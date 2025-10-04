Έχουν περάσει 70 χρόνια, από το 1955, όταν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ένα μεγάλο καλλιτεχνικό φεστιβάλ στη χώρα μας: η αρχική του ονομασία Φεστιβάλ στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού.

Επί 40 ημέρες, μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα των Τεχνών θα συμμετέχουν – ξεχωρίζουν οι παραστάσεις των Αλέξη Μινωτή και Κατίνας Παξινού στην Επίδαυρο και οι συναυλίες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Νέας Υόρκης υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη Μητρόπουλου στην Αθήνα. Αυτή η διοργάνωση αποτέλεσε την αρχή για αυτό που όλοι γνωρίζουμε σήμερα ως Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Από το τότε έχουν περάσει 70 χρόνια και το Φεστιβάλ δεν μπορούσε να ξεχάσει αυτή την «επέτειο». Έτσι το φετινό Φεστιβάλ έκλεισε μέσα σε κλίμα συγκίνησης και γιορτής και με το ντοκιμαντέρ 70 Χρόνια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου – Μέσα από τα Μάτια τους.

Το ντοκιμαντέρ αφηγείται την πορεία των 70 χρόνων του Φεστιβάλ μέσα από προσωπικές, αυθεντικές, συγκινητικές αλλά και χιουμοριστικές αφηγήσεις ανθρώπων που το έζησαν εκ των έσω: σκηνοθέτες, ηθοποιοί, μουσικοί, σκηνογράφοι, ενδυματολόγοι, θεατρολόγοι, χορογράφοι, καλλιτεχνικοί διευθυντές και τεχνικοί ζωντανεύουν με τη βοήθεια σπάνιου αρχειακού υλικού, πλάνων από πρόβες και αποσπασμάτων από εμβληματικές παραστάσεις.

Παράλληλα παρουσιάστηκε ο επετειακός τόμος Εβδομήντα Πράξεις – μία εντυπωσιακή έκδοση 730 σελίδων (σε επιμέλεια Πάνου Γιαννικόπουλου και καλλιτεχνικό σχεδιασμό του δημιουργικού γραφείου bend) που περιλαμβάνει 846 τεκμήρια από καταλόγους και προγράμματα του Φεστιβάλ καθώς και αφίσες, φωτογραφίες, σκηνογραφικές μελέτες και προσωπικές σημειώσεις.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ., Δημήτρης Πασσάς, τόνισε πως το ντοκιμαντέρ και το λεύκωμα αποτυπώνουν δύο διαφορετικά αλλά εξίσου σημαντικά «ίχνη» – ένα έντυπο και ένα ψηφιακό – που τιμούν την πλούσια ιστορία του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Ο Γενικός Διευθυντής του Φεστιβάλ, Ιωάννης Καπλάνης, υπογράμμισε πως η ταινία δεν έχει ακαδημαϊκό ή επιστημονικό χαρακτήρα. «Είναι η αθέατη πλευρά του Φεστιβάλ: οι άνθρωποί του, το κοινό του, η καθημερινότητά του. Αυτοί είναι το Φεστιβάλ», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην παραγωγή της ταινίας αλλά και τους 70 ανθρώπους που μοιράστηκαν τις ιστορίες τους μπροστά στην κάμερα.

Το ντοκιμαντέρ Μέσα από τα Μάτια τους αποτελεί έναν φόρο τιμής στην πολιτιστική μνήμη, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Είναι μια κινηματογραφική καταγραφή που δεν περιορίζεται στο παρελθόν, αλλά εμπνέει την ελπίδα για συνέχιση αυτής της μεγάλης γιορτής πολιτισμού για πολλά ακόμη χρόνια.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν καλλιτέχνες, συνεργάτες, φίλοι του Φεστιβάλ, δημοσιογράφοι και η διοίκηση του Οργανισμού, σε μια βραδιά γεμάτη μνήμες και συγκίνηση.

Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ, Μιχαήλ Μαρμαρινός, σε μια ατμόσφαιρα βαθιά ανθρώπινη, καθώς οι ιστορίες που προβάλλονταν στην οθόνη συναντούσαν τους ίδιους τους αφηγητές τους, παρόντες στην αίθουσα.

Το ντοκιμαντέρ αποτελεί παραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και της elc productions. Συμπαραγωγός είναι η COSMOTE TV.

Συμμετέχουν

Ανέστης Αζάς | Πατρίσια Απέργη | Καίτη Βαβαλέα | Ελένη Βαροπούλου | Ευμορφία Βερβελή | Σταύρος Γασπαράτος | Κατερίνα Ευαγγελάτου | Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος | Δηώ Καγγελάρη | Αλεξία Καλτσίκη | Ιωάννης Καπλάνης | Καρυοφυλλιά Καραμπέτη | Λουκάς Καρυτινός | Δημήτρης Καταλειφός | Λένα Κιτσοπούλου | Φιλαρέτη Κομνηνού | Λυδία Κονιόρδου | Νικαίτη Κοντούρη | Περικλής Κούκος | Γιώργος Κουρουπός | Βαρβάρα Λαζαρίδου | Κάκια Λιακοπούλου | Νίκος Λιακόπουλος | Εύα Μανιδάκη | Μιχαήλ Μαρμαρινός | Γιάννης Μετζικώφ | Παναγιώτης Μιχαλόπουλος | Αριάν Μνουσκίν | Αμαλία Μουτούση | Μάριο Μπανούσι | Μαρία Παναγιωτοπούλου | Δημήτρης Παπάζογλου | Δημήτρης Παπαιωάννου | Δημήτρης Πασσάς | Χρήστος Περζός | Κώστας Πηλαβάκης | Δημήτρης Πιατάς | Ρένη Πιττακή | Παρασκευή Τεκτονίδου | Θεόδωρος Τερζόπουλος | Διονύσης Φωτόπουλος | Λυδία Φωτοπούλου | Κώστας Χαραλαμπίδης | Αργυρώ Χιώτη | Γιάννης Χουβαρδάς | Νίκος Ψαρράς

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Γεύη Δημητρακοπούλου

Σενάριο – Αρχισυνταξία: Στέλιος Παρρής

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Δαμιανός Αρωνίδης

Ηχοληψία: Δάφνη Φαραζή

Μοντάζ: Σοφία Σφυρή – Άλκι Παπασταθόπουλος

Επιστημονική Σύμβουλος: Ελένη Κουτσιλαίου

Πρωτότυπη Μουσική: Μιχάλης Νιβολιανίτης

Executive Producer: Πέπη Νικολοπούλου

Assistant Project Manager: Γιώργος Ρόμπολας

Έρευνα – Αρχειακό Υλικό: Ελένη Κουτσιλαίου – Στέλιος Παρρής – Γιώργος Ρόμπολας

Camera Operators: Κώστας Nίλσεν – Πέτρος Ιωαννίδης – Βάσια Αναγνωστοπούλου

Σύμβουλος Παραγωγής: Πέτρος Αδαμαντίδης

Λογιστήριο: Κωνσταντίνα Θεοφιλοπούλου

Παραγωγοί: Nίκος Βερβερίδης – Κωνσταντίνος Τζώρτζης