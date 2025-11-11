Ένας μαραθώνιος παροχών ξεκινά για εκατομμύρια νοικοκυριά, με συνολικό κόστος που αγγίζει τα 2,5 δισ. ευρώ έως το καλοκαίρι του 2026. Από αυξήσεις μισθών και συντάξεων, έως νέα επιδόματα και φοροελαφρύνσεις, η κυβέρνηση ανοίγει το ταμείο για να ενισχύσει το διαθέσιμο εισόδημα και να «ζεστάνει» την αγορά ενόψει των εορτών — και της νέας χρονιάς.

Η αρχή γίνεται από τους 147.000 ένστολους, που θα δουν αναδρομικές αυξήσεις και ενίσχυση αποδοχών κατά 70 εκατ. ευρώ με βάση το νέο μισθολόγιο. Σειρά παίρνουν τα νοικοκυριά με δύο νέες παροχές συνολικού ύψους 590 εκατ. ευρώ:

230 εκατ. ευρώ για επιστροφή ενός ενοικίου, έως 800 ευρώ ανά δικαιούχο και επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί, για 2,5 εκατομμύρια νοικοκυριά.

360 εκατ. ευρώ για 1,45 εκατομμύριο χαμηλοσυνταξιούχους, υπερήλικες και άτομα με αναπηρία, μέσω του μόνιμου επιδόματος 250 ευρώ, που θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο μαζί με τη σύνταξη Δεκεμβρίου.

Από τον Δεκέμβριο και μετά, έρχονται οι νέες αυξήσεις της τάξεως του 2,4% στις συντάξεις, η μείωση της προσωπικής διαφοράς ώστε να ωφεληθούν 671.000 συνταξιούχοι, και φοροελαφρύνσεις για εργαζόμενους του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα που θα τις δουν στον μισθό τους ,οι Δημόσιοι υπάλληλοι από τον μισθό του Δεκεμβρίου και του Ιδιωτικού από τον Ιανουάριο.

Παράλληλα, το επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2025–2026 θα φτάσει τα 250 εκατ. ευρώ με τις αιτήσεις να έχουν ανοίξει από χθες και την πρώτη δόση να αναμένεται λίγο πριν τα Χριστούγεννα.

Κατώτατος μισθός

Τον Απρίλιο προβλέπεται νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό (στόχος τα 950 € το 2027),η οποία θα συμπαρασύρει οριζόντια και τους μισθούς στο Δημόσιο ,καθώς από πέρυσι υπάρχει σύνδεση του κατώτατου μισθού με τους μισθούς στο Δημόσιο.

Όλα αυτά, ωστόσο, έρχονται σε μια περίοδο όπου ο πληθωρισμός παραμένει στο 2% ,όπως έδειξαν τα τελευταία στοιχεία.Το νούμερο δεν είναι μεγάλο αλλά μην ξεχνάμε πως κουβαλάμε εδώ και τρία χρόνια ένα συσσωρευμένο πληθωρισμό κοντά στο 20% με τα τρόφιμα να εξακολουθούν να πιέζουν τα νοικοκυριά και τα ενοίκια να παραμένουν σε ιστορικά υψηλά. Οι αυξήσεις στις ονομαστικές αποδοχές εξανεμίζονται σχεδόν άμεσα από το κύμα ακρίβειας, αφήνοντας ελάχιστο περιθώριο πραγματικής ανακούφισης.

Οι παροχές δίνουν ανάσα, αλλά όχι λύση. Καλύπτουν πρόσκαιρα την απώλεια εισοδήματος, χωρίς να ανακόπτουν την τάση που «τρώει» σταθερά τη μεσαία τάξη: υψηλό κόστος ζωής, περιορισμένη αγοραστική δύναμη και συνεχή φορολογική πίεση.

Γιατί, τελικά, όσο τα νούμερα των προϋπολογισμών φουσκώνουν, η πραγματικότητα των πορτοφολιών αδειάζει.

Πηγή: OT.GR