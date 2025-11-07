Το βίντεο που ανέβασε ψαράς και δείχνει έναν καρχαρία να τρώει τόνο ανοικτά της Καρπάθου έγινε γρήγορα viral. Αρχικά, υπήρξαν αρκετοί που έκαναν λόγο για λευκό καρχαρία. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι επρόκειτο για ένα άλλο σπάνιο είδος που συναντάμε στις ελληνικές θάλασσες.

Ο καρχαρίας που εθεάθη στην Κάρπαθο, ανήκει στο είδος, Isurus oxyrinchus. Ο ρυγχοκαρχαρίας απαντάται στις ελληνικές θάλασσες, κινδυνεύει με εξαφάνιση και προστατεύεται αυστηρά από Διεθνείς Συμβάσεις και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Όπως αναφέρει η σελίδα isea το συγκεκριμένο είδος έχει ως βασικά σημεία αναγνώρισης το πολύ μυτερό ρύγχος και τα έντονα παρατροπίδια. Οι ρυγχοκαρχαρίες φτάνουν σε μήκος τα 4 μέτρα, με τους θηλυκούς να είναι μεγαλύτεροι σε μέγεθος, κυρίως επειδή ζουν περισσότερο.

Δείτε το σχετικό βίντεο με τον καρχαρία στην Κάρπαθο