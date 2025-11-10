5 το πρωί: Άλλοι τρεις προφυλακιστέοι στα Βορίζια – Τα «βέλη» Σαμαρά – Οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης
Οπτικά ντοκουμέντα που καταγράφουν στιγμές πριν και μετά το μακελειό στην Κρήτη, αποκαλύπτει το ΒΗΜΑ - Σε μια συνέντευξη «ποταμό» ο Αντώνης Σαμαράς εξηγεί γιατί κλείνει ερμητικά την πόρτα στη ΝΔ - Από σήμερα 10/11 έως τις 05/12 οι αιτήσεις στην πλατφόρμα myΘέρμανση
1
Το ΒΗΜΑ δημοσιεύει φωτογραφικά ντοκουμέντα
- Μυστικές απολογίες και προφυλακίσεις: Οι απολογίες των κατηγορουμένων πραγματοποιήθηκαν αιφνιδιαστικά και υπό άκρα μυστικότητα στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την προφυλάκιση και των τριών μελών της οικογένειας, τα οποία αρνούνται κάθε εμπλοκή και αναμένεται η μεταγωγή τους σε σωφρονιστικά καταστήματα εκτός Κρήτης. Σήμερα, είναι προγραμματισμένες οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων από την πλευρά Καργάκη.
- Εντατικές έρευνες για τα όπλα και νέα στοιχεία: Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του βαρύ οπλισμού, εξετάζοντας βιντεοληπτικό υλικό που ενδέχεται να αποκαλύψει κρίσιμες λεπτομέρειες. Παράλληλα, η ΕΚΑΜ πραγματοποίησε έρευνες στον Ψηλορείτη, αναζητώντας τόσο τα όπλα όσο και πιθανούς μάρτυρες της επίθεσης.
- Φωτογραφικά ντοκουμέντα «φωτίζουν» το χρονικό: Νέες εικόνες που δημοσιεύει το ΒΗΜΑ κατ’ αποκλειστικότητα, αποκαλύπτουν τις τελευταίες κινήσεις του 39χρονου λίγο πριν τη μοιραία σύγκρουση. Το φορτηγάκι του εντοπίζεται παρκαρισμένο έξω από το σπίτι του, λίγο πριν ξεκινήσει για το κέντρο του χωριού, ενώ στιγμές μετά καταγράφονται σκηνές πανικού, με τη σύζυγό του να τρέχει προς το σημείο του μακελειού.
2
Συνέντευξη Σαμαρά με πολιτικά μηνύματα και αιχμές
- Σφοδρή επίθεση σε πρωθυπουργό και ΥΠΕΞ: Ο Αντώνης Σαμαράς εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Γιώργου Γεραπετρίτη, κατηγορώντας την κυβέρνηση για «αφασία» στα εθνικά θέματα και έλλειψη πολιτικού προσανατολισμού. Όπως είπε, η ΝΔ έχει μετατραπεί σε «υβρίδιο σημιτικού ΠαΣοΚ με μπλε χρώμα», χάνοντας την ιδεολογική και ηθική της ταυτότητα. «Η διαφορά μου με τον Μητσοτάκη δεν είναι προσωπική, αλλά πολιτική και αξιακή», υπογράμμισε.
- Παρέμβαση για Τέμπη, οικονομία, κοινωνία: Ο πρώην πρωθυπουργός άσκησε σκληρή κριτική στην κυβερνητική στάση απέναντι στους γονείς των θυμάτων των Τεμπών, κάνοντας λόγο για «τεράστιο λάθος και ακύρωση της πατρότητας». Αναφέρθηκε επίσης στην οικονομική πίεση που βιώνει ο μέσος πολίτης, κάνοντας λόγο για «σύγχρονη αθέατη φτώχεια» και ανάγκη κρατικής παρέμβασης. Για τα εθνικά ζητήματα τόνισε ότι η Ελλάδα «ξεπλένει την Τουρκία» και προειδοποίησε για κίνδυνο εθνικών υποχωρήσεων.
- Ανοικτό το ενδεχόμενο νέου κόμματος: Χωρίς να αποκλείει την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα, ο κ. Σαμαράς δήλωσε ότι «σταθμίζει την κατάσταση με μεγάλη προσοχή». Όπως σημείωσε, θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του «καθαρά και ξάστερα» στον ελληνικό λαό, τον οποίο χαρακτήρισε «τον μόνο σταθερό μου σύμμαχο εδώ και 50 χρόνια». «Μην περιμένετε σήμερα ένα ”ναι” ή ένα ”όχι”», είπε χαρακτηριστικά.
3
Ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης
- Ποια είναι η διαδικασία για το επίδομα θέρμανσης; Από σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, ανοίγει η πλατφόρμα myΘέρμανση για τους δικαιούχους που θέλουν να υποβάλουν αίτηση για το επίδομα θέρμανσης. Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 5 Δεκεμβρίου, ώστε τα νοικοκυριά να μπορέσουν να λάβουν την προκαταβολή, η οποία αντιστοιχεί στο 60% του περσινού ποσού. Ακόμα και όσοι έχουν ήδη προμηθευτεί πετρέλαιο ή άλλο μέσο θέρμανσης, μπορούν να δηλώσουν τις αγορές τους. Το τελικό ποσό θα εκκαθαριστεί στο τέλος της περιόδου, σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα κατανάλωσης. Επιδοτούνται όλα τα μέσα θέρμανσης, ακόμα και το ρεύμα.
