Μια πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ για το Δήμο Κηφισιάς ρίχνει φως στο γκρίζο τοπίο που υπήρχε σχετικά με τα μπόνους δόμησης του ΝΟΚ.

Σύμφωνα με αυτήν αποσαφηνίζονται κρίσιμα ζητήματα σχετικά με σοφίτες, απολήξεις κλιμακοστασίων, θερμομονωτικούς τοίχους και υπόγεια γκαράζ εκτός περιγράμματος κτιρίου.

Τι αναφέρει η απόφαση του ΣτΕ

Σύμφωνα με την 2035/2025 απόφαση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι το από 28.9.1987 προεδρικό διάταγμα (Δ΄ 1035) περί χαρακτηρισμού τμήματος του Δήμου Κηφισιάς ως παραδοσιακού, περί αναθεώρησης των όρων και περιορισμών δόμησης και περί καθορισμού στο τμήμα αυτό ειδικών χρήσεων γης (όπως τροποποιήθηκε στη συνέχεια), ενόψει του περιεχομένου των ειδικών μελετών και εισηγήσεων που προηγήθηκαν της έκδοσής του και ελλείψει ειδικών περί του αντιθέτου διατάξεων, δεν απαγορεύει, μεταξύ άλλων:

α) τη µη προσµέτρηση των κλιµακοστασίων, των θερµοµονωτικών τοίχων και της απόληξης κλιµακοστασίου στον συντελεστή δόμησης, βάσει των γενικών διατάξεων του Ν.Ο.Κ., διότι οι κατασκευές αυτές δεν συνιστούν χώρους κατοίκησης, και

β) την κατασκευή, πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής, βάσει των γενικών διατάξεων του Ν.Ο.Κ., στέγης με σοφίτα, χώρου απόληξης κλιμακοστασίου και ανελκυστήρα, καθώς και ασκεπούς πισίνας, εφόσον οι κατασκευές αυτές εντάσσονται σε ενιαίο αισθητικό σύνολο, έχουν μικρό μέγεθος, ανεγείρονται σε θέση του δώματος που βρίσκεται σε σημαντική υποχώρηση από την πρόσοψη, οπότε δεν προσομοιάζουν μορφολογικά με όροφο, και έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.

Τι σημαίνει η απόφαση

Οι σοφίτες δεν συνιστούν υπέρβαση ύψους, εφόσον πληρούνται τα προβλεπόμενα αισθητικά και λειτουργικά κριτήρια του ΝΟΚ και λαμβάνονται οι απαραίτητες εγκρίσεις. Το ίδιο ισχύει και για τις απολήξεις κλιμακοστασίου ή ανελκυστήρα.

Το μπόνους δόμησης στα υπόγεια γκαράζ εκτός περιγράμματος είναι αντισυνταγματικό εάν αυτά βρίσκονται σε παραδοσιακά τμήματα οικισμών.

Τα βασικά κριτήρια που πρέπει να τηρούνται για να ισχύουν τα παραπάνω: Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις θα πρέπει αποτελούν ενιαίο αισθητικό σύνολο, να έχουν μικρό μέγεθος και σημαντική υποχώρηση από την πρόσοψη, να μη μοιάζουν με όροφο και να έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.