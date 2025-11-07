Η Ελλάδα έχει καταστεί κόμβος ενεργειακής διαφοροποίησης, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στο OT FORUM και στους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Φωτάκη και Δημήτρη Μανιάτη, καθώς αναφέρθηκε στην υπουργική Σύνοδος Ενέργειας του σχήματος 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες) αλλά και στη συμφωνία για συμμετοχή της ExxonMobil με μερίδιο 60 % στην Κοινοπραξία Energean – Helleniq Energy που έχει τα δικαιώματα έρευνας υδρογονανθράκων στο «οικόπεδο 2» στο Ιόνιο.

Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι το σχήμα 3+1 αποτελεί «μια υψηλή γεωπολιτική συμμαχία», η οποία δημιουργεί συνθήκες ώστε «να υπάρξει συνολική συμμαχική προσέγγιση», προσθέτοντας με νόημα πως «και το Ισραήλ και η Κύπρος είναι καίριες χώρες για τη γεωστρατηγική μας», ενώ συμπλήρωσε πως «είναι εδώ για να μείνει να ενισχυθεί».

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η συμμαχία αυτή «θα φέρει πολλά ακόμη και η Ελλάδα θα καταστεί κόμβος ενεργειακής διαφοροποίησης». Όπως εξήγησε ο ίδιος, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία προέκυψε η ανάγκη ώστε τόσο η Ελλάδα όσο και η Ευρώπη σε νέα στρατηγική.

Οι ΑΠΕ, το LNG και το φυσικό αέριο

Ακόμη, ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι έχει γίνει «μεγάλη επένδυση στις ΑΠΕ και πλέον το 55% του ενεργειακού μείγματος» προέρχεται από αυτήν τη πηγή «και είναι το πιο ανθεκτικό», ενώ πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση ενδυναμώνει την παραγωγή LNG «και ενισχύουμε την προοπτική να γίνουμε πάροχος και εξαγωγέας στο φυσικό αέριο», αναφερόμενο στον κάθετο διάδρομο και στο FSRU στην Αλεξανδρούπολη που συνδέει την Ελλάδα με χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Όπως ειπε, το παραπάνω «είναι κρίσιμο για την αυτοδυναμία της Ευρώπης αλλά κυρίως για τη γεωστρατηγική της Ελλάδος».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ερωτώμενος σε σχέση με το τι θα γίνει τελικά με τον αγωγό Eastmed, ο υπουργός σημείωσε ότι «πολλές φορές είναι τόσο ταχείς οι εξελίξεις που αναγκάζεσαι να προσαρμόσεις την πολιτική σου», ενώ πρόσθεσε ότι «κάτι που ήταν αναγκαίο φαντάζει παρωχημένο». Πάντως έκανε λόγο για ένα «χρήσιμο εργαλείο» ενώ αναφέρθηκε και στη σημαντική ηλεκτρική διασύνδεση με την Αίγυπτο, συμπληρώνοντας πως «η Αφρική αποτελεί κομμάτι του δικού μας γεωστρατηγικού ενδιαφέροντος», ενώ δήλωσε ότι είναι άκρως σημαντικό να υπάρχει ενδιαφέρον ενεργειακών παικτών, όπως οι ΗΠΑ.

Οι σχέσεις με τη Λιβύη

Αναφορικά με τη Λιβύη, ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι «η κατάσταση είναι εξαιρετικά σύνθετη», κάτι το οποίο οφείλεται στην ύπαρξη του Τουρκολιβυκού μνημονίου αλλά και «η παρέμβαση της Τουρκίας σε ένα κράτος που είναι διχασμένο με δύο κυβερνήσεις, οι οποίες μοιράζονται την εξουσία». Όπως εξήγησε, «από την πλευρά μας διατηρούμε σχέσεις σε υψηλό διπλωματικό επίπεδο και με τις δύο κυβερνήσεις», κάτι το οποίο έχει οδηγήσει στη μείωση των μεταναστευτικών ροών.

Παράλληλα, ο υπουργός θεωρεί σημαντικό να υπάρξει οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ των δύο χωρών, υπενθυμίζοντας πως »οι συζητήσεις διακόπηκαν βίαια το 2010, αλλά έχουν επανεκκινήσει», συμπληρώνοντας ότι η πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης είναι να υπάρξει μια συμφωνία στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου, η οποία θα ανταποκρίνεται και στο Δίκαιο της Θάλασσας». Βέβαια, παραδέχθηκε ότι «το ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο αποτελεί αγκάθι εντούτοις, θέλω να τονίσω ότι όταν η Λιβύη έκανε τα δικά της οικόπεδα σεβάστηκε τη μέση γραμμή». Για αυτό και συμπλήρωσε ότι η εικόνα στο πεδίο αποτελεί μια διαφορετική πραγματικότητα, κάτι που έδειξε και η συμφωνία της Chevron. « Το θέμα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών είναι εκκρεμές» είπε για να προσθέσει ότι «όλες οι κινήσεις που γίνονται στο πεδίο θα βοηθήσουν στην τεχνική συζήτηση».

