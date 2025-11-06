Σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τα όρια της ανθρώπινης δραστηριότητας και η παγκόσμια οικονομία αναζητά σταθερό προσανατολισμό, το ζητούμενο δεν είναι αν οι επιχειρήσεις θα αλλάξουν, αλλά πόσο γρήγορα και με ποιο σχέδιο θα προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα.

Το 6ο ΟΤ Forum, που διοργανώνει ο Οικονομικός Ταχυδρόμος με τίτλο «Η επιχείρηση του μέλλοντος: Μετασχηματισμός και παραγωγή προστιθέμενης αξίας», έρχεται να φωτίσει τις εξελίξεις και να προσφέρει απαντήσεις στα καίρια ερωτήματα της εποχής, ανοίγοντας έναν ευρύ δημόσιο διάλογο για τις προκλήσεις και τις δυνατότητες που γεννά ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

Πιστός στη δέσμευσή του για έγκυρη και ουσιαστική ενημέρωση, ο Οικονομικός Ταχυδρόμος δίνει το βήμα, κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο ημερών, σε εξέχουσες προσωπικότητες από τον χώρο της οικονομίας, της πολιτικής, της βιομηχανίας, των τραπεζών και της τεχνολογίας.

Πιερρακάκης: Έρχονται νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης

Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης προανήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο OT FORUM που πραγματοποιείται στο Μικρό Χρηματιστήριο και στους δημοσιογράφους Δημήτρη Μανιάτη και Ελένη Στεργίου.

Ο υπουργός αναγνώρισε ότι υπάρχει ζήτημα σε σχέση με τις ανατιμήσεις στην Ελλάδα, όπως και στην Ευρώπη, σημειώνοντας ωστόσο ότι «δεν έχουμε πουθενά κρατικά ελεγχόμενες τιμές» αλλά «λειτουργίες του ανταγωνισμού». Όπως εξήγησε το θέμα είναι το «πώς στηρίζεις το διαθέσιμο εισόδημα και πώς βελτιώνεις τους μισθούς», προαναγγέλλοντας νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις στο πεδίο της στέγασης.

Ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι «αυτό προσπαθήσαμε με τα μέτρα της ΔΕΘ» προκειμένου να στηριχθούν οι πολίτες και να μπορέσουν να «ανταπεξέλθουν στις πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες εντοπίζονται κυρίως σε τρόφιμα και ενοίκια». Αφού αναγνώρισε ότι έχουν γίνει προσπάθειες με άλλα προγράμματα, εμμένοντας στην επιστροφή ενοικίου που αφορά το 80% των ενοικιαστών στην Ελλάδα σημείωσε ότι «θα δείτε και άλλα μέτρα», συμπληρώνοντας με νόημα ότι τα εν γένει μέτρα «δεν είναι μόνο δημοσιονομικά». Ακόμη πρόσθεσε ότι «θα κάνουμε και άλλα μέτρα για τη στεγαστική πολιτική» και «συνεχώς θα υπάρχουν μεταρρυθμίσεις», αναγνωρίζοντας ότι «πολύς κόσμος ζει στο νοίκι και ταλαιπωρείται» από τις αυξήσεις. Για αυτό και κατέληξε στο ότι «θα γίνουν και άλλα γιατί απαιτούνται να γίνουν και άλλα», χωρίς να υπεισέλθει σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε σε μελλούμενες παρεμβάσεις για «2.000 κοινωφελή ιδρύματα και 7.000 σχολάζουσες κληρονομιές», συμπληρώνοντας ότι «θα δημιουργήσουμε ένα οργανισμό ο οποίος θα κάνει αποτίμηση και διαχείριση». Αυτό το οποίο θα πράξει η κυβέρνηση, σχετίζεται με την αξιοποίηση των ανωτέρω.

Η αλλαγή παραγωγικού μοντέλου

Σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου στην Ελλάδα. ο ΥΠΕΘΟ σημείωσε ότι έχουν γίνει αλλαγές σε σύγκριση με την κρίση που ξεκίνησε το 2008, σημειώνοντας ότι τότε οι εξαγωγές βρίσκονταν στο 20% του ΑΕΠ, ενώ «τώρα είμαστε στο 42% του ελληνικού ΑΕΠ, απέχοντας ακόμη από το 51% που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος». Ακόμη, ο ίδιος πρόσθεσε ότι «έχουμε καλύψει μια απόσταση», προσθέτοντας ότι «θα πρέπει να πάμε στο 60%.

