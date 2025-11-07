Μια ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της 3ης Νοεμβρίου στα Άνω Λιόσια, όπου συνελήφθησαν έξι άτομα ηλικίας από 20 έως 64 ετών, τα οποία φέρονται να συμμετείχαν σε οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών.

Η δράση τους είχε εντοπιστεί μετά από πληροφορίες που αξιοποίησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τις οποίες οι συλληφθέντες είχαν μετατρέψει τα σπίτια τους σε σημεία πώλησης ναρκωτικών.

Οι αστυνομικοί είχαν θέσει τις κατοικίες των υπόπτων υπό διακριτική παρακολούθηση για αρκετές ημέρες, καταγράφοντας κινήσεις και επισκέψεις των υποψηφίων αγοραστών.

Η επιχείρηση εξελίχθηκε ταυτόχρονα σε τέσσερις διαφορετικές οικίες. Σε μία από αυτές, ένας 23χρονος προσπάθησε να διαφύγει ανεβαίνοντας στην ταράτσα, ωστόσο ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Σε άλλη κατοικία, δύο από τους κατηγορούμενους εντοπίστηκαν τη στιγμή που επιχειρούσαν να ξεφορτωθούν τις ναρκωτικές ουσίες.

Συνολικά, από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 200 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 3.675 ευρώ, τρία καταγραφικά μηχανήματα με κάμερες και τροφοδοτικό, καθώς και μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η οργάνωση των κατηγορουμένων, που φαίνεται να είχαν θωρακίσει τις οικίες τους προκειμένου να αποτρέψουν τον αιφνιδιασμό από τις Aρχές. Οι είσοδοι ήταν ενισχυμένες με μεταλλικές πόρτες, ρολά ασφαλείας και εξωτερικές κάμερες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις είχαν τοποθετηθεί σύρτες που άνοιγαν προς τα έξω για να δυσκολεύουν την πρόσβαση των αστυνομικών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθη επίσης ένας ακόμη άνδρας, ο οποίος είχε μόλις προμηθευτεί μικροποσότητα κάνναβης από τους συλληφθέντες.