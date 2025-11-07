Άστατος θα είναι ο καιρός το Σάββατο στα δυτικά και βόρεια της χώρας. Πιο συγκεκριμένα βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και στην Πελοπόννησο καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ πρόσκαιρες καταιγίδες περιμένουμε στη Μακεδονία και αργά το βράδυ στη Θράκη.
Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσει αυξημένη συννεφιά, με ήπιες ασθενείς τοπικές βροχές κατά περιόδους.
Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα προσεγγίσει τους 16-19 βαθμούς το μεσημέρι στα βόρεια, ενώ 20-22 στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας και μέχρι 24 στην Κρήτη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στο Ιόνιο μέχρι 6, το πρωί και 7 μποφόρ, αλλά βαθμιαία θα υποχωρήσουν. Και στο Αιγαίο σε εντάσεις 5-6 μποφόρ.
Στην Αττική προβλέπεται αυξημένη συννεφιά και βροχές, ενώ προς το μεσημέρι είναι πιθανό να σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13-21 βαθμούς και οι άνεμοι νότιοι, 4-5, από το μεσημέρι και 6 μποφόρ.
Άστατος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με βροχές καθόλη τη διάρκεια της ημέρας και σποραδικές καταιγίδες, με βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13-19 βαθμούς και οι άνεμοι νοτιοανατολικοί 4-5, πρόσκαιρα το μεσημέρι έως 6 μποφόρ.
Ο καιρός τις επόμενες ημέρες
Την Κυριακή, στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο και μέχρι το μεσημέρι στο βορειοανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες.
Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.
⛈️ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΞΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
✅Το επόμενο τριήμερο θα έχει έντονα φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, με το “δυτικό υετικό μέτωπο” να κυριαρχεί. Πιο ευάλωτες περιοχές Ήπειρος, Δυτική Στερεά (Aιτωλοακαρνανία), Ηλεία, Μεσσηνία. Μικρότερη επίδραση για Ανατολική Στερεά, Αιγαίο, Κρήτη.… pic.twitter.com/W2MuHcvfOf
— Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 7, 2025
Τη Δευτέρα, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο, τη νοτιοδυτική Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα στα βορειοδυτικά θα εξασθενήσουν.
Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και την Εύβοια και βαθμιαία στο κεντρικό Αιγαίο. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ στρεφόμενοι στο Ιόνιο βαθμιαία σε δυτικούς βορειοδυτικούς όπου θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Την Τρίτη, στα δυτικά, τα βόρεια ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες. Στα δυτικά γρήγορα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 5 στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικών διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.