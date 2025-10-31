«Σε μια στιγμή ανάβουν τα φώτα κι η μουσική μας φέρνει τους μάγους στη σκηνή», τραγούδησε με ρυθμό τους στίχους από τους «Μάγους» του Διονύση Σαββόπουλου στη σκηνή του Ολύμπιον, ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας ξαφνιάζοντας ελαφρώς τους προσκεκλημένους στην τελετή έναρξης του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, κλέβοντας ταυτόχρονα λίγη από τη λάμψη του Φεστιβάλ.

Ασυνήθιστο το τραγούδι από τα χείλη ενός υφυπουργού σε δημόσια εκδήλωση μεν, φόρος τιμής στη μνήμη του εθνικού τραγουδοποιού μας δε, έκλεψε ακόμα και κάτι και από τη λαμπερή εμφάνιση της κομψής Ίντια Μουρ, μέλος του καστ της ταινίας «Father Mother Sister Brother» του Τζιμ Τζάρμους, που βραβεύτηκε με τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας και σήμανε επισήμως την αρχή των προβολών της κινηματογραφικής διοργάνωσης.

Ιντια Μουρ και «Father Mother Sister Brother»

Στη Θεσσαλονίκη από χθες η Ίντια Μουρ, μία από τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον κόσμο σύμφωνα με τη λίστα των Times ως πρότυπο δύναμης και αντοχής για την κοινότητα των τρανσέξουαλ με δύσβατη προσωπική ιστορία αλλά και επιτυχημένη πλέον καριέρα στο μόντελινγκ και στο τηλεοπτικό Pose (FX), θα αποτελεί για τις επόμενες ημέρες μαζί με τον διεθυντή φωτογραφίας της βραβευμένης ταινίας του Τζάρμους, Φρέντρικ Ελμς, το φωτεινό ντουέτο του Φεστιβάλ (ο Ελμς θα μιλήσει και για την ιδιαίτερη σχέση του με τη Θεσσαλονίκη).

«To «Father Mother Sister Brother» είναι ένα πολύ σημαντικό φιλμ γιατί με κάνει να σκέφτομαι πατεράδες, μητέρες, αδελφές και αδελφούς. Τα τελευταία τρία χρόνια πολλοί από εμάς γίναμε μάρτυρες μιας φρίκης που δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα βλέπαμε να συμβαίνει σε πατεράδες, μητέρες, αδελφές και αδελφούς… Ο κινηματογράφος, η τηλεόραση και οι ιστορίες μάς βοηθούν να θυμόμαστε ότι δεν είμαστε απλώς άτομα, αλλά υπάρχουμε ως συλλογικότητα… Είμαστε όλοι αντανακλάσεις ο ένας του άλλου», δήλωσε η Μουρ.

Tους Μουρ και Ελμς θα «ανταγωνιστεί» φυσικά η ιέρεια του ευρωπαϊκού σινεμά, Ιζαμπέλ Ιπέρ, η κορυφαία ενδυματολόγος Κάθριν Τζορτζ και ο αγαπητός Έλληνας σκηνοθέτης Γιώργος Τσεμπερόπουλος («Υπάρχω»), ο οποίος τιμάται για το σύνολο της σταδιοδρομίας του, για να αναφέρουμε τα κορυφαία ονόματα αυτού του Φεστιβάλ, που «τρέχει» ήδη με sold out προβολές.

Όσο για τον Τζιμ Τζάρμους, καλό και αγαπημένο φίλο του Φεστιβάλ που τελευταία φορά – αν δεν μας απατά η μνήμη μας – βρέθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 2013 αλλά τώρα δεν τα κατάφερε λόγω ενός ατυχήματος – με το «Father Mother Sister» υπογράφει μία ακόμη χαρακτηριστική ταινία της φιλμογραφίας του. Τουλάχιστον μας έστειλε ένα πολύ τρυφερό βιντεοσκοπημένο μήνυμα εξηγώντας τους λόγους της απουσίας του.

«Είναι ένα τρίπτυχο για τους δεσμούς και τα δεσμά της οικογένειας και τις παρεξηγήσεις, τα μισόλογα, τις υποσχέσεις που δεν εκπληρώθηκαν, αλλά και την οικειότητα, την τρυφερότητα και πάνω από όλα την αγάπη. Έχει όλα τα στοιχεία του Τζάρμους που αγαπάμε, το ιδιαίτερο χιούμορ, τη διεισδυτικότητα, τους απρόβλεπτους χαρακτήρες, το ανυπέρβλητο σκηνοθετικό του στιλ και την ίδια στιγμή είναι ίσως η πιο ώριμη και η πιο προσωπική του ταινία», περιέγραψε για την ταινία από σκηνής ο Ορέστης Ανδρεαδάκης, καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ.