Η Σύνοδος για την Ανατολική Μεσόγειο

Παράλληλα, ο κ. Γεραπετρίτης είπε πως είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι «Σήμερα η Ελλάδα έχει συγκεντρώσει μεγάλο διπλωματικό κεφάλαιο», αναφέροντας και την πρωτοβουλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για μια σύνοδο χωρών της Ανατολικής Μεσογείου. «Η πρωτοβουλία Μητσοτάκη μιας διαρκούς διάσκεψης για χώρες με τις οποίες έχουμε θαλάσσια σύνορα για να δημιουργηθούν συνθήκες διαλόγου και για να συζητήσουμε θέματα κοινού ενδιαφέροντος» είναι σημαντική κατά τον υπουργό, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις δυσκολίες λόγω Τουρκίας και Λιβύης, επαναλαμβάνοντας ότι «δεν αναγνωρίζουμε το ανυπόστατο Τουρκολιβυκό μνημόνιο». Πρόσθεσε επίσης ότι μια τέτοιου τύπου συζήτηση «Μόνο όφελος θα έχει για την περιοχή γενικά» αλλά και «για την Ελλάδα, επειδή έχει συγκεντρώσει αυτό το μεγάλο διπλωματικό κεφάλαιο».

Η απάντηση στον Φιντάν για τα χωρικά ύδατα

Παράλληλα, ο κ. Γεραπετρίτης ρωτήθηκε και για τις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν σε σχέση με τα χωρικά ύδατα της χώρας και το τουρκικό casus belli. Όπως είπε ο κ. Γεραπετρίτης «η πραγματικότητα είναι ότι θέτουν ενα ουσιαστικό ζήτημα. Θέλω να θυμίσω πρώτον το αυτονόητο ότι ειδικά το ζήτημα των χωρικών υδάτων είναι κάτι το οποίο αποτελεί μονομερές δικαίωμα της χώρας μας, άρα δεν τίθεται προς συζήτηση. Από την άλλη πλευρά αντιλαμβάνομαι το γεγονός ότι ακούμε ίσως για πρώτη φορά από την πλευρά της Τουρκίας ότι είναι ένα δικαίωμα το οποίο μπορεί να ασκηθεί. Διότι μέχρι σήμερα αντιλαμβανόμασταν ότι η ρητορική είναι ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά της, όπερ ανεδαφικό διότι η Ελλάδα πάντοτε διακήρυσσε και το έκανε και με επίσημο τρόπο κάθε φορά που υπέγραφε μια διεθνή συνθήκη ότι διατηρεί το μονομερές δικαίωμα να επεκτείνει έως τα 12 ναυτικά μίλια ανά πάσα στιγμή. Είναι μια αλλαγή στάσης»

Η πολεμική οικονομία και η αμυντική βιομηχανία

Από εκεί και πέρα, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στο ότι σήμερα «υπάρχει τάση διαμόρφωσης πλαισίου για πολεμική οικονομία», κάνοντας λόγο για «ενίσχυση της πολεμικής αντίληψης της οικονομίας που έχει αναπτυχθεί σταδιακά κατά τα τελευταία 4 χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία», εξηγώντας ότι «είναι ανθεκτικός ο πόλεμος αυτός και αλλάζει την αρχιτεκτονική ασφαλείας».

Έκανε λόγο για «μια Ευρώπη που τρέπεται κυρίως σε μια γεωπολιτική αυτοδύναμη άμυνα», προσθέτοντας ότι «μια συνέπεια αυτής της κατάστασης είναι να χρησιμοποιείται η αμυντική βιομηχανία και ως διπλωματικό όπλο». Παραδέχθηκε ότι η Ελλάδα υποβαθμίστηκε σε σε σχέση με την αμυντική της βιομηχανία λόγω της υπερδεκαετούς κρίσης, τονίζοντας ότι «γίνεται προσπάθεια κατά τα τελευταία 6 χρόνια», υπενθυμίζοντας πως «οι συμφωνίες πλέον που κάνει η Ελλάδα συμπεριλαμβάνουν και τη συμπαραγωγή», προσθέτοντας πως ότι ακόμη «υπολειπόμαστε». Επιπρόσθετα, τόνισε ότι «άλλες χώρες όπως η Τουρκία την χρησιμοποιούν (σ.σ. αμυντική τους βιομηχανία) εξαγωγικά αλλά και στη διπλωματία τους», παραδεχόμενος ότι «δυστυχώς είναι κάτι που επιδρά και σε εμάς».

Ακολούθως εξήγησε ότι υπάρχει συναντίληψη με την Ευρώπη, κάτι που φάνηκε και στη συνάντησή του με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας Κάγια Κάλας για «την ανάγκη να ενισχυθεί η αυτοδύναμη αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης και ωριμάζει η συζήτηση κοινού δανεισμού όπως συνέβη με το Ταμείο Ανάκαμψης»