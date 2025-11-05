Η Νέα Υόρκη δεν απέκτησε μόνο τον νεότερο δήμαρχο του τελευταίου αιώνα, αλλά και μια Πρώτη Κυρία που ανήκει στη Generation Z, μια καλλιτέχνιδα που παντρεύει τη δημιουργικότητα με την κοινωνική ευαισθησία.
Η Rama Duwaji, σύζυγος του 34χρονου δημάρχου Zohran Mamdani, είναι κάτι παραπάνω από μια απλή καλλιτέχνιδα. Με το ήρεμο βλέμμα, το ανεπιτήδευτο στιλ και τις δυναμικές της απόψεις υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Duwaji αποτελεί ήδη σύμβολο μιας νέας εποχής για τη μητρόπολη των ΗΠΑ.
Είναι 28 ετών, γεννήθηκε και μεγάλωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες από οικογένεια συριακής καταγωγής. Δηλώνει illustrator και animator, ενώ έχει γίνει ευρύτερα γνωστή για τα έργα της που συχνά φέρουν κοινωνικό και πολιτικό μήνυμα.