Περιθώριο για διορθώσεις και αλλαγές μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου θα έχουν οι δικαιούχοι επιδόματος θέρμανσης που από χθες ξεκίνησαν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, προκειμένου να μη χάσουν την επιδότηση.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε αναλυτικό οδηγό για τους ενδιαφερόμενους, επιχειρώντας να προλάβει τα συνηθέστερα λάθη στα οποία υποπίπτουν πολλοί ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές ακινήτων κατά την υποβολή των αιτήσεων.

Όπως προκύπτει, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους διαχειριστές πολυκατοικιών, σε συνεννόηση με τους ενοίκους της, αν και εφόσον χρησιμοποιούν κοινόχρηστη θέρμανση. Ειδικά σε πολυκατοικίες που θερμαίνονται με πετρέλαιο θέρμανσης, απαιτείται ο διαχειριστής να δημιουργήσει το «προφίλ» κάθε διαμερίσματος, δηλώνοντας αναλογία χιλιοστών, προκειμένου οι ένοικοι στη συνέχεια να μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ώστε να εισπράξουν την επιδότηση. Σε περιπτώσεις μάλιστα που ο διαχειριστής αλλάζει ή δεν υπάρχει, απαιτούνται επιπλέον ενέργειες από τους ενοίκους.

Πρόβλημα στην πληρωμή θα αντιμετωπίσουν, μεταξύ άλλων, όσοι δηλώσουν τραπεζικό λογαριασμό ο οποίος εμφανίζει ως δικαιούχο άλλο όνομα από το πρόσωπο το οποίο υπέβαλε την αίτηση (πχ του ή της συζύγου τους). Η δήλωση του αριθμού όπου θα καταβληθεί το επίδομα πρέπει να έχει γίνει πριν την οριστικοποίηση της σχετικής αίτησης, στην πλατφόρμα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» της ψηφιακής πύλης myAADE της ΑΑΔΕ.

Προβλήματα ανακύπτουν και σε διπλοκατοικίες με κοινό «ρολόι» παροχής ρεύματος, ή όταν στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης αναγράφεται διαφορετικό ΑΦΜ από το ΑΦΜ του προσώπου που έκανε τη δήλωση στην πλατφόρμα myΘέρμανση, η οποία υποδέχεται από εχθές ήδη τις πρώτες αιτήσεις.

Ωστόσο, όπως προκύπτει από τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, περιθώριο για αλλαγές υπάρχει μέχρι να κλείσει η α΄φάση των αιτήσεων στις 5 Δεκεμβρίου ή, σε κάποιες περιπτώσεις, μέχρι να ενεργοποιηθεί η πληρωμή των δικαιούχων.

Ο οδηγός τον οποίο εξέδωσε υπό τη μορφή ερωτοαπαντήσεων η ΑΑΔΕ, αναφέρει τα εξής:

1. Ερώτηση: Με ποιους κωδικούς εισερχόμαστε στην εφαρμογή «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ» για το επίδομα θέρμανσης;

Απάντηση: Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της εφαρμογής myΘέρμανση στην ψηφιακή πύλη myAADE χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

2. Ερώτηση: Με ποιους κωδικούς εισερχόμαστε στην εφαρμογή «ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΟΥ» για καταχώριση αποδείξεων αγοράς ειδών καυσίμων;

Απάντηση: Αποκλειστικά και μόνο χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

3. Ερώτηση: Μέχρι πότε έχω προθεσμία υποβολής αίτησης για το επίδομα θέρμανσης;

Απάντηση: Μέχρι και την 5η Δεκεμβρίου 2025.

4. Ερώτηση: Μπορώ να υποβάλλω αίτηση χωρίς να έχω δηλώσει αριθμό λογαριασμού IBAN;

Απάντηση: Όχι. Σύμφωνα με την σχετική Απόφαση, πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, θα πρέπει ο δικαιούχος να έχει δηλώσει στην πλατφόρμα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» της ψηφιακής πύλης myAADE της ΑΑΔΕ έναν αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ, στον οποίο είναι κύριος δικαιούχος ή -τουλάχιστον- συνδικαιούχος και στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό του επιδόματος θέρμανσης.

