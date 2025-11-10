Σε μια μάλλον φτωχή χρονιά για τον ελληνικό κινηματογράφο – όχι βεβαίως σε ποσότητα γιατί 32 ταινίες δεν τις λες και λίγες – αλλά σε περιεχόμενο, ποιότητα και εκτέλεση, οι ελληνικές ταινίες των διαγωνιστικών τμημάτων που μαζί με τους σκηνοθέτες τους βγήκαν κερδισμένες, δεν θα μπορούσαν να είναι πολλές.

Από τις εννέα ελληνικές ταινίες που προβλήθηκαν στα τμήματα Διεθνές Διαγωνιστικό (τρεις), Meet the Neighbors (τρεις) και Film Forward (τρεις) ξεχώρισε η ταινία «Μπιτσκόμπερ» του Αριστοτέλη Μαραγκού που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας Αργυρός Αλέξανδρος στο Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα, όπως και το Βραβείο Καλλιτεχνικού Επιτεύγματος-Διεύθυνσης Φωτογραφίας για τον διευθυντή φωτογραφίας Γιώργο Καρβέλα.

Η ταινία σχετίζεται με τον ψυχισμό ενός νεαρού ναυτικού σε συνάρτηση με την θάλασσα. Ο Χρήστος Πασσαλής υποδύεται έναν πρώην κατάδικο ναυτικό ο οποίος έχοντας ανακαλύψει ένα πλοίο θαμμένο σε μια αμμουδιά, ονειρεύεται να του ξαναδώσει ζωή και να βγει μαζί του στην θάλασσα για να ξεφυγει από τα φαντάσματα του παρελθόντος του.

Είναι όμως στ’ αλήθεια ένας ικανός ναυτικός ή απλώς ένας άνθρωπος με πάθος για την θάλασσα που όμως «δεν το’χει ως ναυτικός» όπως του λέει ένας εμπειρότερος ναυτικός. Η ταινία είναι άνιση γιατί διακρίνεις μια σκηνοθετική αμηχανία απέναντι στο τι ακριβώς θέλουμε να πούμε, όμως το θέμα έχει σίγουρα πρωτοτυπία (πότε είδαμε ξανά τέτοιο θέμα στο ελληνικό σινεμά;) και η δυναμική ερμηνεία του Πασσαλή την βοηθά να σταθεί όρθια.

Στο Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα η ηθοποιός Σαμπρίνα Αμάλι κέρδισε το βραβείο γυναίκας ηθοποιού για την ταινία «Maysoon» της Νάνσυς Μπινιαδάκη, ενώ για την ταινία «Κάρλα» της Ελληνογερμανίδας Κριστίνα Τουρνατζή, βραβεύθηκε η σεναριογράφος Ιβόν Γέρλαχ (να σημειωθεί ότι η ίδια ταινία κέρδισε το βραβείο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου FIPRESCI για ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού, όπως και το βραβείο κοινού Fischer για ταινία του Διεθνούς Φιαγωνιστικού)

Εκτός διαγωνιστικών τμημάτων δύο ελληνικές ταινίες που φάνηκε να ξεχωρίζουν σε διάφορες «παράπλευρες» (όχι επίσημες) βραβεύσεις είναι η τρίτη μεγάλου μήκους του Γιώργου Γεωργοπουλου «Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ» και η «Αρκουδότρυπα», πρώτη μεγάλου μήκους μυθοπλασία των Χρυσιάννας Παπαδάκη, Στέργιου Ντινόπουλου που είχε ήδη πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Και οι δύο ταινίες κέρδισαν πολλά βραβεια από διαφορετικές ενώσεις και αυτό κάτι πρέπει να σημαίνει, όχι μόνο για τον περιορισμένο χρόνο ενός κινηματογραφικού φεστιβάλ, αλλά και για την πορεία τους στις αίθουσες.

Στην ταινία «Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ», ο σκηνοθέτης των ταινιών «Tungsten» και «Δε θέλω να γίνω δυσάρεστος, αλλά πρέπει να µιλήσουµε για κάτι πολύ σοβαρό», παρακολουθεί με συνέπεια και ένα πολύ έξυπνο σεναριακό twist την ιστορία μιας 18χρονης αθλήτριας του τζούντο από την Ικαρία, η οποία αποφασίζει να ανοίξει τα φτερά της και να κυνηγήσει το όνειρο των Ολυμπιακών Αγώνων.

Το φιλμ κέρδισε το βραβείο μουσικής από την ΕΡΤ (Σταύρος Μητρόπουλος ο βραβευθής), το βραβείο Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, το βραβείο Φίνος Φιλμ, το βραβείο της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ) και το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας της Επιτροπής Νεότητας.

Η ελληνοβρετανικής συμπαραγωγής «Αρκουδότρυπα» των Παπαδάκη – Ντινόπουλου παρότι δεν κέρδισε κάποιο επίσημο βραβείο στο τμήμα όπου διαγωνιζόταν (Διεθνές Διαγωνιστικό), κέρδισε επίσης αρκετά βραβεία άλλων ενώσεων και οργανισμών: το βραβείο του ΕΚΚΟΜΕΔ σε πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη ή πρωτοεμφανιζόμενη σκηνοθέτρια ελληνικής παραγωγής που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα, το βραβείο FIPRESCI, μια ειδική μνεία στα βραβεία Mermaid, το βραβείο WIFT GR (Women in Film & Television), το ειδικό βραβείο της Επιτροπής Νεότητας και το βραβείο ΦΩΣ για πρωτοεμφανιζόμενη ηθοποιό σε πρώτο ή δεύτερο ρόλο για την Χαρά Κυριαζή (αυτό το βραβείο απονέμεται από την ΔΕΗ που στηρίζει το φεστιβάλ).

Στην ταινία παρακολουθούμε την κοινή πορεία δύο κοριτσιών που ζουν στο ορεινό χωριό της Τύρνας με αξονα την απόφαση της μίας να φύγει από το χωριό. Η απόφαση θα αλλοιώσει για πάντα την σχέση των δύο φίλων και θα δώσει το βήμα στο ντουέτο των σκηνοθετών να εξερευνήσουν με όρεξη το τοπίο μιας πανέμορφης ελληνικής επαρχίας σε αντιδιαστολή με το τοπίο του εσωτερικού κόσμου των δυο ηρωίδων που είναι θολό και τώρα διαμορφώνεται.

Ενδιαφέρουσα όμως μπορεί να είναι και η πορεία στις αίθουσες της ταινίας «Life in a beat» της Αμέρισσας Μπάστα που απέσπασε τρία «παράπλευρα» βραβεία, το βραβείο Crew United, το ειδικό βραβείο της Επιτροπής Νεότητας και Βραβείο Κοινού Fischer «Μιχάλης Κακογιάννης» – Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου:

Είναι μια διεισδυτική μεν όσο και αρκετά φλύαρη (σε κάποια σημεία) ματιά πάνω στην μιζέρια της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας στην οποία προσπαθεί με νύχια και με δόντια να επιβιώσει μια έγκυος εικοσάχρονη υπάλληλος σούπερ μάρκετ, την οποία υποδύεται η Μαργαρίτα Αλεξιάδη και είναι υπέροχη.