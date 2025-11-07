ΤΟ ΒΗΜΑ logo

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Απολαμβάνω το ελληνικό φαγητό» – Οι πρώτες τηλεοπτικές δηλώσεις της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ

Η νέα πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, έκανε μια ακόμη δημόσια εμφάνιση στην Αθήνα και δεν δίστασε να μιλήσει στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», δηλώνοντας ενθουσιασμένη με την ελληνική κουζίνα και τη φιλοξενία.

ΑΠΟ GRACE TEAM

Το βράδυ της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου, η κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και η δημοσιογράφος Άννα Πανταζή συνάντησαν την Kimberly Guilfoyle έξω από το Μουσείο της Ακρόπολης, όπου η νέα πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα είχε προγραμματισμένο δείπνο στο εστιατόριο του μουσείου.

Χαμογελαστή, ευγενική και συνοδευόμενη από τον γιο της Ronan, η Guilfoyle σταμάτησε για λίγο να χαιρετήσει τους δημοσιογράφους και να κάνει τις πρώτες της δηλώσεις για την εμπειρία της στην Ελλάδα.

H Kimberly Guilfoyle ευχαρίστησε το συνεργείο της εκπομπής και τους παρευρισκομένους λέγοντας:

«Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα».

Σε ερώτηση της ρεπόρτερ σχετικά με το αν απολαμβάνει το ελληνικό φαγητό, η νέα πρέσβειρα δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της:

«Απολαμβάνω τον ελληνικό φαγητό. Ωραίο το εστιατόριο του Μουσείου της Ακρόπολης».

Η δήλωσή της, αν και σύντομη, δείχνει τη διάθεση της Guilfoyle να επικοινωνήσει με τους Έλληνες δημοσιογράφους και να προβάλει μια πιο προσιτή, εικόνα. Το γεγονός ότι επέλεξε ένα εμβληματικό σημείο της Αθήνας για τα πρώτα της δείπνα, το Μουσείο της Ακρόπολης, δεν είναι τυχαίο. Αποτελεί μια συμβολική κίνηση που υπογραμμίζει τη σημασία του πολιτισμού και της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας.

Η παρουσία του γιου της Ronan, ο οποίος τη συνόδευε διακριτικά, προσέθεσε μια προσωπική, οικογενειακή πινελιά στην εμφάνιση. Η Guilfoyle, γνωστή για την επικοινωνιακή της άνεση και την προϋπηρεσία της στα μέσα ενημέρωσης, έδειξε πως επιθυμεί να συνδυάσει τον διπλωματικό της ρόλο με μια ανοιχτή και φιλική στάση απέναντι στο ελληνικό κοινό.

Η σύντομη δήλωση της Kimberly Guilfoyle έξω από το Μουσείο της Ακρόπολης μπορεί να μην αποκάλυψε λεπτομέρειες για την ατζέντα της, ωστόσο λειτούργησε ως ένα πρώτο, θετικό δείγμα. Με χαμόγελο και ευγένεια, η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα δείχνει έτοιμη να συνδεθεί με τον τόπο και τους ανθρώπους του, ξεκινώντας, φυσικά, από την καρδιά της Αθήνας και από την αγάπη της για το ελληνικό φαγητό.