Πάντως, ο υπουργός τόνισε ότι το πιο σημαντικό θέμα είναι «να προσελκύσουμε επενδύσεις», αναφέροντας ότι οι επενδύσεις βρίσκονταν το 2019 στο 11% και ο προϋπολογισμός του 2026 έχει βάλει ως στόχο το 18%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 21%, συμπληρώνοντας με νόημα ότι «έχουμε καλύψει την απόσταση αλλά δεν είμαστε εκεί που θέλαμε».

Τι θα γίνει μετά το Ταμείο Ανάκαμψης;

Παράλληλα, ο κ. Πιερρακάκης πήρε θέση και σε σχέση με τη συζήτηση που γίνεται περί της μεγάλης ανησυχίας που επικρατεί σε σχέση με το τι θα γίνει μετά το πέρας του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως εξήγησε «έχουμε κρατικά κονδύλια και το μεγαλύτερο ΕΠΑ (Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης-πρώην Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων). Ωστόσο, τόνισε ότι πρέπει να υπάρξουν κάποιες αλλαγές προς την κατεύθυνση του μοντέλου του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου «κάθε ευρώ σχετίζεται με μια συγκεκριμένη μεταρρύθμιση». Βέβαια, ο υπουργός επισήμανε ότι «θα διαρκέσει η επίδραση του Ταμείου Ανάκαμψης αρκετά παραπάνω από αυτό που φανταζόμαστε και θα έχει πολλαπλασιαστικό αποτύπωμα Η πρόβλεψη είναι ότι θα πέσει η ανάπτυξη σε σχέση με τις χώρες.

Πάντως, ο κ. Πιερρακάκης συμμερίζεται την ανησυχία για χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, μετά το Ταμείο κάτι που ισχύει για όλες τι χώρες της Ευρώπης, τονίζοντας ότι «δε θα μπορέσουμε να πιάσουμε υψηλούς στόχους εάν δεν έχουμε επενδύσεις.

Ανάγκη για ενιαίο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο

Από εκεί και πέρα, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε και στην ανάγκη να υπάρχει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο, αποδεχόμενος τη σχετική αναφορά του Γερμανού καγκελάριου Μερτς, ο οποίος είπε ότι «δε χρειαζόμαστε 27 αποδοτικές αγορές αλλά 1 για να μπορούμε ως ήπειρος να ανταγωνιστούμε διεθνώς», ενώ ο Έλληνας ΥΠΕΘΟ επανέλαβε τη γνωστή πλέον αναφορά από την έκθεση Ντράγκι περί του ότι δε χρειαζόμαστε τους δασμούς των ΗΠΑ διότι έχουμε εσωτερικούς δασμούς στην ΕΕ και συγκεκριμένα 110% στις υπηρεσίες 44% στη μεταποίηση.

Το λάθος με τα ΕΛΤΑ και η επόμενη μέρα

Αναφερόμενος στο θέμα των ημερών που δεν είναι άλλο από τα ΕΛΤΑ, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι «η συζήτηση για τα ΕΛΤΑ αδικεί τη δουλειά που έχει γίνει» συμπληρώνοντας πως «είναι σαφές ότι έχει γίνει λάθος», επαναλαμβάνοντας την κυβερνητική θέση ότι είναι επικοινωνιακό αλλά και επιχειρησιακό. Παράλληλα, ο ίδιος είπε ότι «θα έπρεπε να έχει προηγηθεί διαβούλευση», υπενθυμίζοντας ότι η απερχόμενη διοίκηση παρέλαβε τα ΕΛΤΑ -από την προηγούμενη κυβέρνηση- κατά το 2019 με ένα έλλειμμα της τάξης των 7,5 εκατ. ανά μήνα. Μάλιστα, ο ίδιος σημείωσε ότι «έπρεπε να γίνει αναδιάρθρωση για αυτό και πραγματοποιήθηκε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίο 140 εκατ. ευρώ και έγιναν εθελούσιες, ενώ καλύφθηκαν χρέη 80 εκατ. ευρώ».

Ακόμη, ο κ. Πιερρακάκης επιμένει στην ορθότητα του σχεδίου, τονίζοντας ότι για να κάνουν σωστά τη δουλειά τα ΕΛΤΑ θα πρέπει να είναι ένας οργανισμός κερδοφόρος», ενώ πρόσθεσε ότι απαγορεύεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες η χρηματοδότησή τους από την κυβέρνηση.

