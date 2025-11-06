Έντονα χειμωνιάτικες καιρικές καταστάσεις για το τρίτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου προβλέπει το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα «ΗΡΑΚΛΗΣ», σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Η τάση αυτή, όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, εμφανίζεται σε αρκετές από τις πρόσφατες προσομοιώσεις του μοντέλου, γεγονός που την καθιστά αξιοσημείωτη.

Ωστόσο, όπως τονίζει ο ίδιος, υπάρχει ακόμη σημαντικό προγνωστικό περιθώριο, επομένως η εξέλιξη της κατάστασης παραμένει υπό παρακολούθηση.

Έρχονται διαδοχικές κακοκαιρίες

Σύμφωνα με τον ίδιο, η χώρα μας θα βρεθεί για τις επόμενες αρκετές ημέρες σε κλοιό διαδοχικών κακοκαιριών οι οποίες θα δίνουν κατά περιόδους πολλές και επικίνδυνες βροχές.

Έτσι, καθώς θα πλησιάζουμε προς τις βραδινές ώρες της Παρασκευής ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας θα επιδεινώσει τον καιρό στη χώρα μας, πρώτα στα δυτικά και μέσα στο Σαββατοκύριακο και πιο ανατολικά.

Ο καιρός σήμερα

Πέμπτη 6/11

Τοπικές βροχές προβλέπονται στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες Κυκλάδες και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες.

Τα φαινόμενα κατά τόπους στα βόρεια τμήματα της Κρήτης θα είναι έντονα.

Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία στα βόρεια θα φτάσει τους 16 με 18 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 19 με 22 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε την εξέλιξη των φαινομένων

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στη Θράκη.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημεριανές-απογευματινές ώρες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα ηπειρωτικά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια ηπειρωτικά 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα νότια θαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα μέχρι το απόγευμα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στις νότιες Κυκλάδες και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στις Κυκλάδες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες. Αργά τη νύχτα στα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες μέρες

Παρασκευή 07/11

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, την Εύβοια και τις Σποράδες, την Κρήτη, τις νότιες Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές κυρίως ώρες στην ανατολική Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τις βραδινές ώρες οι βροχές στο Ιόνιο θα ενταθούν και μέσα στη νύχτα θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ στα βόρεια τις πρωινές ώρες. Στο Ιόνιο από το απόγευμα θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 22 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τις βραδινές ώρες στη Θράκη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες με ασθενείς τοπικές βροχές. Από το βράδυ τα φαινόμενα σταδιακά θα ενταθούν και αργά τη νύχτα θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, από το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια ηπειρωτικά 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις Σποράδες και την Εύβοια μέχρι τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα από νότιες 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων τις πρώτες πρωινές ώρες στην ανατολική Κρήτη.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα νότια μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Σάββατο 08/11

Αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά τη δυτική Πελοπόννησο, βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία και από τις βραδινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειονανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα βόρεια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 19 βαθμούς και τοπικά τους 20 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 22 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Kυριακή 09/11

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο και μέχρι το μεσημέρι στο βορειοανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.