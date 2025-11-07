Όταν την περασμένη Τετάρτη στο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της πόλης και το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου υπέγραψαν σύμφωνο συνεργασίας, λέξη δεν ειπώθηκε για τα μελλοντικά σχέδια αυτής της συνεργασίας.

Αλλά κατά κάποιο τρόπο δεν ήταν καν απαραίτητο να ειπωθεί. Γιατί γνωρίζοντας το πρόσφατο παρελθόν της νυν διοίκησης τουλάχιστον του ΦΚΘ, μπορείς να αντιληφθείς ότι τα σχέδια που ενδεχομένως βρίσκονται ήδη στο μυαλό των δύο οργανισμών και δεν ανακοινώθηκαν, θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.

Κακά τα ψέματα. Το ΦΚΘ είναι ένας από τους πιο ανοιχτούς σε ιδέες ελληνικούς πολιτισμικούς οργανισμούς των καιρών μας, όχι μόνο στα λόγια που αρχίζουν με την λέξη «θα» αλλά στην πράξη. Από τότε που η νυν διεύθυνση του ΦΚΘ βρίσκεται στο τιμόνι του θεσμού, το φεστιβάλ κατά την διάρκεια των ημερών διεξαγωγής του έχει εκφράσει ανησυχίες προς διάφορους τομείς της Τέχνης όπως τα εικαστικά, η μουσική και το βιβλίο.

Φέτος, για παράδειγμα, στο πλαίσιο του αφιερώματος Plot Twist του ΦΚΘ παρουσιάζεται επίσης η έκθεση με τίτλο «Ανατροπή (η επιστημονική φαντασία σαν αλλαγή/ Plot Twist (the science fiction change)», η οποία αποτελεί την επίσημη έναρξη της Μπιενάλε 9. ΟΙ δεσμοί του ΦΚΘ με την Μπιενάλε μετρούν πολλά χρόνια και τα εγκαίνια αυτής της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στο MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών (θα διαρκέσει ως τις 16 Νοεμβρίου).

Επίσης, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, δίνει συναυλία ο παγκοσμίου βεληνεκούς κινεζικής καταγωγής Αμερικανός συνθέτης, μαέστρος και Πρέσβης Καλής Θελήσεως της UNESCO, Ταν Νταν, κορυφαία φυσιογνωμία στο χώρο της σύγχρονης κλασικής μουσικής και κάτοχος Όσκαρ και Γκράμι για τη μουσική της ταινίας «Τίγρης και Δράκος». Την συναυλία συνδιοργάνωσαν η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και πάλι σε συνεργασία με το ΦΚΘ.

Η ίδια η ουσία στην γενικότερη έννοια της Τέχνης είναι η «συνομιλία» όλων των τεχνών μεταξύ τους και αυτή η ιδέα ανέκαθεν ανήκε στις προτεραιότητες της νυν διεύθυνσης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Το θέατρο και σινεμά βρίσκουν «μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας» για τους επικεφαλείς του ΦΚΘ, την Γενική Διευθύντρια κυρία Ελίζ Ζαλαντό και τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή κ. Ορέστη Ανδρεαδάκη, την ώρα που ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου κ. Μιχαήλ Μαρμαρινός φάνηκε ιδιαίτερα υπερήφανος που αυτή είναι η πρώτη δημόσια δήλωσή του, «μια δράση που αντανακλά κυρίως ένα πνεύμα δημιουργικής συνεργασίας – κάτι που δεν γίνεται εύκολα στην Ελλάδα.

Η συνεργασία είναι η ουσία του Πολιτισμού» επεσήμανε ο Μ. Μαρμαρινός παρόντος του Γενικού Διευθυντή του ιδίου θεσμού κ. Γιάννη Καπλάνη.

Η υγιής συνεργασία με άλλους φορείς σημαίνει πρώτον ότι το ΦΚΘ δεν κινείται με ανταγωνιστική λογική και δεύτερον ότι προάγει τον διάλογο και την διάδραση ανάμεσα στο σινεμά και τις άλλες Τέχνες άρα αρθρώνει ακόμα πιο ουσιαστικό πολιτιστικό λόγο.

Φανταστείτε πόσο καλύτερα θα ήταν τα πράγματα αν παρόμοια λογική ακολουθούσαν φορείς μη πολιτιστικού χαρακτήρα. Είναι λίγο δύσκολο να το φανταστείτε βέβαια γιατί σχεδόν ποτέ δεν συμβαίνει.