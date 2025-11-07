Το επενδυτικό ενδιαφέρον των Αμερικανών για συμφωνίες στο γάλλιο και το LNG έκανε γνωστό ο Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος μετά την ανακοίνωση του τρίτου εταιρικού μετασχηματισμού της Metlen οι Αμερικανοί αναζητούν την αγορά παραγωγής σε γάλλιο, το κρίσιμο ορυκτό στο οποίο αποφάσισε να επενδύσει η ελληνική εταιρεία διαβλέποντας την ισχυρή ζήτηση της βιομηχανίας για την κατασκευή μικροτσίπ, φωτοβολταϊκών και αμυντικών συστημάτων.

Η δίψα… για το γάλλιο

Η αμερικανική βιομηχανία για να καλύψει τις ανάγκες της έχει ανάγκη σε παραγωγή ποσοτήτων γαλλίου άνω των 600 τόνων, όταν η αγορά της δεν ξεπερνά τους 30 μετρικούς τόνους. Σημειώνεται ότι η δυνατότητα της Metlen για παραγωγή ανέρχεται στους 50 μετρικούς τόνους.

Έτσι, η επενδυτική απόφαση που έλαβε πριν από περίπου ένα χρόνο η Metlen να επενδύσει στην παραγωγή γαλλίου αναδεικνύεται, όπως τόνιζε από τότε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος σε στρατηγικό πλεονέκτημα.

Οι συζητήσεις για το LNG

Ταυτόχρονα, η Metlen είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τους Αμερικανούς για συνεργασία και στο LNG. Ως γνωστόν η ελληνική εταιρεία προμηθεύεται ήδη το 80% του αμερικανικού LNG που εισάγεται στην Ελλάδα.

Με αυτό το δεδομένο η Metlen παίζει σημαντικό ρόλο στην στρατηγική των Αμερικάνων για τη διείσδυση του υγροποιημένου φυσικού αερίου στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το γαλλικό «Αλουμίνιο»

Η Metlen επιδιώκει να διεθνοποιήσει περαιτέρω τις δραστηριότητες της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία φέρεται να ενδιαφέρεται για τη συμμετοχή της στις διαδικασίες πώλησης της γαλλικής βιομηχανίας Aluminium Dunkerque. Αμερικανικό επενδυτικό fund που έχει στο χαρτοφυλάκιο του τη συγκεκριμένη βιομηχανία έχει προγραμματίσει για τις 17 Νοεμβρίου διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση της.

Η Aluminium Dunkerque έχει πρόσβαση σε φθηνή ενέργεια καθώς προμηθεύεται τις αναγκαίες ποσότητες για τη λειτουργία και την παραγωγική της δραστηριότητα από την EDF, η οποία ως γνωστόν διαθέτει μονάδες πυρηνικής ενέργειας.

Η στροφή της Ευρώπης στο ρεαλισμό

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος κατά τη χθεσινή παρουσίαση του τρίτου εταιρικού μετασχηματισμού στάθηκε στην ευρωπαϊκή πολιτική για την ενεργειακή μετάβαση.

Όπως σημείωσε η μετάβαση δεν μπορεί να γίνει με συνθήματα αλλά με ρεαλισμό, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και εξασφαλισμένες πηγές χρηματοδότησης. Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος προειδοποιούσε από το 2021 για τις επιπτώσεις που θα είχε στο ενεργειακό κόστος η στρατηγική της πράσινης μετάβασης που επέλεξε να ακολουθήσει η Ευρώπη.

Η σημερινή εικόνα της αγοράς τον δικαιώνει: Το φυσικό αέριο εκτινάχθηκε στα 30 ευρώ όταν κόστιζε στα 10 με 15 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, ενώ τα δικαιώματα ρύπων εκτοξεύτηκαν στα 80 από τα 5 με 10 ευρώ. Και η άνοδος του κόστους συντελέστηκε όταν το φυσικό αέριο παραμένει καύσιμο στρατηγικής σημασίας για τη μετάβαση.

Η αμυντική βιομηχανία της Metlen

Η ανακοίνωση του εταιρικού μετασχηματισμού της Metlen αναδεικνύει τη δραστηριότητα της στην αμυντική βιομηχανία. Ο αμυντικός τομέας αποτελεί τον τρίτο βασικό πυλώνα δραστηριότητας με τα εργοστάσια στο Βόλο να αποτελούν την ατμομηχανή της ανάπτυξης.

Ήδη εδώ και έξι μήνες η Metlen έχει προχωρήσει σε εξαγορές και πλέον αποσκοπεί στην παραγωγή ελληνικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και συγκεκριμένα σύνθετα μεταλλικά συστήματα και εξοπλισμό: «Δεν θέλουμε να είμαστε απλώς υπεργολάβοι», σημείωσε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, «θέλουμε να παράγουμε δικά μας προϊόντα με τη δική μας τεχνολογία»

Μέχρι το 2029, ο αριθμός των εγκαταστάσεων του Ομίλου αναμένεται να έχει υπερδιπλασιαστεί, επιτρέποντας πλήρη καθετοποίηση της παραγωγής και τη δημιουργία σημαντικών εξαγωγικών δυνατοτήτων.

Η νέα διοικητική δομή

Ο νέος διοικητικός ρόλος που αναλαμβάνει ο Ευάγγελος Μυτιληναίος του επιτρέπει, από τη θέση του εκτελεστικού προέδρου, στο σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται στη στρατηγική της Metlen.

Διευθύνων σύμβουλος αναλαμβάνει ο Χρήστος Γαβαλάς και όπως τόνισε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος οι αλλαγές στη οργανωτική δομή αποσκοπούν στο διαχωρισμό των καθημερινών επιχειρησιακών αρμοδιοτήτων από τις στρατηγικές αποφάσεις.

Πηγή ΟΤ