Επιπρόσθετα τόνισε ότι θα πρέπει να «ενισχυθεί ο ρόλος του ταχυδρόμου» αλλά με νέους τρόπους καθότι το 90% των δεμάτων παραδίδεται πλέον κατ’ οίκον, όπως και το 92% των συντάξεων. Για αυτό και επισήμανε ότι η δουλειά που κάνουν τα φυσικά καταστήματα είναι «πλέον πολύ περιορισμένη» και θα πρέπει να «πάμε στη λειτουργία του shop in shop», όπως γίνεται στην Ευρώπη.

Όπως παραδέχθηκε ο υπουργός, στη συγκεκριμένη περίπτωση των ΕΛΤΑ «δεν έγινε η ώσμωση και ο απαραίτητος διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες», παραδεχόμενο ότι «πολλοί φοβούνταν ότι θα χαθεί κάποια υπηρεσία, κάτι το οποίο δε θα συμβεί κατά τον υπουργό.

Ερωτώμενος σε σχέση με το αν θα υπάρξει αλλαγή στο αρχικό σχέδιο, ο κ. Πιερρακάκης ήταν σαφής: «Η βασική δουλειά έχει γίνει. Θα δούμε πως θα προσαρμοστεί από τη νέα διοίκηση».

Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Δεν πρέπει να ανεχόμαστε μαύρες τρύπες όπως των ΕΛΤΑ

«Προσπαθούμε να μπούμε στην εποχή των νέων τεχνολογιών, αλλά υπάρχουν ακόμη πολλές αγκυλώσεις με χαρακτηριστικότερη περίπτωση αυτή των ΕΛΤΑ», είπε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, μιλώντας στο OT FORUM που πραγματοποιείται στο Μικρό Χρηματιστήριο και στους δημοσιογράφους του Οικονομικού Ταχυδρόμου, Χρήστο Κολώνα και Αλέξανδρο Κλώσσα.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, μιλάμε για μετασχηματισμό της οικονομίας και του παραγωγικού μας μοντέλου αλλά συνεχίζουν να υφίστανται παθογένειες. Η περίπτωση των ΕΛΤΑ είναι ίσως το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα καθώς συγκεντρώνει το σύνολο των παθογενειών, είπε. «Δεν μπορεί η ελληνική κοινωνία να ανέχεται να υπάρχουν τέτοιες μαύρες τρύπες που δεσμεύουν πόρους από άλλους χώρους που θα μπορούσαν να επενδυθούν», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΕΒ.

«Τα ΕΛΤΑ δεν είναι η μόνη “μαύρη τρύπα”», ανέφερε χαρακτηριστικά. Δεν επιτρέπεται να αφήνουμε την οικονομία μας να αιμορραγεί στο όνομα κάποιων πολιτικών επιδιώξεων, τόνισε.

Μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις

Αναφερόμενος στην κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος τόνισε ότι ουσιαστικά αυτή η κάμψη μεταφράζεται σε μικρές αναθεωρήσεις, «είναι πιο πολύ διορθώσεις και όχι αναθεώρηση προς τα κάτω», είπε. Όπως διευκρίνισε, μπήκαμε σε δεκαετή οικονομική κρίση λόγω δύο ελλειμμάτων: το δημοσιονομικό και το εμπορικό. Το πρώτο, όπως σημείωσε, το έχουμε διορθώσει, το δεύτερο συνεχίζει να υφίσταται. «Είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο και η λύση είναι η αύξηση τόσο της παραγωγικότητας όσο και της παραγωγής», τόνισε.

Πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις από την πλευρά της κυβέρνησης και επενδύσεις από την πλευρά των επιχειρήσεων, είπε για να συμπληρώσει ότι αυτές οι παρεμβάσεις θα πρέπει να είναι υψηλής προστιθέμενης αξίας ώστε να βοηθήσουν το σύνολο της οικονομίας.

