Τον κοινό τους στρατηγικό προσανατολισμό προς την ενεργειακή ασφάλεια, τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και την περιφερειακή σταθερότητα επαναβεβαίωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα και το Ισραήλ, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής ρευστότητας και ενεργειακής αναδιάταξης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Υπουργική Σύνοδος Ενέργειας 3+1, που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο, ανέδειξε τον ρόλο του Ενεργειακού Κέντρου Ανατολικής Μεσογείου ως πυλώνα συνεργασίας και ανθεκτικότητας, ενώ έθεσε τις βάσεις για νέες επενδύσεις και διασυνδέσεις στο πλαίσιο του Διαδρόμου Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης.

Η κοινή δήλωση των τεσσάρων χωρών, η οποία αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σηματοδοτεί την πρόθεσή τους να ενισχύσουν τη συνεργασία απέναντι σε «κακόβουλους παράγοντες» και να προωθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή.

Αναλυτικά η κοινή δήλωση:

«Οι υπουργοί ενέργειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ελλάδας, του Κράτους του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και οι συμπρόεδροι του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των Ηνωμένων Πολιτειών, συναντήθηκαν σήμερα για να επιβεβαιώσουν την κοινή τους δέσμευση για την προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, μεταξύ άλλων μέσω του Ενεργειακού Κέντρου Ανατολικής Μεσογείου, ως κλειδί για την περιφερειακή στρατηγική σταθερότητα και ανθεκτικότητα. Οι υπουργοί επιβεβαίωσαν την υποστήριξή τους σε ευρύτερα περιφερειακά έργα διασύνδεσης, που βρίσκονται σε εξέλιξη και μελλοντικά, στο πλαίσιο του Διαδρόμου Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης· στην ενεργειακή ανάπτυξη· και στη συνεργασία για την προστασία των ενεργειακών υποδομών.

Επιπλέον, δεσμεύτηκαν να χρησιμοποιήσουν τη μορφή 3+1 για να υποστηρίξουν τον στόχο της διαφοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασμού της περιοχής μειώνοντας την εξάρτηση από κακόβουλους παράγοντες και βελτιώνοντας τη συνδεσιμότητα μεταξύ ομοϊδεατών περιφερειακών εταίρων. Καταδίκασαν τις ρωσικές προσπάθειες να παρακάμψουν τις κυρώσεις για το πετρέλαιο και να χρηματοδοτήσουν τον συνεχιζόμενο πόλεμό της στην Ουκρανία. Οι υπουργοί επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στη συνεργασία για τις ενεργειακές υποδομές Ευρώπης-Ισραήλ. Οι υπουργοί σκοπεύουν να συναντηθούν στην Ουάσινγκτον το δεύτερο τρίμηνο του 2026 για να ενισχύσουν περαιτέρω την ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των χωρών τους στο πλαίσιο του Ενεργειακού Διαλόγου 3+1 της Ανατολικής Μεσογείου».