Για τις δηλώσεις του σχετικά με την οπλοκατοχή, που προκάλεσαν συζητήσεις, μίλησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, διευκρινίζοντας ότι εξέφρασε μια προσωπική, διαχρονική του άποψη, ενώ τόνισε ότι στηρίζει πλήρως τα μέτρα κατά της παράνομης οπλοκατοχής που ανακοίνωσε από την Κρήτη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

«Όταν ερωτήθηκα είπα πως δεν εκφράζω κυβερνητική θέση, δεν εκφράζω κομματική θέση. Εκφράζω μια προσωπική θέση. Και πρέπει να μάθουμε στην Ελλάδα να συζητάμε. Γιατί αν δεν μπορούμε να συζητήσουμε ακόμα και την πιο τρελή ιδέα που μπορεί να έχει κάποιος, δεν μπορούμε να εξελιχτούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί του Σαββάτου.

Τι είπε για τα μέτρα Χρυσοχοΐδη

«Είναι ένας καταπληκτικός υπουργός και είναι πολύ σωστά τα μέτρα που ανακοίνωσε χτες. Τα στηρίζω απολύτως, τα μέτρα για την παράνομη οπλοκατοχή».

Αναφερόμενος στο παράδειγμα της Ελβετίας, πρόσθεσε:

«Η χώρα στην Ευρώπη που έχει τη χαμηλότερη εγκληματικότητα είναι η Ελβετία. Ξέρετε ποια χώρα έχει τη μεγαλύτερη οπλοκατοχή; Η Ελβετία. Έχει όπλο, νόμιμο, ο 1 στους 4. Δεν είναι αναγκαστικός κανόνας λοιπόν ότι η οπλοκατοχή ανεβάζει την εγκληματικότητα. Η εγκληματικότητα ανεβαίνει για κοινωνικούς και άλλους λόγους».

Σε ερώτηση για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε:

«Έχει βάλει τη νόμιμη οπλοκατοχή στο Σύνταγμά της και δεν έχουν μπορέσει να το αλλάξουν εδώ και 200 χρόνια. Έχουν εκλεγεί 6-7 πρόεδροι Δημοκράτες και δεν έχουν βρει πλειοψηφία ούτε στο Κογκρέσο ούτε στο Ανώτατο Δικαστήριο. Λέτε να είναι όλοι παλαβοί στην Αμερική;».

Ο υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε πάντως ότι η συζήτηση για την οπλοκατοχή «είναι άσχετη με την παρούσα φάση, γιατί δεν υπάρχει τίποτα σχετικό στην πολιτική ατζέντα».

«Η τραγωδία έγινε από παράνομα όπλα. Ό,τι είναι παράνομο, είμαι σφόδρα αντίθετος. Όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση τα στηρίζω απολύτως», είπε.

«Όλος ο χαμός, όλες οι επιθέσεις… έχουμε φτάσει σε σημείο να μην μπορεί να έχει κάποιος μια προσωπική γνώμη; Άλλο πράγμα είναι το πολιτικό πρόγραμμα και άλλο πράγμα οι προσωπικές απόψεις», διερωτήθηκε κλείνοντας.