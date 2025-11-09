Νικηφόρα πέρασε από τη Νεάπολη της Νίκαιας ο Ολυμπιακός, καθώς, παρότι ισοφαρίστηκε, είδε τρία γκολ του να ακυρώνονται (το ένα εντελώς παράλογα) και είχε τρία δοκάρια, επικράτησε με 3-1 της τυπικά γηπεδούχου Κηφισιάς, στη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Οι ερυθρόλευκοι ήταν ψύχραιμοι και… καθάρισαν το παιχνίδι, περιμένονταν στην κορυφή της κατάταξης και εν αναμονή του ντέρμπι της Λεωφόρου (21:00) ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.

Ο Νασιμέντο άνοιξε το σκορ με το παρθενικό του γκολ, που ήταν εντυπωσιακό, ενώ ο Ελ Κααμπί έφερε τη νίκη με δύο πέναλτι! Ο Παντελίδης είχε ισοφαρίσει προσωρινά, αλλά τα λάθη των παικτών του Λέτο δεν επέτρεψαν στους γηπεδούχους να μείνουν στο ματς για πολλή ώρα. Ο Μαϊτνάνα πήρε δεύτερη κίτρινη στο 61′ και η Κηφισιά έμεινε με παίκτη λιγότερο.

Οι φάσεις του ματς

Η πρώτη καλή στιγμή του ματς ήρθε στο 8′ και ήταν για την Κηφισιά. Μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, κατέληξε στον ελεύθερο Λαρουσί, που σούταρε από πολύ καλή θέση, όμως αστόχησε.

Οσο τα λεπτά περνούσαν, ο Ολυμπιακός έπαιρνε μέτρα και πατούσε περιοχή, ενώ στην αρχή δυσκολευόταν. Στο 19′, αυτό πήγε να φανεί και στο σκορ! Ο Ποντένσε επέμεινε στα αριστερά, ο Τσικίνιο ευνοήθηκε από κάποιες κόντρες και πάσαρε στον Μουζακίτη, που πλάσαρε τέλεια. Το VAR, όμως, έδειξε ότι η μπάλα είχε βγει κόρνερ πριν το γύρισμα του Ποντένσε.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν σπουδαία ευκαιρία στο 25′! Ο Νασιμέντο βρήκε τον Ελ Κααμπί στα όρια της μικρής περιοχής, μόνο του με τον γκολκίπερ, αλλά ο Μαροκινός βρήκε το οριζόντιο δοκάρι.

Το πρώτο γκολ

Ο Ολυμπιακός δεν απειλούσε όσο συχνά ήθελε, αλλά κάθε του ευκαιρία ήταν μεγάλη. Το γκολ τελικά ήρθε στο 37′ και ήταν εντυπωσιακό! Ο Ροντινέι έβγαλε μια πάσα στα δεξιά για τον Νασιμέντο και ο Πορτογάλος έκανε ένα φανταστικό σουτ από την κλειστή γωνία, που σόκαρε τον πορτιέρε και έφερε το 1-0!

Με τη συμπλήρωση των 45′, ο Ζέλσον έκανε μια ωραία ενέργεια και εκτέλεσε έξω από την περιοχή, αλλά η μπάλα βγήκε άουτ.

Στις καθυστερήσεις, ο Ροντινέι εκτέλεσε εξαιρετικά ένα φάουλ από πλάγια θέση και ο Ρέτσος πήρε τέλεια κεφαλιά για να σκοράρει, όμως το γκολ ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ, το οποίο φάνηκε ιδιαίτερα τραβηγμένο από τα ριπλέι.

Στην ανάπαυλα, ο Λέτο προχώρησε σε… τριπλό χτύπημα. Αμανί, Μανϊτντανά και Τζίμας αντικατέστησαν Λαρουσί, Σόουζα και Βιγιαφάνιεζ.

Η ισοφάριση

Στο 47ο λεπτό, η Κηφισιά απάντησε. Μια μπαλιά, δύο κεφαλιές και ένα εύκολο τελείωμα από τον Παντελίδη, διαμόρφωσαν το 1-1!

Το δεύτερο ερυθρόλευκο γκολ

Μια ανοησία του Λαζάρ Αμανί, όμως, άλλαξε και πάλι τα δεδομένα. Ο παίκτης της Κηφισιάς έσπρωξε τον Ζέλσον μέσα στην περιοχή και έδωσε ένα καθαρό πέναλτι. Ο Ελ Κααμπί ανέλαβε την εκτέλεση και έκανε το 1-2 στο 57′!

Με τη συμπλήρωση μιας ώρας, ο Ελ Κααμπί έκανε ένα γύρισμα και ο Ροντινέι εκτέλεσε, με τη μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει στο οριζόντιο δοκάρι. Ενα λεπτό αργότερα, ωστόσο, οι Πειραιώτες απέκτησαν αριθμητικό πλεονέκτημα. Ο Μαϊντάνα έπεσε άσχημα στον Ζέλσον και πήρε δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Τρίτωσε το καλό

Στα επόμενα λεπτά, ο Ολυμπιακός απείλησε με τους Τσικίνιο και Ζέλσον, αλλά δεν κατάφερε να βρει το γκολ – μαξιλαράκι. Λίγο αργότερα όμως, οι Πειραώτες πήγαν ξανά στη λευκή βούλα! Ο Αμανί έκανε νέα γκάφα μέσα στην περιοχή, αφού έκανε χέρι σε μπαλιά του Μαρτίνς. Ο Ελ Κααμπί εκτέλεσε ξανά και ευστόχησε για το 1-3 στο 71′!

Στο 74′, ο Ολυμπιακός προχώρησε σε αλλαγές. Στρεφέτσα και Γιάρεμτουκ αντικατέστησαν τους Ποντένσε και Ελ Κααμπί.

Στο 80ο λεπτό, ο Στρεφέτσα έβαλε ένα εντυπωσιακό γκολ με σουτ από πλάγια θέση, αλλά ακυρώθηκε λόγω οφσάιντ. Τέσσερα λεπτά αργότερα, οι Σιπιόνι, Καμπελά και Γιαζίτσι πήραν τις θέσεις των Μουζακίτη, Μαρτίνς και Τσικίνιο.

Ως το τέλος, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έχασε πολλές ευκαιρίες, με κορυφαία την τελευταία, όταν ο καλός Στρεφέτσα βρήκε το αριστερό δοκάρι με δυνατό σουτ.