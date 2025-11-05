ΤΟ ΒΗΜΑ logo

Η Rama Duwaji κέρδισε τη Νέα Υόρκη – και βοήθησε τον Zohran Mamdani να γράψει ιστορία

Μετά τη θριαμβευτική εκλογή του Zohran Mamdani ως νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης, τα βλέμματα στράφηκαν αμέσως στη σύζυγό του– την 28χρονη animatοr που έγινε η πρώτη Gen Z Πρώτη Κυρία στην ιστορία της πόλης.

ΑΠΟ ΤΟΝΙΑ ΤΖΑΦΕΡΗ

Η Νέα Υόρκη δεν απέκτησε μόνο τον νεότερο δήμαρχο του τελευταίου αιώνα, αλλά και μια Πρώτη Κυρία που ανήκει στη Generation Z, μια καλλιτέχνιδα που παντρεύει τη δημιουργικότητα με την κοινωνική ευαισθησία.

Η Rama Duwaji, σύζυγος του 34χρονου δημάρχου Zohran Mamdani, είναι κάτι παραπάνω από μια απλή καλλιτέχνιδα. Με το ήρεμο βλέμμα, το ανεπιτήδευτο στιλ και τις δυναμικές της απόψεις υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Duwaji αποτελεί ήδη σύμβολο μιας νέας εποχής για τη μητρόπολη των ΗΠΑ.

Είναι 28 ετών, γεννήθηκε και μεγάλωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες από οικογένεια συριακής καταγωγής. Δηλώνει illustrator και animator, ενώ έχει γίνει ευρύτερα γνωστή για τα έργα της που συχνά φέρουν κοινωνικό και πολιτικό μήνυμα.

Μέσα από την τέχνη της, η Duwaji υπερασπίζεται ανοιχτά τα δικαιώματα των Παλαιστινίων και έχει δημιουργήσει έργα που καλούν στην απελευθέρωση φοιτητών και ακτιβιστών όπως ο Mahmoud Khalil, ο οποίος είχε κρατηθεί αυθαίρετα κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Trump.

Παρότι απέφυγε να βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας του συζύγου της, έπαιξε σημαντικό ρόλο στο παρασκήνιο.

Ήταν εκείνη που σχεδίασε τα λογότυπα και το οπτικό υλικό της καμπάνιας του Zohran Mamdani, συμβάλλοντας καθοριστικά στη viral εικόνα του νέου δημάρχου στα social media. Όπως παραδέχτηκε ο ίδιος ο Mamdani, «η Rama δεν είναι απλώς η γυναίκα μου, είναι μια απίστευτη καλλιτέχνιδα που αξίζει να την γνωρίσουν για αυτό που είναι».

«Η Rama δεν είναι απλώς η γυναίκα μου — είναι μια απίστευτη καλλιτέχνιδα που αξίζει να την γνωρίσουν για αυτό που είναι».

Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσα από την εφαρμογή γνωριμιών Hinge. Η χημεία τους ήταν άμεση, και πριν από τρεις μήνες αποφάσισαν να παντρευτούν με μια λιτή τελετή στο Δημαρχείο της Νέας Υόρκης. Ο Mamdani δημοσίευσε φωτογραφίες από την τελετή στο Instagram, δηλώνοντας:

«Τρεις μήνες πριν, παντρεύτηκα την αγάπη της ζωής μου, τη Rama, στο City Clerk’s Office. Τώρα, κάποιοι προσπαθούν να κάνουν αυτή την εκλογική μάχη να αφορά εκείνη. Μπορείτε να κρίνετε τις απόψεις μου, αλλά όχι την οικογένειά μου».

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, η Duwaji δέχτηκε επιθέσεις από δεξιούς σχολιαστές που την κατηγόρησαν για την απουσία της από τη δημόσια σκηνή. Όμως η απάντησή της ήρθε έμμεσα, μέσα από την τέχνη και το στιλ της.

Σε κάθε δημόσια εμφάνιση δίπλα στον Mamdani, όπως το βράδυ της εκλογικής του νίκης, η Duwaji συνδύασε minimal chic αισθητική με έντονη ταυτότητα: loose γραμμές, φυσικό μακιγιάζ, και statement κοσμήματα που παραπέμπουν στη Μέση Ανατολή -μια σιωπηλή αλλά δυνατή δήλωση πολιτιστικής υπερηφάνειας.

Την Τρίτη το βράδυ, στη σκηνή της νίκης, Rama Duwaji χαμογελούσε συγκινημένη καθώς ο Mamdani την ευχαριστούσε δημόσια:

«Rama, τίποτα απ’ όσα έγιναν δεν θα ήταν δυνατό χωρίς εσένα».

Λίγο αργότερα, η ίδια έγραψε στο Instagram:

«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανη. Ο Zohran απέδειξε ότι η Νέα Υόρκη μπορεί να πιστέψει ξανά σε κάτι αυθεντικό».

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές εικόνες των πολιτικών συντρόφων, η Rama Duwaji εκπροσωπεί μια νέα γενιά γυναικών που δεν χρειάζεται να «ανήκει» στη δημόσια εικόνα του συζύγου της για να ξεχωρίζει. Η αισθητική της είναι βαθιά προσωπική, με επιρροές από τη Μέση Ανατολή και τη σύγχρονη τέχνη του Brooklyn, όπου εργάζεται.

Στο Instagram της μοιράζεται sketches, ψηφιακά illustrations και στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της. Οι φίλοι και συνεργάτες της τη χαρακτηρίζουν «χαμηλών τόνων, αλλά με φωνή που ακούγεται καθαρά μέσα από την τέχνη της».

Η άνοδος του Zohran Mamdani στο αξίωμα του δημάρχου της Νέας Υόρκης σηματοδοτεί μια μεγάλη πολιτική αλλαγή. Η παρουσία όμως της Rama Duwaji δίπλα του φέρνει κάτι ακόμη πιο σπάνιο: μια πολιτιστική και γενεαλογική αλλαγή.

Η πρώτη Gen Z Πρώτη Κυρία της Νέας Υόρκης, καλλιτέχνιδα, μουσουλμάνα και ακτιβίστρια, ενσαρκώνει το πρόσωπο μιας πόλης που θέλει να ξαναδεί τον εαυτό της πιο ανοιχτό, πιο δημιουργικό και σίγουρα πιο ανθρώπινο.