Σε ερώτημα σχετικά με την ανακολουθία κυβερνητικών εξαγγελιών και μεταρρυθμίσεων, ο πρόεδρος του ΣΕΒ είπε ότι η «μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που πρέπει να γίνει είναι στη Δικαιοσύνη». Όπως διευκρίνισε, «τα κεφάλαια είναι συντηρητικοί και φοβισμένοι οργανισμοί», αν η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να τους προστατεύσει απλά δεν θα επενδύσουν. «Τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην οικονομία»

Σχετικά με την πολιτική σταθερότητα και κατά πόσο επηρεάζει την επιχειρηματικότητα, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος είπε ότι την πολιτική κατάσταση την αποφασίζει ο λαός, ωστόσο σημείωσε ότι το να υπάρχει μια κυβέρνηση που θα εφαρμόζει πρόγραμμα και θα παίρνει αποφάσεις σίγουρα είναι αυτό που θέλει ο επιχειρηματικός κόσμος.

Επιχειρείν και παραγωγικότητα

«Το επιχειρείν βρίσκεται σε αχαρτογράφητα νερά» είπε ο πρόεδρος του ΣΕΒ καθώς δεν υπάρχει πλέον καμία σταθερά. «Προσπαθούμε να κάνουμε πάντα το καλύτερο δυνατό», είπε υπενθυμίζοντας ότι κάθε πρόβλημα κρύβει και μία ευκαιρία και το αντίστροφο.

Αναφερόμενος στο θέμα της παραγωγικότητας σημείωσε ότι «δεν είναι ευθύνη των εργαζομένων» καθώς ουσιαστικά μιλάμε για παραγωγικότητα της εργασίας. Ο Έλληνας δουλεύει περισσότερο από πολλούς Ευρωπαίους, δεν έχει σημασία λοιπόν ο χρόνος εργασίας αλλά η αποδοτικότητα, διευκρίνισε. Η παραγωγικότητα πέφτει από πολλούς παράγοντες, το Δημόσιο έχει και αυτό χαμηλή παραγωγικότητα, είπε.

Αν διορθωθεί το επίπεδο παραγωγικότητας θα επιτραπεί στις επιχειρήσεις να κάνουν ουσιαστικές επενδύσεις, κατέληξε.

Ειδικότερα για τη χρήση νέων τεχνολογιών σε συνάρτηση με τις θέσεις εργασίας, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος σημείωσε ότι όπως οι υπολογιστές δεν μείωσαν θέσεις εργασίας το ίδιο θα γίνει και με την Τεχνητή Νοημοσύνη. «Απλά πλέον δημιουργούνται πιο υψηλής εξειδίκευσης και προστιθέμενης αξίας θέσεις εργασίας», σημείωσε.

Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε στα προγράμματα upskilling και reskilling που εφαρμόζονται τόσο από επιχειρήσεις όσο και από την ΔΥΠΑ, στα οποία δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα. Το θέμα είναι πώς θα ξαναμπούν στην αγορά εργασίας άνθρωποι που χάνουν τη δουλειά τους, είπε για να συμπληρώσει «εκπαιδεύουμε ανθρώπους σε υψηλότερες ικανότητες και γνώσεις».

Αναφερόμενος στο θέμα των κρατικών επιδοτήσεων, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος είπε ότι το Δημόσιο επιδοτεί επιχειρήσεις για νέες επενδύσεις, αυτό γίνεται με φορολογικά κίνητρα ή «λεφτά στο χέρι». Αλλά, όπως είπε α συμμετάσχεις πρέπει να φτιάξεις ένα επιχειρηματικό σχέδιο, να υποβληθεί και να εγκριθεί, έτσι ένας αριθμός επιδοτείται και ένας που δεν επιδοτείται.

Όλο αυτό διαρκεί έως και 18 μήνες, είπε, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μεγάλο διάστημα το οποίο θα μπορούσε να διορθωθεί με την πρόταση του ΣΕΒ: να φύγουν από τη μέση οι τόσες διαδικασίες, ας γίνει η επένδυση από την επιχείρηση σε συνεργασία με την τράπεζα, να αρχίσει να αποδίδει και να φέρνει κέρδος για το Δημόσιο και αν έχει πάει καλά η επένδυση ας δοθεί μία φορολογική ελάφρυνση σε επίπεδο εσόδου, είπε.

«Η επένδυση πρέπει να γίνεται όταν τη χρειάζεται η επιχείρηση», κατέληξε.

