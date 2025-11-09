Από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου μπορούν οι δικαιούχοι να κάνουν την αίτηση για να λάβουν το επίδομα θέρμανσης, αφού ανοίγει η πλατφόρμα myΘέρμανση. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 5 Δεκεμβρίου, ώστε τα νοικοκυριά να μπορέσουν λάβουν την προκαταβολή το 60% και να προχωρήσουν στις αγορές τους.

Ο φοροτεχνικός, Γιώργος Φραγκιαδάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Mega News Weekend» του Mega News, εξήγησε ότι η προκαταβολή θα είναι βασισμένη στην περυσινή επιδότηση, δηλαδή στο 60% του περυσινού ποσού που δόθηκε στους δικαιούχους, και θα γίνει εκκαθάριση στο τέλος της περιόδου.

Οι δικαιούχοι – φορολογούμενοι της ΑΑΔΕ θα πρέπει να επισκεφτούν τη σελίδα myΘέρμανση για να κάνουν την αίτηση για το επίδομα θέρμανσης, ακόμα και αυτοί που έχουν ήδη προμηθευτεί πετρέλαιο, ή οποιοδήποτε άλλο μέσο θέρμανσης, μπορούν να μπουν και να δηλώσουν τις αγορές τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω επιδότηση ξεκινάει από τα 100 ευρώ και φτάνει μέχρι τα 1.200 ευρώ, διότι υπάρχει ο κλιματικός συντελεστής. Όπως διευκρίνησε ο κύριος Φραγκιαδάκης, το ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι πηγαίνει ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή του καθενός. Επίσης, συμπλήρωσε ότι όλα τα μέσα θέρμανσης επιδοτούνται, ακόμα και το ρεύμα.

Ήδη δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία καθορίζει τους δικαιούχους, τα ποσά, τα κριτήρια και τη διαδικασία καταβολής του επιδόματος θέρμανσης για την περίοδο 2025–2026.

Τα κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης

Για τον καθορισμό ενός φυσικού προσώπου ως δικαιούχου πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα πρέπει να ανέρχεται έως τα 16.000 ευρώ για μονομελές νοικοκυριό και 24.000 ευρώ για το ζευγάρι. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται έως 29.000 ευρώ το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του νοικοκυριού από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 80.000 ευρώ, με σκοπό την καλύτερη στόχευση των δικαιούχων

Τα περιουσιακά στοιχεία των δικαιούχων, όπως αυτά προκύπτουν από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του έτους 2025, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και τις 260.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Σε κάθε περίπτωση το ποσό προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Οι δόσεις

Η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης γίνεται μέσω τραπεζικών ή λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων σε τρεις δόσεις.

Έως την 23η Δεκεμβρίου 2025 για την προκαταβολή και το σύνολο των αγορών, που θα τιμολογηθούν έως την 30ή Νοεμβρίου 2025 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 5η Δεκεμβρίου 2025. Έως την 29η Μαΐου 2026 για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 και ειδικά για τα καυσόξυλα και το πέλετ από 1η Ιουνίου 2025 έως και 31 Μαρτίου 2026 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 15η Απριλίου 2026 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 30η Απριλίου 2026.

Ειδικά για το φυσικό αέριο και για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης πραγματοποιείται επιπλέον πληρωμή έως την 31η Ιουλίου 2026, για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 έως 31η Μαρτίου 2026.