονται οι Σχολές Αστυφυλάκων».

Οι προτάσεις του ΠαΣοΚ

Για το ΠαΣοΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη το φαινόμενο στην Κρήτη είναι βαθιά κοινωνικό θέμα και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, από όλους, για ένα καλύτερο αποτέλεσμα. «Για να αλλάξει μια κοινωνία, χρειάζεται πρώτα να μετασχηματιστούν οι νοοτροπίες και τα πρότυπα συμπεριφοράς που τροφοδοτούν τη βία και την εκδίκηση. Αυτός ο μετασχηματισμός δεν μπορεί να επιβληθεί μόνο με την ποινή ή την καταστολή. Χρειάζονται βαθύτερες πολιτικές και έχω χρέος να σας περιγράψω κάποιες από αυτές που προκρίνουμε, άλλωστε φαινόμενα βίας μαθητών και νέων καταγράφονται σε όλη την Ελλάδα».

Στη συνέχεια περιέγραψε τις θέσεις του κόμματος.

Εκπαίδευση

Υποχρεωτική ετήσια ενότητα σε Γυμνάσιο-Λύκειο «Μαθαίνω να λύνω συγκρούσεις» στα πρότυπα των Ομίλων Δημιουργικότητας. Ενίσχυση των ΚΕΔΑΣΥ και των Σχολικών Δικτύων Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης. Θεσμοθέτηση βιωματικού κύκλου (4–6 ωρών) για τη διαχείριση συγκρούσεων, τον σεβασμό και την επικοινωνία σε όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια των περιοχών της χώρας που κρίνεται αναγκαίο. Θεσμική κατοχύρωση προγραμμάτων σχολικής διαμεσολάβησης σε κάθε σχολική μονάδα. Είναι στρατηγική επένδυση στη δημοκρατική και ειρηνική κουλτούρα των νέων και των κοινοτήτων τους. Μουσειακή Εκπαίδευση: Δημιουργία μαθητικών εκθέσεων για την ιστορία του χωριού. Σεμινάρια Γονέων για τα σύγχρονα προβλήματα των παιδιών. Δικτύωση με το Πανεπιστήμιο -Σύνδεση σχολείων συγκεκριμένων περιοχών με το Πανεπιστήμιο. Η σύνδεση αυτή κατά το παράδειγμα της σύνδεσης πειραματικών σχολείων με ΑΕΙ θα επιδιώκει τη συνεργασία της Σχολής με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου για ερευνητικά προγράμματα, σεμινάρια κ.ά. Μέντορες-πρότυπα από την ίδια την κοινότητα που μιλούν στα σχολεία.

Αυτοδιοίκηση

Συμμετέχουμε και στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία Περιφέρειας ή Δήμου για την πρόληψη της παραβατικότητας.

Ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία ξεκίνησε το 2022, με την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, με τη συμμετοχή και υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένων επιστημόνων, έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς για την οπλοχρησία, την οπλοκατοχή, τη χρήση ουσιών, την παράνομη οδήγηση, την ισότητα των φύλων, τη σεξουαλική υγεία και τον σχολικό εκφοβισμό.

Θα είμαστε, επίσης, δίπλα στις αποφάσεις και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης στηρίζοντας τη δική τους προσπάθεια.

Κοινωνία των Πολιτών

Ενθαρρύνουμε κάθε εθελοντική πρωτοβουλία είτε για την πάταξη της οπλοκατοχής είτε για την πρόληψη οποιαδήποτε παραβατικής συμπεριφοράς.

Αθλητισμός

Η ενίσχυση των προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού, η συντήρηση και η κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων σε χωριά της Κρήτης κρίνεται αναγκαία.

Εκκλησία

Η Εκκλησία, ως θεσμός βαθιά ενσωματωμένος στον κοινωνικό ιστό των κρητικών χωριών, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό φορέα πρόληψης σε φαινόμενα βίας και αντεκδίκησης.

Συνεργασία Εκκλησίας – σχολείου – πολιτιστικών συλλόγων για τη διοργάνωση κοινών δράσεων.

Εκπαίδευση των ιερέων σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης και ψυχολογικής υποστήριξης, ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά ανάμεσα σε συγκρουόμενες πλευρές.

Υγεία-Ψυχοκοινωνική στήριξη

Κινητές ομάδες ψυχικής υγείας & κοινωνικών λειτουργών στα ορεινά της Κρήτης.

Γραμμή εμπιστοσύνης στην κοινότητα (ανώνυμη), με δυνατότητα γρήγορης διασύνδεσης σε διαμεσολάβηση/αστυνομία, όταν υπάρχει κίνδυνος κλιμάκωσης.

Καμπάνια σε τοπικά κανάλια

Δημιουργία τηλεοπτικών/ραδιοφωνικών spots με πρόσωπα κύρους. Νομίζω ότι η Κρήτη μας έχει σημαντικούς καλλιτέχνες (ηθοποιούς, λυράρηδες) και αθλητές, που μπορούν να συνδράμουν.

Ο ρόλος της γυναίκας

Ως Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχω επισκεφτεί τα περισσότερα ορεινά σημεία της χώρας. Της Κρήτης, της Ηπείρου, της Θράκης. Ο ρόλος της γυναίκας είναι κρίσιμος. Προτείνουμε:

Συνεργασία με οργανισμούς όπως το Κέντρο Γυναικείων Μελετών «Διοτίμα», ή τα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων για εκπαίδευση, υποστήριξη και δικτύωση.

Προγράμματα κοινωνικής εκπαίδευσης και μη βίας στα σχολεία και στα ΚΔΑΠ, με συμμετοχή μητέρων και τοπικών συλλόγων. Δικτύωση με τις εκπαιδευτικούς της περιοχής.

Εργαστήρια για γυναίκες στην ύπαιθρο, ώστε να μπορούν να αναλαμβάνουν ρόλο σε τοπικά συμβούλια και πολιτιστικούς συλλόγους.

«Αυτές οι προτάσεις, είναι προτάσεις ευθύνης, που αντιμετωπίζουν και τα ζητήματα ανομίας, αλλά και τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα, τόσο εδώ όσο και σε άλλα μέρη της χώρας.

«Θα βρούμε λύση»

Κλείνοντας την εισαγωγική του τοποθετήση, ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε πως «δε δέχομαι, μια τραγωδία να γίνεται reality show. Δε δέχομαι, μια τραγωδία να γίνεται πεδίο στείρας κομματικής αντιπαράθεσης, για να βγάλει η κυβέρνηση Μητσοτάκη απ’ έξω την ουρά της. Εμείς ζούμε εδώ, ξέρουμε το πρόβλημα και μπορούμε όλοι μαζί, πέρα από κόμματα και ιδεολογίες, να βρούμε λύσεις. Έχουμε όλη την καλή διάθεση, το αποδεικνύουμε και με την παρουσία μας εδώ και με τις προτάσεις μας και με συντονιστή τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, να κάνουμε ό,τι πρέπει για να επουλώσουμε πληγές, για να πάει ο τόπος μας μπροστά. Αυτό αξίζει η Κρήτη με τους μεγάλους αγώνες για ελευθερία και δημοκρατία. Αυτό αξίζει ο κρητικός λαός του 21ου αιώνα».