- Ποιοι δικαιούνται το επίδομα; Το επίδομα, ύψους 100 έως 1.200 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή, καθώς υπάρχει κλιματικός συντελεστής, δίνεται σε νοικοκυριά που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια. Το εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 16.000 ευρώ για άγαμους και τα 24.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσαύξηση για κάθε παιδί. Η ακίνητη περιουσία δεν μπορεί να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ (ή 260.000 ευρώ για έγγαμους/μονογονεϊκές οικογένειες).
- Πότε θα καταβληθούν οι δόσεις του επιδόματος; Η πληρωμή θα γίνει σε τρεις φάσεις μέσω τραπεζικών λογαριασμών: α. έως 23 Δεκεμβρίου 2025 για την προκαταβολή και τις αγορές που έχουν τιμολογηθεί έως 30 Νοεμβρίου 2025, με καταχώριση στοιχείων ως 5 Δεκεμβρίου, β. έως 29 Μαΐου 2026 για τις αγορές πετρελαίου, καυσόξυλων και πέλετ που πραγματοποιούνται έως 15 Απριλίου 2026, με καταχώριση έως 30 Απριλίου 2026, γ. έως 31 Ιουλίου 2026 θα καταβληθεί η επιπλέον πληρωμή για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση, που αφορά καταναλώσεις από 1 Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.
4
Ιερείς μέλη σπείρας που δικαινούσε ναρκωτικά
- Πώς εξαρθρώθηκε το κύκλωμα: Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, μετά από πολύμηνη έρευνα, κατάφερε να εξαρθρώσει οργανωμένο κύκλωμα που διακινούσε κοκαΐνη και ακατέργαστη κάνναβη σε διάφορες περιοχές της χώρας. Συνελήφθησαν οκτώ άτομα, εκ των οποίων έξι θεωρούνται μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Το κύκλωμα λειτουργούσε με ιεραρχική δομή και συγκεκριμένη μεθοδολογία για την παραλαβή, αποθήκευση και διακίνηση των ναρκωτικών.
- Ποιοι ήταν οι ιερείς και το πρώην μοντέλο που συνελήφθησαν: Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται δύο ιερείς που φέρεται να χρησιμοποιούσαν ιερό ναό στην Αττική ως χώρο φύλαξης ναρκωτικών. Επίσης, συνελήφθη ιερέας παλαιοημερολογίτης, πρώην μοντέλο και γνωστός YouTuber, ο οποίος είχε ενεργό ρόλο στην οργάνωση. Κατά τις αστυνομικές έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2,2 κιλά κοκαΐνης, περίπου 9 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, 4.380 ευρώ και 24.500 λεκ Αλβανίας, καθώς και κινητά τηλέφωνα και ζυγαριές ακριβείας.
- Πώς λειτουργούσε η οργάνωση: Η εγκληματική ομάδα είχε χωριστεί σε δύο «βραχίονες», με κάθε μέλος να έχει συγκεκριμένο ρόλο — από τη μεταφορά και την αποθήκευση, μέχρι τη διανομή των ναρκωτικών σε πελάτες. Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα ηγετικά μέλη συντόνιζαν τις παραλαβές και καθόριζαν τις ποσότητες και τις τιμές. Υπολογίζεται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος από τη δράση τους ξεπερνούσε τις 105.000 ευρώ, ενώ διερευνάται και ενδεχόμενη εμπλοκή του κυκλώματος σε υποθέσεις παράνομης διακίνησης μεταναστών.
5
«Πράσινο» το ντέρμπι της Λεωφόρου
- Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ, 2-1: Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Δικέφαλο στη Λεωφόρο, με γκολ των Πάντοβιτς και Γεντβάι, ενώ ο Κωνσταντέλιας μείωσε για την ομάδα του Λουτσέσκου, για τη 10η αγωνιστική της Super League. Ο Ράφα Μπενίτεθ κράτησε τον έλεγχο του «τριφυλλιού» και παρά τις προσπάθειες αντίδρασης των φιλοξενούμενων, πανηγύρισε στο πρώτο ντέρμπι του στον πάγκο των «πράσινων».
- Κηφισιά – Ολυμπιακός, 1-3: Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Κηφισιάς στη Νεάπολη της Νίκαιας, παρά τα τρία ακυρωμένα γκολ και τα τρία δοκάρια. Ο Νασιμέντο άνοιξε το σκορ και ο Ελ Κααμπί διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα με δύο πέναλτι. Η Κηφισιά έμεινε με παίκτη λιγότερο, ενώ οι ερυθρόλευκοι διατήρησαν την κορυφή της κατάταξης, μετά και την ήττα του ΠΑΟΚ.
- Αποτελέσματα και βαθμολογία: Άλλα αποτελέσματα περιλαμβάνουν τη νίκη του Παναιτωλικού 3-0 επί της ΑΕΛ και τη νίκη της ΑΕΚ 1-0 επί του ΟΦΗ. Άρης-Αστέρας Τρίπολης: 0-0, Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός: 5-2, Ατρόμητος-Βόλος: 0-1. Στη βαθμολογία, ο Ολυμπιακός παρέμεινε πρώτος με 25 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ ακολουθεί με 23 βαθμούς,η ΑΕΚ με 22, Λεβαδειακός και Βόλος με 18, ο Παναθηναϊκός με 15, ο Άρης με 13, με 12 η Κηφισιά, 11 ο Παναιτωλικός, 9 ο Ατρόμητος, 7 ο Αστέρας Τρίπολης και η ΑΕΛ, 6 ο ΟΦΗ και 5 ο Πανσερραϊκός.
Ακολούθησε το Βήμα στο Google news και μάθε όλες τις τελευταίες ειδήσεις.