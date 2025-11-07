Άστατος θα είναι ο καιρός το Σάββατο στα δυτικά και βόρεια της χώρας. Πιο συγκεκριμένα βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και στην Πελοπόννησο καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ πρόσκαιρες καταιγίδες περιμένουμε στη Μακεδονία και αργά το βράδυ στη Θράκη.

Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσει αυξημένη συννεφιά, με ήπιες ασθενείς τοπικές βροχές κατά περιόδους.

Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα προσεγγίσει τους 16-19 βαθμούς το μεσημέρι στα βόρεια, ενώ 20-22 στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας και μέχρι 24 στην Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στο Ιόνιο μέχρι 6, το πρωί και 7 μποφόρ, αλλά βαθμιαία θα υποχωρήσουν. Και στο Αιγαίο σε εντάσεις 5-6 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπεται αυξημένη συννεφιά και βροχές, ενώ προς το μεσημέρι είναι πιθανό να σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13-21 βαθμούς και οι άνεμοι νότιοι, 4-5, από το μεσημέρι και 6 μποφόρ.

Άστατος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με βροχές καθόλη τη διάρκεια της ημέρας και σποραδικές καταιγίδες, με βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13-19 βαθμούς και οι άνεμοι νοτιοανατολικοί 4-5, πρόσκαιρα το μεσημέρι έως 6 μποφόρ.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες