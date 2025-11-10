Ο Νίκος Ανδρουλάκης αμέσως μετά την συνδιάσκεψη της Κρήτης, που έγινε στον απόηχο του αιματηρού περιστατικού στα Βορίζια, μεταβαίνει στην Αθήνα προκειμένου να συζητήσει για θέματα άμυνας και ασφάλειας.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ θα παραστεί στην ημερίδα που διοργανώνει ο ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος των ευρωπαίων σοσιαλιστών Γιάννης Μανιάτης, μαζί με το S&D Group, με θέμα «Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Άμυνα- Η δοκιμασία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης».

Στην ημερίδα έχουν προσκληθεί μεταξύ άλλων ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ως πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών, αλλά και πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας, η πρόεδρος της ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (S&D), Iratxe García Pérez, ο επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Andrius Kubilius, καθώς και ο πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ Λουκάς Τσούκαλης.

Η συνέντευξη που θα παραχωρήσει ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη διευθύντρια σύνταξης της εφημερίδας Το Βήμα, είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 15:15.