5. Ερώτηση: Η πίστωση του λογαριασμού μου δεν πραγματοποιείται λόγω δήλωσης ανενεργού IBAN. Πώς μπορώ να τον διορθώσω;

Απάντηση: Ο νέος αριθμός λογαριασμού IBAN θα δηλωθεί μέσω της πλατφόρμας myAADE. Στο myAADE επιλέγετε «ΜΗΤΡΩΟ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» και συνδέεστε με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet. Αφού συνδεθείτε, συμπληρώνετε στο πεδίο «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» τον νέο αριθμό λογαριασμού.

6. Ερώτηση: Ποιες αγορές καυσίμων θέρμανσης θα συμμετέχουν στο επίδομα θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2025 – 2026;

Απάντηση: Οι αγορές που αφορούν σε πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη), φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα (πέλετ), θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και ηλεκτρική ενέργεια υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης οι αγορές που πραγματοποιούνται από την 15η Οκτωβρίου 2025, ημερομηνία από την οποία αρχίζει η διάθεσή του.

Κατ’ εξαίρεση, για τα καυσόξυλα και τη βιομάζα (πέλετ), οι αγορές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης.

7. Ερώτηση: Μέσω της εφαρμογής «ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΟΥ» για ποια είδη καυσίμων θέρμανσης πρέπει να καταχωρίσω αποδείξεις;

Απάντηση: Για όλα τα είδη καυσίμων θέρμανσης, εκτός του πετρελαίου θέρμανσης και της ηλεκτρικής ενέργειας. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, υποχρέωση καταχώρισης των παραστατικών έχει ο διακινητής πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.) ως εξής:

α) για τα παραστατικά αγοράς με ημερομηνία έκδοσης από 15/10/2025 έως 31/12/2025, στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης πετρελαίου θέρμανσης.

β) για τα παραστατικά αγοράς με ημερομηνία έκδοσης από 01/01/2026 και εφεξής, η επιβεβαίωση των αγορών πετρελαίου θέρμανσης γίνεται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA ή από το πληροφοριακό σύστημα e-send της ΑΑΔΕ.

8. Ερώτηση: Μέχρι πότε έχω προθεσμία καταχώρισης αποδείξεων αγοράς λοιπών καυσίμων (εκτός του πετρελαίου θέρμανσης και της ηλεκτρικής ενέργειας);

Απάντηση: Για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 και ειδικά για τα καυσόξυλα και τη βιομάζα (πέλετ) από 1η Ιουνίου 2025 έως και 31η Μαρτίου 2026 και των οποίων τα παραστατικά έχουν εκδοθεί μέχρι την 15η Απριλίου 2026, η προθεσμία καταχώρισης είναι έως και την 30η Απριλίου 2026.

Ειδικά για το φυσικό αέριο και την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, η προθεσμία καταχώρησης είναι έως την 15η Ιουλίου 2026 για παραστατικά με ημερομηνία έκδοσης έως την 30η Ιουνίου 2026.

9. Ερώτηση: Πότε θα καταβληθεί το ποσό του επιδόματος θέρμανσης στον τραπεζικό λογαριασμό μου;

Απάντηση: Το ποσό του επιδόματος θέρμανσης καταβάλλεται ως προκαταβολή και σε επόμενες δόσεις.

Για αίτηση που θα υποβληθεί από αιτούντα στον οποίο είχε καταβληθεί το επίδομα και κατά τη χειμερινή περίοδο 2024-2025, λαμβάνει έως την 23η Δεκεμβρίου 2025 ως προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού ποσού του επιδόματος που του έχει καταβληθεί κατά τη χειμερινή περίοδο 2024-2025. Για αιτούντα που δεν ήταν δικαιούχος της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/123647/6827/12.11.2024 (Β’ 6249) ΚΥΑ, όπως ισχύει, η προκαταβολή ορίζεται σε πενήντα τις εκατό (50%) του ποσού που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 3 της Α.1151/2025 (Β’ 5802/31.10.2025).

