Στην πρωτοεμφανιζόμενη Σουδανή σκηνοθέτη Σουζάνα Μιργκάνι, που στο ντεμπούτο της με τίτλο «Η βασίλισσα του βαμβακιού» (2025, Cotton Queen), επεξεργάζεται ένα δράμα ενηλικίωσης – σχόλιο πάνω στην καταπίεση της γυναικείας επιθυμίας στην Αφρική και στην ευθεία αντιπαράθεση παράδοσης και νεωτερικότητας, απονεμήθηκε σήμερα ο Χρυσός Αλέξανδρος του διαγωνιστικού τμήματος του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Η ταινία αποτελεί συμπαραγωγή Ευρώπης και Μέσης Ανατολής συνδυάζοντας την «ειρηνική» καλλιτεχνική σύμπραξη Γερμανίας, Γαλλίας, Παλαιστίνης, Κατάρ, Σαουδικής Αραβίας και Σουδάν.

«Ευχαριστώ πολύ το Φεστιβάλ και την κριτική επιτροπή. Αυτό το βραβείο σημαίνει πολλά περισσότερα απ’ όσα πιστεύετε, σε μια δύσκολη εποχή πολέμων και γενοκτονιών, για μια ταινία στην οποία συμμετέχουν ηθοποιοί εκτοπισμένοι από το σπίτι τους, στην Αίγυπτο, και αναζητούν καταφύγιο», είπε η Σουζάνα Μιργκάνι παραλαμβάνοντας το βραβείο της στην τελετή απονομής των βραβείων. Οπως σημείωσε η σκηνοθέτης: «Είναι ελπιδοφόρο ότι ακόμη μπορείς να κάνεις τέχνη σ’ αυτή τη ζοφερή εποχή και να λάβεις αναγνώριση. Θέλω να ευχαριστήσω τη συμπαραγωγό αλλά και μέντορά μου, Ανμαρί Τζασίρ, η οποία καταλαβαίνει καλύτερα από τον καθένα το νόημα και τη σημασία αυτής της ταινίας. Ευχαριστώ επίσης τους ηθοποιούς και τα μέλη του συνεργείου με καταγωγή από το Σουδάν, που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση και αναζητούν διέξοδο».

Το Βραβείο Σκηνοθεσίας «Αργυρός Αλέξανδρος» του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος απονεμήθηκε στον Έλληνα σκηνοθέτη, Αριστοτέλη Μαραγκό, για το «Μπιτσκόμπερ», σχετικά με την ναυτική ιστορία του οποίου και το πώς ο ήρωας του ονειρεύεται να μπαρκάρει με ένα σαπιοκάραβο που επισκευάζει από παλιοσίδερα, έχουμε γράψει στην ανταπόκρισή μας από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Η ταινία απέσπασε ακόμη το Βραβείο Καλλιτεχνικού Επιτεύγματος-Διεύθυνσης Φωτογραφίας που απονεμήθηκε στον Γιώργο Καρβέλα.

Ο Αριστοτέλης Μαραγκός ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει τον Αργυρό Αλέξανδρο λέγοντας: «Ευχαριστώ πολύ το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, είναι πραγματικά το καλύτερο Φεστιβάλ, και την πολύ ξεχωριστή κριτική επιτροπή. Ήταν ένα μακρύ ταξίδι για το Μπιτσκόμπερ και ευχαριστώ θερμά όλους τους τρελούς καλλιτέχνες που αποφάσισαν να συνεργαστούν μαζί μου. Με βοήθησαν σε μια δύσκολη περίοδο να αναδυθώ στην επιφάνεια. Στην ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία του σήμερα, πλέουμε σε επικίνδυνα νερά. Αυτή η ταινία είναι για όλους τους δημιουργούς και τους ονειροπόλους που ψάχνουν φως. Είναι ένα φιλμ για την αποτυχία, αλλά, όπως βλέπετε, και για το δικαίωμα στο όνειρο. Σας ευχαριστώ.»

Επιπλέον αναγνώριση στο ελληνικό σινεμά, στο πλαίσιο του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος, προσφέρει η βράβευση της Σαμπρίνα Αμάλι, που κέρδισε το βραβείο ερμηνείας για την ταινία της Νάνσυς Μπινιαδάκη «Maysoon», ελληνογερμανική συμπαραγωγή που αφηγείται την ιστορία μιας Αιγύπτιας αρχαιολόγου που ζει στο Βερολίνο με τον σύντροφό της και τα δύο παιδιά τους και αναγκάζεται να αντιμετωπίσει την ανάδυση στην επιφάνεια του πολιτικού παρελθόντος της στην Αραβική Άνοιξη.

To Βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού του Διεθνούς Διαγωνιστικού απονεμήθηκε στον Χάρι Μέλινγκ για την βρετανική ταινία «Pillion» του Χάρι Λάιτον, που διασκευάζει τη νουβέλα Box Hill του Ανταμ Μαρς-Τζόουνς, μια queer ιστορία ενηλικίωσης που εκτυλίσσεται στη βρετανική επαρχία.

Ακόμη, το Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου απονεμήθηκε στην Ιβόν Γκέρλαχ για την ταινία «Κάρλα» της Κριστίνα Τουρνατζή, γερμανική παραγωγή που φέρνει στο φως την αληθινή ιστορία της 12χρονης Κάρλα που στο Μόναχο του 1962 αποφασίζει να στείλει στο δικαστήριο τον κακοποιητικό πατέρα της.

Με το ελληνικό σινεμά να δηλώνει πολλαπλά παρών – τόσο στα βραβεία του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης όσο και στα υπόλοιπα – ολοκληρώνεται σήμερα η διαδρομή της 66ης διοργάνωσής του. Σημειώνουμε ότι στις παράλληλες βραβεύσεις ξεχώρισαν οι ελληνικές ταινίες «Αρκουδότρυπα» των Χρυσιάννας Παπαδάκη και Στέργιου Ντινόπουλου με 7 διακρίσεις, «Πολύ Κοριτσίστικο Ονομα το Πάττυ» του Γιώργου Γεωργόπουλου με 5 διακρίσεις, «Life in a Beat» της Αμέρισσας Μπάστα με 3 και «Gorgonà» της Εύης Καλογηροπούλου που κέρδισε μία διάκριση.

Τέλος, τον «Χρυσό Αλέξανδρο – Μισέλ Δημόπουλος» του τμήματος Meet the Neighbors+ απέσπασε η ταινία «Ένα τελευταίο για τον δρόμο» του Φραντσέσκο Σοσάι και τον Χρυσό Αλέξανδρο του τμήματος >>Film Forward απέσπασε η ταινία «Χίλια και ένα καρέ» της Μεχρνούς Αλιά.

Τα βραβεία του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ: Χάρι Μέλινγκ για το «Pillion» του Χάρι Λάιτον

ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ: Σαμπρίνα Αμάλι για το «Maysoon» της Νάνσυς Μπινιαδάκη

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: Γιώργος Καρβέλας για το «Μπιτσκόμπερ» του Αριστοτέλη Μαραγκού

ΣΕΝΑΡΙΟ: Ιβόν Γκέρλαχ για το «Κάρλα» (Karla) της Kριστίνα Τουρνατζή

ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: Μπιτσκόμπερ του Αριστοτέλη Μαραγκού

ΧΡΥΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ «ΘΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: «Η Βασίλισσα του Βαμβακιού» (Queen of Cotton) της Σουζάνα Μιργκάνι

ΒΡΑΒΕΙΑ MEET THE NEIGHBORS+

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ: O Θεός δεν θα Βοηθήσει (God Will Not Help) της Χάνα Γιούσιτς

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ: (Ισότιμα) Πιερπάολο Καποβίλα και Σέρτζιο Ρομάνο για το «Ενα Τελευταίο για τον Δρόμο» (Last One For The Road) του Φραντσέσκο Σοσάι

ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ: Μανουέλα Μαρτέλι, για το «O Θεός δεν θα Βοηθήσει» (God Will Not Help) της Χάνα Γιούσιτς

ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Roqia του Γιανίς Κουσίμ

ΧΡΥΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ «ΜΙΣΕΛ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ενα Τελευταίο για τον Δρόμο (Last One For The Road) του Φραντσέσκο Σοσάι

ΒΡΑΒΕΙΑ >>FILM FORWARD

ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ: Ζερεμί Λαμπλό και Μπατίστ Λεκλέρ για το «Πριν / Μετά» (Before / After) του Μανουέλ Ντουπόντ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ: Η Xρονολογία του Nερού (The Chronology of Water) της Κρίστεν Στιούαρτ

ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: «Πριν / Μετά» (Before / After) του Μανουέλ Ντουπόντ

ΧΡΥΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: Χίλια και ένα Καρέ (1001 Frames) της Μεχρνούς Αλιά