Για το ενεργειακό κόστος

Σχετικά με το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος είπε οι προτάσεις του ΣΕΒ βασίζονται στο ιταλικό μοντέλο και «σε περίπου δύο εβδομάδες θα έχουμε απαντήσεις στα όσα έχουμε υποβάλει». Όπως είπε, προτιμήθηκε το ιταλικό μοντέλο καθώς έχει ήδη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα υπάρχουν καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο, στο ιταλικό μοντέλο η περίμετρος μπορεί να ανοίξει, δηλαδή να μπει το σύνολο της βιομηχανίας ή τουλάχιστον το 90% αυτής, ενώ σημείωσε ότι «όσο πιο μεγάλος καταναλωτής είσαι τόσο περισσότερο θα κερδίζεις σε επιδότηση».

Βιομηχανία ή τουρισμός;

Στο… δίλημμα βιομηχανία ή τουρισμός, ο πρόεδρος του ΣΕΒ απάντησε λέγοντας ότι ο τουρισμός «φέρνει» περί τα 22 δισ. ευρώ ενώ η βιομηχανία περί τα 52 δισ. ευρώ ενώ και οι μισθοί στη βιομηχανία είναι έως και 45% υψηλότεροι. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε «δεν είμαστε ανταγωνιστές, λειτουργούμε συμπληρωματικά και εμείς έχουμε κέρδος από την ανάπτυξη του τουρισμού».

Παράλληλα, παραδέχθηκε τη σχετική μικρή συνεισφορά της βιομηχανίας στο ΑΕΠ της χώρας και για αυτό, όπως είπε, θα πρέπει να παράγουμε και περισσότερο και να αυξήσουμε την παραγωγικότητα.

Αναφερόμενος στην καχυποψία και στα στερεότυπα για τον κόσμο των επιχειρήσεων είπε ότι αυτά είναι πράγματα που πλέον δεν υφίστανται. «Η ελληνική κοινωνία έχει αποβάλλει την παλιά εικόνα που υπήρχε για τον βιομήχανο και τον επιχειρηματία», είπε. «Εμείς δημιουργούμε τις θέσεις εργασίας και η εικόνα του μέσου Έλληνα για την επιχειρηματικότητα έχει αλλάξει, επίσης έχει πάψει να αποτελεί ρετσινιά η λέξη κέρδος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αυτό που θέλουμε είναι να βάλουμε στο μυαλό του Έλληνα τη σημασία της παραγωγικότητας», κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος.

Ευάγγελος Βενιζέλος: Ο Τραμπ έχει φέρει υπερπολιτικοποίηση της οικονομίας

Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στο παγκόσμιο τοπίο ανταγωνισμού εξαιτίας των πολιτικών της ΕΕ και της ανεπάρκειάς τους σε συγκεκριμένους τομείς, αναφέρθηκε με έμφαση ο Ευάγγελος Βενιζέλος, πρώην αντιπρόεδρος κυβέρνησης και πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο 6ο ΟΤ FORUM που πραγματοποιείται στο Μικρό Χρηματιστήριο και στους δημοσιογράφους Ελένη Στεργίου και Δημήτρη Μανιάτη.

Οπως είπε, μεταξύ άλλων, ο κ. Βενιζέλος, «η ΕΕ είναι ένας ρυθμιστικός παράδεισος, αλλά δεν έχει καμία ανταγωνιστικότητα πιστοποιημένη στις νέες τεχνολογίες. Αρα υπάρχει μια εγγενής αντίφαση» και εξήγησε πως «στην ΑΙ κυριαρχούν οι ΗΠΑ και η Κίνα και από την άποψη αυτή μπορεί να βάλει ένα ντάμπινγκ εις βάρος του εαυτού της η ΕΕ. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ξεκινούν με μειονεκτήματα λόγω της υπερρύθμισης και το υψηλό ενεργειακό κόστος».

Αναφερόμενος στα ελληνικά δεδομένα, εξήγησε ότι «όλα αυτά για την Ελλάδα έχουν πολύ περιορισμένη σημασία», δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία είναι ατομικές επιχειρήσεις. Η μεγάλη πλειοψηφία τους δεν έχει πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, άρα έχει ζητήματα χρηματοδότησης και μακροπρόθεσμα προβλήματα επιβίωσης».

