Μέσα από την τέχνη της, η Duwaji υπερασπίζεται ανοιχτά τα δικαιώματα των Παλαιστινίων και έχει δημιουργήσει έργα που καλούν στην απελευθέρωση φοιτητών και ακτιβιστών όπως ο Mahmoud Khalil, ο οποίος είχε κρατηθεί αυθαίρετα κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Trump.

Παρότι απέφυγε να βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας του συζύγου της, έπαιξε σημαντικό ρόλο στο παρασκήνιο.

How Zohran Mamdani’s aloof wife, Rama Duwaji, quietly steered his campaign from behind the scenes https://t.co/NFq9JxuJlV pic.twitter.com/Gv1IZxxG9h — New York Post (@nypost) November 3, 2025

Ήταν εκείνη που σχεδίασε τα λογότυπα και το οπτικό υλικό της καμπάνιας του Zohran Mamdani, συμβάλλοντας καθοριστικά στη viral εικόνα του νέου δημάρχου στα social media. Όπως παραδέχτηκε ο ίδιος ο Mamdani, «η Rama δεν είναι απλώς η γυναίκα μου, είναι μια απίστευτη καλλιτέχνιδα που αξίζει να την γνωρίσουν για αυτό που είναι».

Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσα από την εφαρμογή γνωριμιών Hinge. Η χημεία τους ήταν άμεση, και πριν από τρεις μήνες αποφάσισαν να παντρευτούν με μια λιτή τελετή στο Δημαρχείο της Νέας Υόρκης. Ο Mamdani δημοσίευσε φωτογραφίες από την τελετή στο Instagram, δηλώνοντας:

«Τρεις μήνες πριν, παντρεύτηκα την αγάπη της ζωής μου, τη Rama, στο City Clerk’s Office. Τώρα, κάποιοι προσπαθούν να κάνουν αυτή την εκλογική μάχη να αφορά εκείνη. Μπορείτε να κρίνετε τις απόψεις μου, αλλά όχι την οικογένειά μου».

Zohran meeting his wife on Hinge...maybe real love isn't dead!!!! pic.twitter.com/nscY7si5Td — Cosmopolitan (@Cosmopolitan) June 25, 2025

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, η Duwaji δέχτηκε επιθέσεις από δεξιούς σχολιαστές που την κατηγόρησαν για την απουσία της από τη δημόσια σκηνή. Όμως η απάντησή της ήρθε έμμεσα, μέσα από την τέχνη και το στιλ της.

Σε κάθε δημόσια εμφάνιση δίπλα στον Mamdani, όπως το βράδυ της εκλογικής του νίκης, η Duwaji συνδύασε minimal chic αισθητική με έντονη ταυτότητα: loose γραμμές, φυσικό μακιγιάζ, και statement κοσμήματα που παραπέμπουν στη Μέση Ανατολή -μια σιωπηλή αλλά δυνατή δήλωση πολιτιστικής υπερηφάνειας.

How Rama Duwaji Helped Design Her Husband Zohran Mamdani’s Rise https://t.co/JZIkGRWFCL — The Inquisitr (@theinquisitr) November 4, 2025

Την Τρίτη το βράδυ, στη σκηνή της νίκης, Rama Duwaji χαμογελούσε συγκινημένη καθώς ο Mamdani την ευχαριστούσε δημόσια:

«Rama, τίποτα απ’ όσα έγιναν δεν θα ήταν δυνατό χωρίς εσένα».

Λίγο αργότερα, η ίδια έγραψε στο Instagram:

«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανη. Ο Zohran απέδειξε ότι η Νέα Υόρκη μπορεί να πιστέψει ξανά σε κάτι αυθεντικό».

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές εικόνες των πολιτικών συντρόφων, η Rama Duwaji εκπροσωπεί μια νέα γενιά γυναικών που δεν χρειάζεται να «ανήκει» στη δημόσια εικόνα του συζύγου της για να ξεχωρίζει. Η αισθητική της είναι βαθιά προσωπική, με επιρροές από τη Μέση Ανατολή και τη σύγχρονη τέχνη του Brooklyn, όπου εργάζεται.

Στο Instagram της μοιράζεται sketches, ψηφιακά illustrations και στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της. Οι φίλοι και συνεργάτες της τη χαρακτηρίζουν «χαμηλών τόνων, αλλά με φωνή που ακούγεται καθαρά μέσα από την τέχνη της».

Η άνοδος του Zohran Mamdani στο αξίωμα του δημάρχου της Νέας Υόρκης σηματοδοτεί μια μεγάλη πολιτική αλλαγή. Η παρουσία όμως της Rama Duwaji δίπλα του φέρνει κάτι ακόμη πιο σπάνιο: μια πολιτιστική και γενεαλογική αλλαγή.