ΒΡΑΒΕΙΟ MERMAID

ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ MERMAID: Αρκουδότρυπα των Χρυσιάννας Παπαδάκη και Στέργιου Ντινόπουλου

ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ MERMAID: Φάνταζι (Fantasy) της Κούκλα

ΒΡΑΒΕΙΟ MERMAID: Με Πολιτικά Ρούχα (Plainclothes) του Κάρμεν Eμι

IMMERSIVE: ALL AROUND CINEMA ΧΡΥΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: Ενας Αργός Αποχαιρετισμός των Κέιτ Φουτ και Βίκτορ Μες

ΒΡΑΒΕΙΑ PODCAST

ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ: Χρωματοπόλεμος της Νάλιας Ζήκου

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ PODCAST: Ενας Tύπος από τον Τύρναβο των Ευάγγελου Μακρή και Πάνου Αποκορίτη

ΒΡΑΒΕΙΟ ΦΩΣ powered by ΔΕΗ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΗΣ ΗΘΟΠΟΙΟΥ: Χαρά Κυριαζή για την «Αρκουδότρυπα» των Χρυσιάννας Παπαδάκη, Στέργιου Ντινόπουλου

ΒΡΑΒΕΙΟ ΦΩΣ powered by ΔΕΗ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ: Αλέξανδρος Ντάβρης για την «Απειρη Γη» του Βασίλη Μαζωμένου

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ALPHA BANK: Oλοι Αγαπάνε την Τούντα (Everybody Loves Tuda) του Ναμπίλ Αγιούς

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Φέλιξ Ρος για το «Στη Θάλασσα» (On the Sea) της Ελεν Γουόλς

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Αμινέ Μπουχαφά, «Η Βασίλισσα του Βαμβακιού» (Queen of Cotton) της Σουζάνα Μιργκάνι

ΒΡΑΒΕΙΟ SMART7: Hanami της Ντενίζ Φερνάντες

ΒΡΑΒΕΙΟ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ» ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ: Τα Πρώτα Δόντια (Milk Teeth) του Μιχάι Μινκάν

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ: Μαριλένα Ορφανού και Σταύρος Μητρόπουλος για το «Πολύ Κοριτσίστικο Ονομα το Πάττυ» του Γιώργου Γεωργόπουλου

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ: Αρκουδότρυπα των Χρυσιάννας Παπαδάκη και Στέργιου Ντινόπουλου

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΗΣ/ΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: Αρκουδότρυπα των Χρυσιάννας Παπαδάκη και Στέργιου Ντινόπουλου

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ LOCATION MANAGER: Πέτρος Χυτήρης για το «Gorgonà» της Εύης Καλογηροπούλου

ΒΡΑΒΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟYΛΟΥ: Πολύ Κοριτσίστικο Ονομα το Πάττυ του Γιώργου Γεωργόπουλου

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΦΙΝΟΣ ΦΙΛΜ: Πολύ Κοριτσίστικο Ονομα το Πάττυ του Γιώργου Γεωργόπουλου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: Αρκουδότρυπα των Χρυσιάννας Παπαδάκη και Στέργιου Ντινόπουλου

ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ: Πολύ Κοριτσίστικο Ονομα το Πάττυ του Γιώργου Γεωργόπουλου

ΒΡΑΒΕΙΟ FIPRESCI ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ: Αρκουδότρυπα των Χρυσιάννας Παπαδάκη και Στέργιου Ντινόπουλου

ΒΡΑΒΕΙΟ FIPRESCI ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ: Κάρλα της Κριστίνα Τουρνατζή

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΕΚΚ: Πολύ Κοριτσίστικο Ονομα το Πάττυ του Γιώργου Γεωργόπουλου

ΒΡΑΒΕΙΟ WIFT GR: Αρκουδότρυπα των Χρυσιάννας Παπαδάκη και Στέργιου Ντινόπουλου

ΒΡΑΒΕΙΟ CREW UNITED: Life in a Beat της Αμερίσσας Μπάστα

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΟΙΝΟΥ

Διεθνές Διαγωνιστικό: Κάρλα (Karla) της Κριστίνα Τουρνατζή

Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου: Life in a Beat της Αμερίσσας Μπάστα

Επίσημο Πρόγραμμα: Στη Σκιά της Πορτοκαλιάς (All That’s Left of You) της Σερίν Ντάμπις

Meet the Neighbors+: Life in a Beat της Αμερίσσας Μπάστα

Film Forward: Χίλια και ένα Καρέ (1001 Frames) της Μεχρνούς Αλιά