Σε κάθε περίπτωση το ποσό της προκαταβολής δεν δύναται να υπολείπεται των ογδόντα (80) ευρώ.

Το ποσό των υπόλοιπων δόσεων καταβάλλεται έως και την 29η Μαΐου 2026, διαμορφώνεται με βάση τις καιρικές συνθήκες για το διάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2025 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2026 και υπολογίζεται, όπως εξειδικεύεται στην παρ. 2 του άρθρου 3 της Α.1151/2025 (Β’ 5802/31.10.2025), αφαιρούμενης της προκαταβολής και λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό επίδομα δεν δύναται να υπερβαίνει το ήμισυ (1/2) των τιμολογηθέντων αγορών της αντίστοιχης περιόδου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα πληρωμών της παρ. 2 του άρθρου 5 της Α.1151/2025 (Β’ 5802/31.10.2025) και δεν δύναται να υπολείπεται των εκατό (100) ευρώ. Σε περίπτωση που το ποσό των υπόλοιπων δόσεων μετά την αφαίρεση της προκαταβολής είναι αρνητικό, τότε αυτό θεωρείται μηδενικό και δεν καταβάλλεται επιπλέον ποσό πέραν της προκαταβολής.

Ειδικά για το φυσικό αέριο, για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης καθώς και ηλεκτρικής ενέργειας, πραγματοποιείται επιπλέον πληρωμή έως την 31η Ιουλίου 2026.

10. Ερώτηση: Τι θα πρέπει να κάνω ώστε να διασταυρωθεί η απόδειξη αγοράς πετρελαίου θέρμανσης;

Απάντηση: Θα πρέπει να δώσετε στον προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης τα σωστά στοιχεία, ΑΦΜ και ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, για να εκδώσει το παραστατικό αγοράς. Τα σωστά στοιχεία είναι εκείνα με τα οποία υποβάλατε ή θα υποβάλετε αίτηση και αναγράφονται στο αποδεικτικό υποβολής, το οποίο εμφανίζεται στη λίστα με τις αιτήσεις σας όταν πατήσετε το μπλε εικονίδιο με την ένδειξη PDF.

Το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να εκδοθεί στον ΑΦΜ του αιτούντος, δηλαδή στον ΑΦΜ που αντιστοιχεί στους TAXISnet κωδικούς με τους οποίους υποβλήθηκε ή θα υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση.

Στην περίπτωση πολυκατοικίας, το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να εκδοθεί είτε στον ΑΦΜ διαχειριστή/εκπροσώπου που αντιστοιχεί στους TAXISnet κωδικούς με τους οποίους δημιουργήθηκε ή θα δημιουργηθεί το προφίλ της πολυκατοικίας, είτε στον ΑΦΜ πολυκατοικίας, εφόσον έχει εκδοθεί τέτοιος και έχει καταχωρισθεί από τον διαχειριστή/εκπρόσωπο της πολυκατοικίας στο σχετικό προφίλ (δείτε σχετική ερώτηση 16).

Το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να αναγράφει τον σωστό αριθμό παροχής ρεύματος της μονοκατοικίας ή, στην περίπτωση πολυκατοικίας, τον σωστό αριθμό παροχής ρεύματος που δηλώθηκε ως κοινόχρηστος στο προφίλ.

11. Ερώτηση: Τι θα πρέπει να κάνω ώστε να διασταυρωθεί η απόδειξη αγοράς όταν το είδος του καυσίμου θέρμανσης είναι κάποιο από τα λοιπά καύσιμα, εκτός του πετρελαίου θέρμανσης και της ηλεκτρικής ενέργειας;

Απάντηση: Θα πρέπει απλά να καταχωρίσετε στην εφαρμογή «ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΟΥ» τις αγορές σας.

