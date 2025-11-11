Η Ελλάδα σχεδιάζει να συγκεντρώσει έως και 8 δισεκατομμύρια ευρώ από τις αγορές ομολόγων το 2026, περιορίζοντας τις εκδόσεις για να δώσει προτεραιότητα στην αποπληρωμή του χρέους, σύμφωνα με το Bloomberg.

Το συνολικό ποσό είναι ελαφρώς υψηλότερο από τα 7,5 δισ. ευρώ που συγκεντρώθηκαν από επενδυτές το 2025 και είναι σε αντιστοιχία με τα προηγούμενα έτη. Είναι αρκετά χαμηλό ώστε να τηρηθεί ο εθνικός στόχος της μείωσης των δανείων σε απόλυτους αριθμούς, σύμφωνα με άνθρωπο που μίλησε στο Bloomberg, το οποίο αρνήθηκε να κατονομαστεί, καθώς το χρηματοδοτικό σχέδιο για το 2026 δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Η Ελλάδα κατάφερε να αναστρέψει τα δημόσια οικονομικά της από την κρίση χρέους που σχεδόν την οδήγησε εκτός ευρώ πριν από μια δεκαετία. Ο συνδυασμός δημοσιονομικής πειθαρχίας, υψηλότερης είσπραξης φόρων και μέτριας οικονομικής ανάπτυξης έχει μετατρέψει τη χώρα σε μία από τις λίγες στην Ευρώπη με θετικό δημοσιονομικό ισοζύγιο.

Η κυβέρνηση επιτυγχάνει σταθερά επαρκή πρωτογενή πλεονάσματα — το μέγεθος των εσόδων μείον τις δαπάνες, εξαιρουμένων των τόκων — για να καλύψει το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους και να αποπληρώσει το χρέος, διατηρώντας παράλληλα υγιή ταμειακά διαθέσιμα.

Το δημόσιο χρέος

Οι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το δημόσιο χρέος της Ελλάδας θα επιστρέψει στα προ του πακέτου διάσωσης επίπεδα το 2025 και θα συνεχίσει να μειώνεται. Η Scope Ratings προέβλεψε την περασμένη εβδομάδα ότι η χώρα θα καταφέρει να μειώσει κατά 23 ποσοστιαίες μονάδες το χρέος της ως ποσοστό του ΑΕΠ μέχρι το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας.

Η κυβέρνηση θέλει να αποπληρώσει πλήρως τα δάνεια από το πρώτο μνημόνιο και μάλιστα 10 χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, πράγμα που σημαίνει αποπληρωμές τουλάχιστον 5 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως μέχρι το 2031, ανέφερε η πηγή.