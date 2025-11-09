Με ένα όμορφο γκολ στο 74ο λεπτό ξελάσπωσε την Ένωση ο Ορμπελίν Πινέδα, όπως είχε κάνει και στην προηγούμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος, με τον Παναιτωλικό. Δύο γκολ ακυρώθηκαν για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς για επιθετικά φάουλ, που είχε πάρα πολλές ευκαιρίες και έπεσε πάνω σε έναν εξαιρετικό Κλίντμαν Λίλο ο οποίος όμως, δεν μπόρεσε να κρατήσει τον βαθμό για τον ΟΦΗ.

Στο 12′, η ΑΕΚ σκόραρε, όμως το γκολ ακυρώθηκε σωστά, καθώς ο… παραλίγο σκόρερ Ζοάο Μάριο έκανε επιθετικό φάουλ πριν εκτελέσει.

Στο υπόλοιπο του ημιχρόνου, η Ένωση ήταν μεν κυρίαρχη, αλλά όχι και δημιουργική. Ό,τι έχτιζε στο μεσαίο τρίτο, το χάλαγε στο τελευταίο, με τον Γκατσίνοβιτς να κάνει αρκετά λάθη και τα μακρινά σουτ να μην έχουν αποτέλεσμα.

Ακριβώς ίδιο ήταν το μοτίβο και στα πρώτα λεπτά του β’ ημιχρόνου. Στο 57′ ο Κοϊτά πάτησε περιοχή από τα δεξιά και σούταρε από δύσκολη γωνία, αλλά δενν μπόρεσε να νικήσει τον γκολκίπερ. Δευτερόλεπτα αργότερα, από το κόρνερ, ο Γιόβιτς έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, όμως κι αυτό το γκολ ακυρώθηκεν λόγω επιθετικού φάουλ του Μουκουντί. Ο VAR συμφώνησε με τον διαιτητή.

Η Ένωση πλησίαζε πιο εύκολα την περιοχή και έχασε διπλή ευκαιρία στο 67′ με τους Μάριν και Μάριο, που σούταραν σε δύο χρόνους. Η φάση τελείωσε με φάουλ.

Δύο λεπτά αργότερα, η ευκαιρία ήταν… μονή, αλλά μεγαλύτερη. Μετά από κακή προσπάθεια αμυντικού του ΟΦΗ να κόψει κάθετη, η μπάλα κατέληξε στον Πιερό, που σούταρε συρτά. Ο Λίλο, όμως, έκανε ένα αδιανόητο σπαγκάτο και κράτησε το μηδέν με ηρωική επέμβαση.

Βελτιωνόταν, το έψαχνε και το βρήκε στο 74′! Ο Πιερό έδωσε μάχη μέσα στην περιοχή, ο Πινέδα πήρε την μπάλα, έκανε μια ντρίμπλα και σκόραρε από κοντά για να κάνει το… πολυπόθητο 0-1!

Καλή στιγμή είχε η Ενωση και στο 83′, όταν ο Γκατσίνοβιτς έκανε ένα γύρισμα στον Πιερό και εκείνος έστειλε τη μπάλα πάρα πολύ ψηλά, από πλεονεκτική θέση. Λίγο αργότερα ο Μάνταλος έκανε μια καλή προσπάθεια από μακριά, αλλά ο Λίλο απάντησε ξανά.