Τα στοιχεία που απαιτούνται είναι:

• ο αριθμός της απόδειξης αγοράς ειδών καυσίμων ή κατανάλωσης θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης

• το ποσό/αξία της συναλλαγής

• ο ΑΦΜ της επιχείρησης-πωλήτριας των ειδών καυσίμων θέρμανσης

• η επωνυμία της επιχείρησης-πωλήτριας των ειδών καυσίμων θέρμανσης.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι καταβάλλουν τη δαπάνη θέρμανσης μέσω κοινοχρήστων, τότε καταχωρούνται, επιπρόσθετα των ανωτέρω και τα εξής:

• ο αριθμός της απόδειξης εξόφλησης κοινοχρήστων ή εναλλακτικά ο αριθμός που φέρει το ειδοποιητήριο πληρωμής αυτών (αν δεν έχει ήδη εκδοθεί κατά την υποβολή της αίτησης απόδειξη εξόφλησης)

• ο ΑΦΜ του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας

• το ποσό που αναλογεί στον δικαιούχο.

12. Ερώτηση: Υπέβαλα την αίτηση για το επίδομα θέρμανσης με τους προσωπικούς TAXISnet κωδικούς μου, αλλά τα παραστατικά αγοράς καυσίμων θέρμανσης αναγράφουν τον ΑΦΜ της συζύγου μου (ή το αντίστροφο). Θα υπάρξει πρόβλημα στην διασταύρωση των στοιχείων;

Απάντηση: Θα υπάρξει πρόβλημα και δεν θα ολοκληρωθεί η διασταύρωση των στοιχείων, μόνο αν πρόκειται για παραστατικά που αφορούν αγορά πετρελαίου θέρμανσης. Για τα λοιπά είδη καυσίμων θέρμανσης η διασταύρωση θα ολοκληρωθεί χωρίς πρόβλημα. Στην περίπτωση προβλήματος, για να λυθεί και να ολοκληρωθεί η διασταύρωση των αγορών πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει εγκαίρως να προβείτε σε μία μόνο από τις δύο παρακάτω ενέργειες:

α) πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (5 Δεκεμβρίου 2025), να κάνετε ανάκληση της αίτησης σας και να υποβάλει εκ νέου αίτηση η/ο σύζυγος σας με τους δικούς της/του TAXISnet κωδικούς.

β) αν δεν έχουν περάσει 14 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του πετρελαίου θέρμανσης, μπορείτε να ζητήσετε από τον προμηθευτή σας (πρατηριούχο) να αλλάξει τον ΑΦΜ αγοραστή και να δηλώσει της/του συζύγου σας.

13. Ερώτηση: Πόσες αιτήσεις μπορώ να υποβάλω έως την 5η Δεκεμβρίου 2025 για το επίδομα θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2025 – 2026;

Απάντηση: Η εφαρμογή δεν έχει κάποιο όριο στο πλήθος των αιτήσεων που θα υποβάλετε, όμως για να υποβληθεί νέα αίτηση, πρέπει πρώτα να έχει ανακληθεί η προηγούμενη ενεργή αίτηση. Οι αιτήσεις πρέπει να αφορούν μόνο την κύρια κατοικία σας.

14. Ερώτηση: Κατά τη χειμερινή περίοδο 2025 – 2026, έχω προμηθευτεί περισσότερα του ενός είδη καυσίμων. Μπορώ να υποβάλλω πολλαπλές αιτήσεις, μία για κάθε είδος καυσίμου;

Απάντηση: Όχι. Σύμφωνα με την σχετική απόφαση, κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

15. Ερώτηση: Ως διαχειριστής πολυκατοικίας, απαιτείται να δημιουργήσω προφίλ πολυκατοικίας όταν η θέρμανση στην πολυκατοικία γίνεται με κάποιο από τα λοιπά είδη καυσίμων, εκτός του πετρελαίου θέρμανσης και της ηλεκτρικής ενέργειας;

Απάντηση: Στην περίπτωση αυτή οι αιτήσεις όλων των δικαιούχων αρκεί να γίνουν ως σε μονοκατοικίες. Η εφαρμογή δεν σας εμποδίζει να δημιουργήσετε προφίλ πολυκατοικίας, αλλά δεν απαιτείται καθώς τα χιλιοστά θέρμανσης εμπεριέχονται στο ποσό που αναλογεί στον δικαιούχο και θα καταχωρισθεί από τον ίδιο το δικαιούχο (όχι από τον διαχειριστή) μέσω της εφαρμογής «ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΟΥ”.