Επίσημοι προσκεκλημένοι

Ήταν πολλοί οι επίσημοι που βρέθηκαν στη χθεσινοβραδινή έναρξη της διοργάνωσης με παρουσιαστή τον Γρηγόρη Ελευθερίου, δημιουργό του babaka.gr, που λόγω της θεματολογίας της ταινίας «Father Mother Sister», αφιερώθηκε στα παιδιά, τις μελλοντικές γενιές ως «δήλωση ελπίδας» για τις κρίσεις της εποχής, όπως είπε η γενική διευθύντρια του Φεστιβάλ, Ελίζ Ζαλαντό.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης ανακοίνωσε το νέο βραβείο που θα απονέμεται από φέτος στο διαγωνιστικό τμήμα Meet the Neighbors+, τον Αργυρό Αλέξανδρο – Βραβείο Σκηνοθεσίας, που θα συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 5.000 ευρώ. Από σκηνής απηύθυναν χαιρετισμούς και ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Γιουτίκας (που είπε για το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τις 160 διεθνείς παραγωγές που έχουν γυριστεί στην ευρύτερη περιοχή), αλλά και ο υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Θράκης, Kώστας Γκιουλέκας (που μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στους πρώτους κινηματογραφιστές από τα μέρη μας, τους αδελφούς Μανάκια).

Λιτή και σύντομη η έναρξη του Φεστιβάλ, όπως είναι οι περισσότερες ενάρξεις τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη, θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη για τις παρεμβάσεις του υφυπουργού αρμόδιου για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, Ιάσονα Φωτήλα. Και για να κλείσουμε αυτό το άρθρο, ο κ. Φωτήλας αναφέρθηκε και στον νεοσύστατο φορέα για τον κινηματογράφο και τα οπτικοακουστικά ΕΚΚΟΜΕΔ από τον οποίο η ελληνική κινηματογραφική κοινότητα αξιώνει βελτιωμένες δομές στη λειτουργία των χρηματοδοτικών εργαλείων και υψηλότερα ποσά για τις ελληνικές παραγωγές.

«Από αυτό το ίδιο βήμα πέρυσι σας είχα πει πως ο νέος φορέας που δημιουργήσαμε για τον κινηματογράφο και τα οπτικοακουστικά, το ΕΚΚΟΜΕΔ, θα βρει σταδιακά τον βηματισμό του και θα αρχίσει να λειτουργεί στο πλαίσιο των σκοπών και των επιδιώξεων όλων μας. Ήδη μόνο φέτος έχει προχωρήσει σε πληρωμές άνω των 70 εκατομμυρίων Οδεύοντας προς την πλήρη εξομάλυνση της ροής προς την αγορά και τους παραγωγούς, ενώ στα επιλεκτικά προγράμματα που αφορούν αποκλειστικά την κοινότητα, από τα 3,5 – 4 εκατομμύρια αισίως έχουμε φτάσει μέχρι τώρα τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ, αυξάνοντας τα όρια, μεγαλώνοντας την πρόσβαση και προχωρώντας σε διαβούλευση με την κοινότητα. Το πρώτο μέρος της ανοιχτής διαβούλευσης ολοκληρώθηκε και σύντομα θα ακολουθήσει το δεύτερο μέρος διαλόγου και διαβούλευσης με τους φορείς και τα μέλη της κινηματογραφικής κοινότητας», σημείωσε.

«Και όλα αυτά σε καθεστώς πλήρους διαφάνειας, μιας και κάθε πράξη, κάθε ένταξη, κάθε πληρωμή πλέον αναρτώνται άμεσα στην ιστοσελίδα του ΕΚΚΟΜΕΔ. Και εδώ γεννάται το ερώτημα αν είναι τόσο καλά όλα, κύριε Υπουργέ μου, γιατί παραπονιούνται οι δημιουργοί; Γιατί όλοι μας, όλοι τους έχουν το δικαίωμα να ζητούν περισσότερα, να νοιάζονται για τον φορέα τους και για το καλύτερο αυτού. Και είναι δική μου- δική μας υποχρέωση να τους ακούμε και να συνεργαζόμαστε μαζί τους προς την ίδια κατεύθυνση, αλλά να μην ξεχνάμε και από πού ξεκινήσαμε, τα βήματα που έχουν γίνει και κυρίως τον προγραμματισμό και τη στόχευση που έχουμε», συμπλήρωσε ο υφυπουργός.

INFO Το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (30 Οκτωβρίου – 9 Νοεμβρίου) παρουσιάζει 278 ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους σε 7 φυσικές αίθουσες, ενώ 86 από αυτές θα προβληθούν διαδικτυακά στην πλατφόρμα online.filmfestival.gr