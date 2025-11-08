Ο χρόνος δε φαίνεται να λείανε τις γραμμές που χωρίζουν τον Αντώνη Σαμαρά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον πρώην πρόεδρο της ΝΔ να μη μασάει τα λόγια του σε συνέντευξη που παραχώρησε στις 31 Οκτωβρίου, στην οποία αναφέρεται διεξοδικά στα εθνικά θέματα, στην οικονομία, στο μεταναστευτικό και στο δημογραφικό.
Στη συνέντευξη αυτή, που θα μεταδοθεί στις τρεις το μεσημέρι της Κυριακής από την τηλεοπτική συχνότητα του ΑΝΤ1 και απόσπασμά της δημοσιεύθηκε το Σάββατο, ο κ. Σαμαράς εκτοξεύει χωρίς φειδώ νέα βέλη κατά του πρωθυπουργού, καταγγέλλοντας, μεταξύ άλλων, ότι τον διέγραψε «άρον – άρον» από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ καθυστέρησε εβδομάδες, πριν κάνει το ίδιο για εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο πρώην πρωθυπουργός κάνει ακόμα λόγο για μετατροπή της ΝΔ σε «σημιτικό ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα», ενώ, επικαλούμενος συγκεκριμένα περιστατικά εντός της Βουλής, με πρωταγωνιστή τον κ. Μητσοτάκη, δηλώνει ότι αποτελούν «δείγματα αλαζονείας και θεσμικής απρέπειας».
Το «γινάτι» του Προέδρου της Δημοκρατίας
«Είδα τον ίδιο τον Πρωθυπουργό πρόσφατα να φεύγει απ’ τη Βουλή σε συζήτηση αρχηγών, λέγοντας ότι δεν είχε χρόνο να τους ακούσει όλους και να τους απαντήσει. Σε άλλη συζήτηση, απευθυνόμενος σε Πρόεδρο κόμματος, είπε: ”Σταματήστε να γκαρίζετε”. Μιλάει συχνά για ”πατριώτες της φακής και του καναπέ”. Αυτά είναι όλα δείγματα αλαζονείας και θεσμικής απρέπειας», σημειώνει ο κ. Σαμαράς, ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης τονίζει:
«Ποιο γινάτι να έχει ο Σαμαράς έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη; Ποιος τον έκανε Υπουργό; Ο Σαμαράς. Ποιος τον έκανε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο στο εξάμηνο Τσίπρα-Βαρουφάκη; Ο Σαμαράς. Ποιος τον στήριξε σταθερά για Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας; Ο Σαμαράς. Ποιος έτρεχε σ’ όλη τη χώρα, όπως σωστά είπατε, όλη αυτή την περίοδο; Ο Σαμαράς. Όχι για τον ίδιο, για την παράταξη. Λέτε μήπως έχω εγώ κάποιο γινάτι επειδή δεν με πρότεινε για Πρόεδρο της Δημοκρατίας;
…Το πρόβλημα λοιπόν, μην κάνετε λάθος, δεν είναι ότι ο Σαμαράς δεν χωνεύει τον έναν ή τον άλλον ή τον Μητσοτάκη. Το πρόβλημα είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει τη δεξιά, την κεντροδεξιά, ούτε και την ιστορία ούτε και τη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Γι’ αυτό και την έχει μετατρέψει σε ένα υβρίδιο σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα. Η διαφορά επομένως του Σαμαρά με τον Μητσοτάκη δεν είναι προσωπική. Είναι πολιτική και αξιακή. Ο Σαμαράς, με δύο κουβέντες, δεν έχει κανένα γινάτι. Άλλοι φαίνεται ότι πάσχουν από εφιάλτες».
«Άλλοι φαίνεται ότι πάσχουν από εφιάλτες»
Για τις δε διαρροές περί γέφυρας που προετοιμάζει την επιστροφή του κ. Σαμαρά στο κόμμα, ο πρώην πρωθυπουργός απαντά με σαφείς αιχμές και με αναφορά στη συνέντευξη που είχε δώσει προ μηνών στο ΒΗΜΑ:
«Δεν έφυγα εγώ για να επιστρέψω. Με διέγραψε ο κύριος Μητσοτάκης. Προσέξτε, διέγραψε άρον-άρον έναν πρωθυπουργό πριν καν κυκλοφορήσει η εφημερίδα στην οποίαν είχα δώσει αυτή τη συνέντευξη. Βιαζότανε. Αλλά για την κυρία Ferrari, τον κύριο Φραπέ, τον κύριο Χασάπη, εκεί τους πήρε εβδομάδες για να αποφασίσουν τη δική τους τη διαγραφή. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της παράταξης που διαγράφηκε ένας πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος. Και την πήρε αυτή την απόφαση υποτίθεται γιατί θίχτηκε λόγω Γεραπετρίτη. Στην πραγματικότητα, όπως σας είπα, βρήκε μια αφορμή για να μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε δικό του κόμμα.
Για ποιες γέφυρες μιλάτε; Εγώ δεν είδα πουθενά καμία ειλικρινή παραδοχή λάθους. Σε τίποτα. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει πάντα δίκιο. Και όλοι εμείς οι άλλοι έχουμε πάντοτε άδικο».