16. Ερώτηση: Ως διαχειριστής πολυκατοικίας στην οποία υπάρχει κοινός καυστήρας, τι πρέπει να κάνω όσον αφορά τα χιλιοστά θέρμανσης, την ενεργοποίηση πληρωμής και τον ΑΦΜ πολυκατοικίας;

Απάντηση: Ο διαχειριστής/εκπρόσωπος εισάγει τα στοιχεία των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας/ολιγοκατοικίας, καθώς και τα χιλιοστά συμμετοχής κάθε ενός από αυτά στις δαπάνες θέρμανσης (χιλιοστά θέρμανσης). Αλλαγές στα παραπάνω στοιχεία μπορεί ο διαχειριστής να πραγματοποιήσει μόνο πριν ενεργοποιήσει τη δυνατότητα πληρωμής. Είναι υποχρεωτικό να δηλωθούν τα χιλιοστά συμμετοχής σε δαπάνες θέρμανσης για όλα τα διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας για να δημιουργηθεί η συνολική εικόνα της (ανοικτά/κλειστά – τα οποία ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Θα πρέπει να συμφωνήσετε σε μία κατανομή που θα ισχύει για όλο το χρόνο. Το σύνολο των χιλιοστών των διαμερισμάτων πρέπει να είναι 1000, ώστε να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε και την δυνατότητα πληρωμής.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα πληρωμής όταν θα έχει υποβληθεί έστω και μία αίτηση δικαιούχου. Αυτό το διαπιστώνετε από την ένδειξη «Υπάρχει αίτηση» στα δεξιά των στοιχείων του διαμερίσματος. Αν πρόκειται για αλλαγή διαχειριστή ενδιάμεσα της περιόδου του επιδόματος θέρμανσης δείτε σχετική ερώτηση 17.

Στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης τα στοιχεία ΑΦΜ και αριθμός κοινόχρηστης παροχής ρεύματος θα πρέπει να ταυτίζονται με αυτά τα οποία έχετε εισάγει στη Διαχείριση Χιλιοστών Θέρμανσης. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί ΑΦΜ για την πολυκατοικία και θέλετε τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης να εκδίδονται σε αυτόν, θα πρέπει να ορίσετε τον ΑΦΜ πολυκατοικίας στα προφίλ, επιλέγοντας τον σχετικό σύνδεσμο «Ορισμός ΑΦΜ».

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακόμη και στην περίπτωση που έχει οριστεί ΑΦΜ πολυκατοικίας, στις αιτήσεις των ενοίκων θα αναγράφεται ο ΑΦΜ διαχειριστή/εκπροσώπου. Δεν απαιτείται ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωμής σε περίπτωση επιδότησης ηλεκτρικής ενέργειας.

17. Ερώτηση: Τι πρέπει να γίνει στην περίπτωση αλλαγής διαχειριστή;

Απάντηση: Θα πρέπει να δημιουργηθεί νέο προφίλ πολυκατοικίας από τον νέο διαχειριστή. Οι ένοικοι/ιδιοκτήτες θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο νέο προφίλ που δημιουργήθηκε με τον ΑΦΜ του νέου διαχειριστή. Ο νέος διαχειριστής δεν πρέπει να ξεχάσει να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα πληρωμής καθώς πρόκειται για νέο προφίλ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν αλλάξει ο διαχειριστής μετά την 5η Δεκεμβρίου 2025, όπου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, τότε όποιες αγορές πετρελαίου θέρμανσης πραγματοποιηθούν έως και την 31η Μαρτίου 2026 θα πρέπει να εκδοθούν στον ΑΦΜ του προηγούμενου διαχειριστή, διαφορετικά δεν θα προκύψει διασταύρωση.