O συναλλακτικός βολονταρισμός Τραμπ

Ερωτηθείς εάν ο ιδιωτικός τομέας ή ο δημόσιος θα φέρει την ανάπτυηξη στην ελληνική οικονομία, ο κ. Βενιζέλος απάντησε ότι η διακυβέρνηση Τραμπ και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί έχουν καταστήσει ξεπερσμένο το δίλημμα. «Αυτή η διάκριση είναι αρκετά ξεπερασμένη. Μιλάμε σε εποχή Τραμπ. Τι έχει φέρει; Εχει φέρει στο προσκήνιο μια υπερπολιτικοποίηση της οικονομίας. Και στο εσωτερικό των ΗΠΑ και διεθνώς. Η πολιτική βούληση, η πίεση, οι εκβιασμοί, τα διλήμματα, ο συναλλακτικός βολονταρισμός των ΗΠΑ φέρνει προβλήματα. Εχει μηχανισμούς που επαναφέρουν έναν περίεργο κρατισμό. Αρα πρέπει να σκεφτόμαστε με τους νέους όρους που δημιουργεί η μεγάλη χώρα του καπιταλισμού», είπε μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το νέο περιβάλλον θα κάνει και την ΕΕ να σκεφτεί διαφορετικά. Για παράδειγμα έχουμε καλύτερη προστασία προσωπικών δεδομένων και έχουμε τώρα έναν κανονισμό για την ΑΙ, αλλά η τεχνολογία της ΑΙ, η φούσκα στο χρηματιστήριο της ΑΙ είναι αμερικανικό φαινόμενο ή είναι αντικείμενο ανταγωνισμού μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Εμείς παρακολουθούμε ως ΕΕ. Δεν είμαστε πρωταγωνιστές».

Κρίση κυβερνησιμότητας

Ερωτηθείς σχετικά με την τοποθέτηση που έχει ο ίδιος κάνει, ότι η χώρα είναι «μη διακυβερνήσιμη», απάντησε: «Η χώρα έχει κυβέρνηση με κοινοβουλευτική πλειοψηφία και τις δημοσκοπικές επιδόσεις που ξέρουμε. Υπάρχει αντιπολίτευση με τις επιδόσεις που ξέρουμε και βαδίζουμε σε μια προοπτική εκλογών χωρίς να είναι φανερό ποια κυβέρνηση θα σχηματιστεί. Ολες οι χώρες της ευρώπης πορέυονται και με καλά αποτελέσματα με συμμαχικές κυβερνήσεις. Εμείς με συμμαχικές κυβερνήσεις περάσαμα την πιο σκληρή περίοδο της κρίσης. Αντιλαμβάνεστε ότι χρειάζεται συναίνεση, άλλου τύπου δημόσιος διάλογος, να εξηγείες στο πολίτες τι θέλεις να κάνεις στην οικονομία, στους θεσμούς, στην ανταγωνιστικότητα, στην άρση των ανισοτήτων. Αυτό δεν υπάρχει τώρα. Δεν μπορούμε να πάρουμε μεγάλες πρωτοβουλίες».

Και κατέληξε: «Η δημοκρατία κινείται συγκυριακά από τη φύση της. Δημοκρατία σημαίνει περιοδικές εκλογές. Αρα θέλεις να κερδίσεις τις εκλογές. Όμως, δεν κρίνεσαι στην διετία ή πενταετία. Κρίνεσαι ιστορικά. Το μυαλό σου όμως το έχεις στη συγκυρία. Αυτό δημιουργεί μια παγίδα και αυτή παγίδα στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ βαθιά. Η παγίδα της αντίφασης μεταξύ ιστορίας και συγκυρίας».

Φουρλής: Σήμερα μια επιχείρηση χρειάζεται να έχει την ελευθερία να επιχειρεί

Στο πώς εξελίχθηκε ο όμιλος Fourlis σε ένα μοναδικό success story, αλλά και στο τι χρειάζεται μια επιχείρηση σήμερα για να διαφοροποιηθεί εν μέσω έντονου ανταγωνισμού αναφέρθηκε ο Βασίλης Φουρλής, βασικός μέτοχος και πρόεδρος του Fourlis Group μιλώντας στο OT FORUM που πραγματοποιείται στο Μικρό Χρηματιστήριο και στους δημοσιογράφους Γιώργο Μανέττα και Αλέξανδρο Κλώσσα.

«Φέτος γιορτάζουμε 75 χρόνια ως εταιρεία, κάτι που είναι πράγματι σπάνιο αλλά τα καταφέραμε καθώς βασιστήκαμε στους ακρογωνιαίους λίθους της εταιρικής κουλτούρας και αρχών που αφορούν τον άνθρωπο, αλλά κυρίως στην ύπαρξη στρατηγικής», επισήμανε ο κ. Φουρλής. «Πολλές εταιρείες έβρισκαν κάποτε ένα καλό προϊόν και άρχιζαν να κινούνται με αυτή τη βάση. Αυτόπλέον δεν αρκεί. Χρειάζεται να ξέρεις πού πηγαίνει η αγορά, η χώρα, να μπορείς να προβλέπεις τις συνθήκες του αύριο για να μπορείς να τοποθετείσαι μέσα σε αυτό. Και δίπλα σ΄αυτά, οπωσδήποτε είναι σημαντικά η τεχνολογία και η σωστή οργάνωση».

