Εορταστική εκδήλωση για την επίσημη ένταξη του Λευκού Πύργου στον κατάλογο με τους «Θησαυρούς της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς» (Treasures of European Film Culture) της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Λευκού Πύργου.

Η τελετή διοργανώθηκε από το Φεστιβάλ, στο πλαίσιο του 66ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου και το ΕΚΚΟΜΕΔ, με την πολύτιμη βοήθεια της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης και του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. Στη διάρκεια της φετινής διοργάνωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου πραγματοποίησε συνεδρίαση στη Θεσσαλονίκη.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με ένα θερμό καλωσόρισμα από τον Βασίλη Τερζόπουλο, συνεργάτη του Ελληνικού Προγράμματος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ενώ μετά, τον λόγο πήρε ο κ. Μάικ Ντάουνι, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, ο οποίος τόνισε τη σημασία της δημιουργίας ενός δικτύου κινηματογραφικών μνημείων σε όλη την Ευρώπη, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΚ και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, Ζιλιέτ Μπινός, απέναντι σε όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας.

«Νιώθω ιδιαίτερα περήφανος για το γεγονός ότι στη διάρκεια της θητείας μου χτίζουμε ένα δίκτυο τοποθεσιών, που μας θυμίζουν ορισμένα από τα αριστουργήματα του ευρωπαϊκού σινεμά, τόπους που έχουν γίνει κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης», ανέφερε ο κ. Ντάουνι. Το δίκτυο περιλαμβάνει 50 ευρωπαϊκές χώρες και 60 διαφορετικά τοπόσημα. Από τη Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη, τις Σκάλες Ποτέμκιν στην Οδησσό και το βιβλιοπωλείο του Νότινγκ Χιλ στο Λονδίνο, μέχρι το καφέ της Αμελί στη Μονμάρτη και το νησί Φάρο του Ίνγκματ Μπέργκμαν στη Σουηδία (ο Μπέργκμαν είναι ο ιδρυτής. της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου).

Ο Λευκός Πύργος είναι το πρώτο μνημείο από την Ελλάδα που εντάσσεται στη λίστα με τους Θησαυρούς της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς, σε αυτό το συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο, που καθρεφτίζει τον πλούτο και τη μαγεία του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Ο Λευκός Πύργος κουβαλάει, ούτως ή άλλως, μια μακρά ιστορία ως το σύμβολο της Θεσσαλονίκης, η οποία αποτέλεσε σκηνικό σε πολλές ταινίες του Θόδωρου, του σημαντικότερου ίσως σκηνοθέτη στην ιστορία του ελληνικού σινεμά», ανέφερε ο Μ. Ντάουνι.

Από το 2008 και έπειτα, ο Λευκός Πύργος στεγάζει μια μόνιμη έκθεση αφιερωμένη στην ιστορία της Θεσσαλονίκης, από την ίδρυσή της, το 316 π.Χ. έως τον 20ό αιώνα, παρουσιάζοντας διάφορες πτυχές του πολιτισμού της πόλης. Η ανάγκη παράθεσης ενός μεγάλου όγκου πληροφοριών σε έναν σχετικά περιορισμένο χώρο οδήγησε στη χρήση πολυμέσων, σε συνδυασμό με έντυπα γραφικά, ενώ η έκθεση αρχαιολογικού υλικού περιορίστηκε στο ελάχιστο.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν οι κ.κ. Ελίζ Ζαλαντό, Γενική Διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Αθηνά Καρτάλου, Γενική Διευθύντρια Ελληνικού Κινηματογράφου Κινηματογράφου στο ΕΚΚΟΜΕΔ, Αναστάσιος Αντωνάρας, αρχαιολόγος και Διευθυντής του Τμήματος Επικοινωνίας του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης και Φοίβη Οικονομοπούλου, εκπροσωπώντας την οικογένεια του Θόδωρου Αγγελόπουλου, τους θεματοφύλακες της παρακαταθήκης ενός μεγάλου δημιουργού και δημόσιου στοχαστή.

Υπενθυμίζουμε ότι η τελετή απονομής των 39ων Βραβείων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, τον Ιανουάριο του 2027 και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα συνδράμει με δράσεις που θα προβάλλουν το έργο και την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, καθώς και τον ενεργό ρόλο της Θεσσαλονίκης.