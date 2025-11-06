Λόγω της γενικής συνέλευσης του ΕΔΟΕΑΠ το «tovima.gr» συμμετέχει στη στάση εργασίας που προκήρυξε η ΠΟΕΣΥ σήμερα Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025 από τις 11.30πμ έως 3.30μμ.

Ειδικότερα, η τετράωρη στάση αφορά όλους τους δημοσιογράφους – μέλη των Ενώσεων Μελών της ΠΟΕΣΥ, που εργάζονται σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και είναι ασφαλισμένοι στον «ΕΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ» (ΕΔΟΕΑΠ), προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Ασφαλιστικού τους φορέα.