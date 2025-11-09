Αποκαθήλωσε από την πρώτη θέση της κατάταξης τον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός, πραγματοποιώντας το καλύτερό του ημίχρονο στη φετινή σεζόν, στο μεγάλο ματς της 10ης αγωνιστικής της Super League, στη Λεωφόρο, όπου νίκησε με 2-1 τον Δικέφαλο του Βορρά. Οι πράσινοι προηγήθηκαν με Πάντοβιτς και Γεντβάι, με τους φιλοξενούμενους να μειώνουν στο 61’ με ένα μαγικό γκολ από τον Κωνσταντέλια, ο οποίος όμως δεν μπόρεσε να απειλήσει άλλο ως το φινάλε.

Ο ΠΑΟΚ πήγε στο «Απόστολος ΝΙκολαΐδης» με τον αέρα της πρώτης θέσης και των συνεχόμενων νικών και ο Παναθηναϊκός με την πίεση της νίκης. Περισσότερο διαβασμένος εμφανίστηκε ο γηπεδούχος, με στόχο να χαλάσει την κυκλοφορία του Δικεφάλου και ειδικά των ατού του Λουτσέσκου κι έπειτα να ψάξει το γκολ.

Φάσεις μέχρι το 1-0 δεν είχαμε. Φάση δε λογίζεται αυτή του Σιώπη, ο οποίος σε διώξιμο στο ημικύκλιο της σέντρας, πήγε να σκοράρει στην εστία του Τσιφτσή με απίθανο τρόπο.

Το πράσινα τέρματα

Στο 20ο λεπτό, όμως, μετά από εκπληκτική μπαλιά του Τσιριβέγια στον Κυριακόπουλο, αυτός έκανε τη συρτή σέντρα και ο Πάντοβιτς σκόραρε προ κενής εστίας. Ένα γκολ που είθισται να βλέπουμε από πλευράς ΠΑΟΚ, πλήγωσε τον Δικέφαλο.

Το γκολ άλλαξε την εικόνα του αγώνα και έδωσε ώθηση στους «πράσινους». Στο 27′ είχαν δοκάρι σε σουτ του Τετέ με το δεξί και τέσσερα λεπτά αργότερα ήρθε το 2-0 από τον παίκτη που μπήκε τελευταία στιγμή στην 11άδα, ως δεξί μπακ στη θέση του τραυματία Κώτσιρα. Ο Γεντβάι, περί ου ο λόγος, σούταρε, μετά από ωραία κυκλοφορία των γηπεδούχων, η μπάλα κόντραρε στον Μεϊτέ και κατέληξε στα δίχτυα για το 2-0.

Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του προσπάθησε να βγάλει αντίδραση, έφτασε στην περιοχή του Λαφόν, αλλά έπεσε πάνω στην καλά οργανωμένη άμυνα του Παναθηναϊκού, που εξουδετέρωνε κάθε υποψία απειλής.

Ο Δικέφαλος έκλεισε το πρώτο μέρος δίχως μεγάλη ευκαιρία κι αυτό οφειλόταν κυρίως στην κακή εικόνα των Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλια και Ντεσπόντοφ, που δε βοήθησαν.

Στο δεύτερο μέρος, ο ΠΑΟΚ έψαξε τη γρήγορη αντίδραση, την ώρα που ο Μπενίτεθ είδε τον Κυριακόπουλο να αποχωρεί τραυματίας (μπήκε ο Μλαντένοβιτς). Αλλαγές έκανε και ο Λουτσέσκου για να βρει απαντήσεις στα δύσκολα ερωτήματα, αλλά τι να το κάνεις, όταν στην ομάδα σου έχεις αυτό το φαινόμενο, τον Κωνσταντέλια.

Η «μισή» απάντηση του ΠΑΟΚ

Ο «μαέστρος» του Δικεφάλου πέτυχε ένα μαγικό γκολ στο 61ο λεπτό και έβαλε ξανά την ομάδα του στο παιχνίδι. Πήρε την μπάλα στα αριστερά της περιοχής, «άδειασε» τον Γεντβάι και πλάσαρε υποδειγματικά με το δεξί στην απέναντι γωνία του Λαφόν για το 2-1.

Το γκολ του Δικεφάλου, αλλά και το ψυχολογικό πρόβλημα που έχει ο Παναθηναϊκός, αφού δεν έχει αποκτήσει την απαιτούμενη αυτοπεποίθηση, έφερε αλλαγή εικόνας. Ο ΠΑΟΚ διόρθωσε τα κακώς κείμενα, με τις αλλαγές του Λουτσέσκου και πήρε τον έλεγχο θέλοντας να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ που είχε. Βέβαια, το πρόβλημα που προέκυψε με τον Κωνσταντέλια, ο οποίος έγινε αλλαγή στο 76′ με πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο, άλλαξε τα πλάνα του ρουμάνου προπονητή.

Η απάντηση του Μπενίτεθ ήρθε με την είσοδο των Πελίστρι και Μαντσίνι, αντί των Τζούρισιτς και Πάντοβιτις, με τον Ουρουγουανό να επιστρέφει μετά το ματς με τη Σαμσούντα και να παίζει φορ στα τελευταία λεπτά!

Το φινάλε έκρυψε ένταση, νεύρα και θρίλερ, αλλά το 2-1 δεν άλλαξε. Ο Παναθηναϊκός πήρε το ντέρμπι, το πρώτο της σεζόν και το πρώτο με τον Μπενίτεθ στον πάγκο και διατηρήθηκε ζωντανός για τη συνέχεια.