Μετασχηματισμός και προκλήσεις

Στο γεγονός ότι ο άνθρωπος και η στρατηγική σε μια εποχή όπως η σημερινή δυσκολεύουν πάρα πολύ, αναφέρθηκε ο επικεφαλής του Fourlis Group. «Και ο άνθρωπος λόγω των αβέβαιων καιρών και της εξ αποστάσεως εργασίας αλλά και η στρατηγική, καθώς αλλάζει εύκολα το περιβάλλον και η γεωτεχνολογία. Αρκεί να δούμε τι συνέβη όταν ξέσπασε η πανδημία και έτρεξαν πολλοί να βγάλουν βιαστικά συμπεράσματα, όπως ότι οι άνθρωποι θα στραφούν μόνο στα ηλεκτρονικά καταστήματα και θα κλείσει καθετί φυσικό. Σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε η Nike: είπε ότι στο μέλλον θα πουλάω το 50% μέσω διαδικτύου και το άλλο 50% μέσω 5 βασικών πελατών και έκανε ένα τραγικό λάθος», σημείωσε ο κ. Φουρλής, τονίζοντας ότι οι άνθρωποι ξαναβγαίνουν στην αγορά γιατί θέλουν να είναι όλοι μαζί.

«Δεύτερο βιαστικό συμπέρασμα, ότι τελείωσε η εργασία σε γραφεία και κοινούς χώρους, καθώς όλοι θα δουλεύουν από τον υπολογιστή στο σπίτι τους. Κι όμως και αυτό τελείωσε. Είναι τυχαίο που η JP Morgan φτιάχνει ένα τεράστιο κτίριο για να εργάζονται όλοι από εκεί; Οι καιροί αλλάζουν και δεν χρειάζεται να βγάζουμε βιαστικά συμπεράσματα», συμπλήρωσε.

Η τεχνολογία

Απαιτεί όμως η εξέλιξη να είναι οι επιχειρήσεις εναρμονισμένες με το παρόν. «Όσοι δεν ασχολούνται με την τεχνολογία, δεν έχουν μέλλον σε οτιδήποτε και να κάνουν. Δεν είναι όμως όπως την ξέραμε μέχρι τώρα – είναι μέρος της καθημερινής σκέψης», εξήγησε ο κ. Φουρλής.

«Παλιά λέγαμε θα κάνουμε 5 εκατομμύρια διαφήμιση αλλά η έννοια αυτή δεν υπάρχει πια. Στη θέση της βρίσκεται το προσωποποιημένο μάρκετινγκ, που απευθύνεται στοχευμένα μέσα από το διαδίκτυο στον κάθε πελάτη ξεχωριστά, και αυτό είναι ένα δείγμα τεχνολογίας. Ξέρουμε τι ψωνίζει ο πελάτης μας ηλεκτρονικά και αυτό θα μεταφερθεί και στο φυσικό κατάστημα, ώστε να υπάρχει η προσωπική επαφή. Σε κάθε περίπτωση τα πάντα κινεί πλέον η προτίμηση του πελάτη γι’ αυτό και ο τρόπος που παραγγέλνουν οι εταιρείες και σχεδιάζουν τα προϊόντα τους, θα πρέπει να είναι πιο ταχείς».

Το success story του ομίλου Fourlis

«Η πρώτη γενιά ξεκίνησε το 1950 με ηλεκτρικές απλές συσκευές, κάναμε εισαγωγή και κατασκευή τότε αλλά τη δεκαετία του ’90 όταν άλλαξε ο ανταγωνισμός και αφού μπήκαμε στην Κοινότητα, αρχίζαμε να επενδύουμε στη λιανική, μέσα από τον Κωτσόβολο τότε, τον οποίο αναπτύξαμε με καταστήματα. Στη συνέχεια, βλέποντας την ανταπόκριση για το retail, κάναμε έρευνα σχετικά με το τι λείπει από την αγορά αυτή. Γύρω στο 2000, όλα έδειξαν πως υπήρχε ανάγκη για αθλητικά είδη -με την Intersport-, μετά για έπιπλα – ΙΚΕΑ- αργότερα για παπούτσια, με τα Foot Locker», τόνισε ο κ. Φουρλής, με τη λιανική να καταλήγει να αποτελεί το μεγαλύτερο κομμάτι των δραστηριοτήτων του ομίλου.