18. Ερώτηση: Είμαι διαχειριστής πολυκατοικίας, πώς μπορώ να αλλάξω τα στοιχεία που εμφανίζονται στην κατανομή ενοίκων και συγκεκριμένα τα πεδία Επώνυμο και Όνομα ενοίκου;

Απάντηση: Μέχρι να γίνει η ενεργοποίηση της πληρωμής για την πολυκατοικία, μπορείτε να αλλάξετε οποιοδήποτε στοιχείο της πολυκατοικίας. Δεν μπορεί να γίνει αλλαγή στοιχείων μετά την ενεργοποίηση. Τα ονόματα είναι ενδεικτικά και δεν επηρεάζουν την αίτηση. Σε περίπτωση που στο προφίλ πολυκατοικίας εμφανίζονται τα ονόματα προηγούμενων ενοίκων, τότε ο διαχειριστής θα πρέπει να ενημερώσει τον νέο ένοικο (αν αυτός επιθυμεί να υποβάλλει αίτηση) σχετικά με τον αριθμό του διαμερίσματος που θα πρέπει να επιλέξει στο προφίλ της πολυκατοικίας (ας αναγράφει το ονοματεπώνυμο του προηγούμενου ενοίκου).

19. Ερώτηση: Δεν υπάρχει διαχειριστής στην πολυκατοικία ή δεν υπάρχει αριθμός κοινόχρηστης παροχής ρεύματος (μετρητής) στην πολυκατοικία. Τι πρέπει να δηλωθεί;

Απάντηση: Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαχειριστής, θα πρέπει να συμφωνηθεί με όλους τους ενοίκους/ιδιοκτήτες ποιος θα «αναλάβει» το ρόλο του διαχειριστή ώστε να δημιουργήσει μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση, το προφίλ της πολυκατοικίας με τα διαμερίσματα, τα χιλιοστά θέρμανσης κ.λπ.. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κοινόχρηστη παροχή ρεύματος, θα πρέπει να συμφωνηθεί με όλους τους ενοίκους/ιδιοκτήτες, ποιου ο αριθμός παροχής ρεύματος (συνήθως του διαχειριστή/εκπροσώπου) θα «παίξει» τον ρόλο της κοινόχρηστης παροχής ώστε να δηλωθεί στο προφίλ της πολυκατοικίας.

20. Ερώτηση: Στην πολυκατοικία μας το κάθε διαμέρισμα έχει δικό του καυστήρα. Πρέπει να τη δηλώσουμε ως πολυκατοικία ή ο κάθε ένοικος/ιδιοκτήτης να κάνει αίτηση ως κάτοικος μονοκατοικίας;

Απάντηση: Θα κάνετε χωριστές αιτήσεις ο καθένας, ως κάτοικοι μονοκατοικίας και θα πρέπει να προμηθευτείτε το είδος καυσίμου θέρμανσης με διαφορετικά παραστατικά αγοράς.

21. Ερώτηση: Είμαστε διπλοκατοικία και διαθέτουμε μία παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Μπορούμε να αιτηθούμε και οι δύο το επίδομα θέρμανσης για τον ηλεκτρισμό;

Απάντηση: Δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για περισσότερους από έναν δικαιούχο για το ίδιο χρονικό διάστημα.

22. Ερώτηση: Τα τετραγωνικά μέτρα της οικίας μου επηρεάζουν το ποσό του επιδόματος;

Απάντηση: Όχι.

23. Ερώτηση: Η εταιρία φυσικού αερίου χρειάζεται να προβεί σε κάποια ενέργεια προκειμένου να λάβω το επίδομα θέρμανσης;

Απάντηση: Όχι.

24. Ερώτηση: Είμαι δικαιούχος Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ). Δικαιούμαι και επίδομα θέρμανσης στον ηλεκτρισμό;

Απάντηση: Εξαιρούνται οι δικαιούχοι του ΚΟΤ κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων των δικαιούχων. Ο ΔΕΔΔΗΕ ελέγχει τα στοιχεία των δικαιούχων και εξαιρεί τους δικαιούχους του ΚΟΤ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