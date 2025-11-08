Ο χρόνος δε φαίνεται να λείανε τις γραμμές που χωρίζουν τον Αντώνη Σαμαρά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον πρώην πρόεδρο της ΝΔ να μη μασάει τα λόγια του σε συνέντευξη που παραχώρησε στις 31 Οκτωβρίου, στην οποία αναφέρεται διεξοδικά στα εθνικά θέματα, στην οικονομία, στο μεταναστευτικό και στο δημογραφικό.

Στη συνέντευξη αυτή, που θα μεταδοθεί στις τρεις το μεσημέρι της Κυριακής από την τηλεοπτική συχνότητα του ΑΝΤ1 και απόσπασμά της δημοσιεύθηκε το Σάββατο, ο κ. Σαμαράς εκτοξεύει χωρίς φειδώ νέα βέλη κατά του πρωθυπουργού, καταγγέλλοντας, μεταξύ άλλων, ότι τον διέγραψε «άρον – άρον» από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ καθυστέρησε εβδομάδες, πριν κάνει το ίδιο για εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο πρώην πρωθυπουργός κάνει ακόμα λόγο για μετατροπή της ΝΔ σε «σημιτικό ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα», ενώ, επικαλούμενος συγκεκριμένα περιστατικά εντός της Βουλής, με πρωταγωνιστή τον κ. Μητσοτάκη, δηλώνει ότι αποτελούν «δείγματα αλαζονείας και θεσμικής απρέπειας».