«Έχουν αλλάξει τα ήθη και τα έθιμα, ο τρόπος ζωής μας και η δουλειά μας. Γι’ αυτό πήγαμε ένα βήμα παραπέρα, δημιουργώντας μια εταιρεία ακινήτων την Trade Estates ΑΕΑΠ, με το portfolio να έχει το Smart Park, τα IKEA, το Florida στη Θεσσαλονίκη. Το μέλλον βρίσκεται πλέον στα ανοιχτά εμπορικά πάρκα, με δωρεάν πάρκινγκ και value-for-money επιλογές», διευκρίνισε ο επικεφαλής του ομίλου, επισημαίνοντας ότι «προσπαθούμε να κάνουμε και μια διαφοροποίηση στα είδη που έχουν διαφορετικές εποχικότητες. Ο όμιλος πλέον είναι μια πλατφόρμα γνώσης πάνω στην οποία έρχονται και κουμπώνουν όλοι οι τομείς».

Το επόμενο βήμα του ομίλου είναι η ανάπτυξη των προϊόντων υγείας. «Έχουμε ήδη τα Holland & Βarrett που θα τα μετεξέλίξουμε σε κάτι μεγαλύτερο. Δυστυχώς η κοινωνία μας γερνάει πολύ γρήγορα και τέτοιου είδους προϊόντα θα βρίσκονται σε μεγάλη ζήτηση στο μέλλον».

Η μάχη της λιανικής

«Δυστυχώς η Ελλάδα παρά το ότι είναι σε μια θετική τροχιά τα τελευταί χρόνια, έμεινε τόσο πίσω σε όλα, που δημιουργείται ανισορροπία, καθώς και η αγοραστική δύναμη των ανθρώπων σήμερα λόγω των χαμηλών μισθών, είναι χαμηλή. Είναι εξάλλου κοινό μυστικό ότι τα χαμηλά και τα μεσαία εισοδήματα έχουν πρόβλημα και ότι ως χώρα βρισκόμαστε χαμηλά στις κατατάξεις. Αρκεί να σκεφτεί κανείς πως το 2008 είχαμε 200 δισ. ΑΕΠ και μείναμε πίσω, την στιγμή που η Τουρκία μέχρι σήμερα έχει διπλασιάσει το ΑΠΕ της», διευκρίνισε ο κ. Φουρλής.

«Η ακρίβεια είναι το Νο. 1 για τον κόσμο και η λιανική δίνει μάχη. Η ακρίβεια όμως έχει δύο πρόσωπα, το υποκειμενικό που αφορά τον καθένα μας ξεχωριστά, αλλά και το αντικειμενικό: αν ένα εισαγόμενο προϊόν κάνει 30 ευρώ παντού, υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια (χρηματοοικονομικό κόστος, κόστος λειτουργίας)», σημείωσε.

Τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης επιχείρησης

«Ο άνθρωπος και η στρατηγική έχουν πάντα τον πρώτο λόγο, ωστόσο πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ποια θα είναι η στρατηγική, δηλαδή προϊόντα και δραστηριότητες με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Γνωρίζουμε όλοι για παράδειγμα ότι ο ενεργειακός τομέας θα μπορούσε να παίξει ρόλο την επόμενη ώρα, ωστόσο εάν κάποιος θελήσει να κατασκευάσει ένα εργοστάσιο με ηλεκτρικά αυτοκινήτα στην Ελλάδα, είναι χαμένος από χέρι. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε και αντίληση του τι συμβαίνει διεθνώς», επισήμανε ο κ. Φουρλής.

«Πρωτίστως η επιχείρηση σήμερα χρειάζεται να έχει την ελευθερία να επιχειρεί. Αν περιμένουμε να πάμε μπροστά με κίνητρα και επιδοτήσεις, είμαστε χαμένοι από χέρι. Το σίγουρο είναι πως οι επιχειρήσεις δεν θέλουν αντικίνητρα για να μπορούν να είναι ανταγωνιστικές«, κατέληξε ο κ. Φουρλής.

Η ταυτότητα του συνεδρίου

