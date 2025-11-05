Η νίκη του Ζοχράν Μαμντάνι αποτελεί βασική είδηση σε όλα τα Μέσα των ΗΠΑ. Ωστόσο, το πρωτοσέλιδο της New York Post ήταν εκείνο που έκλεψε τις εντυπώσεις και έγινε viral.

Σε αυτό παρουσιάζει τον Μαμντάνι να κρατά σφυροδρέπανο, ενώ υπάρχει και ένα λεκτικό λογοπαίγνιο. Αντί να χρησιμοποιήσει τη φράση «on your mark» (λάβετε θέσεις), γράφει «on your Marx» σε μια ξεκάθαρη αναφορά στον Μαρξ.

«Ο σοσιαλιστής Μαντάνι κερδίζει τη δημαρχία…» αναφέρει στη συνέχεια του χτυπήματος.

Μαμντάνι: «Η Νέα Υόρκη θα γίνει το φως»

Ο νεαρός «δημοκράτης σοσιαλιστής» Ζοχράν Μαμντάνι, στις πρώτες του δηλώσεις εκτίμησε ότι η πόλη, γενέτειρα του αμερικανού προέδρου, μπορεί να «δείξει σ’ ένα έθνος προδομένο από τον Ντόναλντ Τραμπ πώς να τον νικήσει».

Στην επινίκια ομιλία του, ο 34χρονος που θα γίνει την 1η Ιανουαρίου ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ έκρινε ακόμη ότι νίκησε «η ελπίδα την τυραννία» και ότι «αυτή την περίοδο πολιτικού ερέβους, η Νέα Υόρκη θα γίνει το φως».

Χαρακτήρισε εξάλλου «δεσπότη» τον πρόεδρο Τραμπ.