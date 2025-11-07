Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Απολαμβάνω το ελληνικό φαγητό» – Οι πρώτες τηλεοπτικές δηλώσεις της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ

Το βράδυ της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου, η κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και η δημοσιογράφος Άννα Πανταζή συνάντησαν την Kimberly Guilfoyle έξω από το Μουσείο της Ακρόπολης, όπου η νέα πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα είχε προγραμματισμένο δείπνο στο εστιατόριο του μουσείου.
Χαμογελαστή, ευγενική και συνοδευόμενη από τον γιο της Ronan, η Guilfoyle σταμάτησε για λίγο να χαιρετήσει τους δημοσιογράφους και να κάνει τις πρώτες της δηλώσεις για την εμπειρία της στην Ελλάδα.
H Kimberly Guilfoyle ευχαρίστησε το συνεργείο της εκπομπής και τους παρευρισκομένους λέγοντας:
«Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα».