Σε δεξίωση που προσκλήθηκε ο πρώην πρωθυπουργός, συναντήθηκαν ο Αντώνης Σαμαράς και η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Βήματος, οι δυο τους συναντήθηκαν εκεί, ενώ παρόντες ήταν και οι τέσσερις αμερικανοί υπουργοί της κυβέρνησης Τραμπ, οι οποίοι ήταν στην Αθήνα για τις ενεργειακές συμφωνίες. Το κλίμα μεταξύ τους ήταν πολύ καλό, ενώ συζήτησαν για αρκετή ώρα.

Στη χθεσινή συνέντευξη που παραχώρησε ο κ. Σαμαράς, σε τηλεοπτικό σταθμό, απαντώντας για τις σημερινές σχέσεις της χώρας μας με τις ΗΠΑ, αλλά και ειδικότερα για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρώην πρωθυπουργός είπε μεταξύ άλλων, πως, αν και δεν έχει συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, «έχω όμως σχέσεις με πρόσωπα του επιτελείου του». Τον περιέγραψε ως «μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Δείχνει να λειτουργεί έξω από τα συμβατικά πλαίσια».

Είπε επίσης, πως «επανάφερε στην ενέργεια την ιδιαίτερα σημαντική για μας αξία των υδρογονανθράκων. Επιχείρησε τη θωράκιση των συνόρων της χώρας του απ’ τη λαθρομετανάστευση, που είχε πάρει τεράστιες διαστάσεις, όπως συμβαίνει σήμερα σε όλη την Ευρώπη».

Παράληλλα, σημείωσε πως «ανέτρεψε την ολέθρια για τη Δύση πολιτική της woke ατζέντας. Παίρνει διεθνώς σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως η πρόσφατη συμφωνία για τη Λωρίδα της Γάζας. Το τι θα επιτευχθεί τελικά, θα φανεί. Πάντως, σε επίπεδο ιδεών, είναι αλήθεια ότι έχω μία συναντίληψη σε μία σειρά ζητημάτων. Πάρτε για παράδειγμα τη woke ατζέντα, για μερικά μάλιστα από αυτά, όπως το μεταναστευτικό και το ενεργειακό, εγώ έχω μιλήσει και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη απ’ το 2009 γι’ αυτό».