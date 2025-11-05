Με τρεις λέξεις αντέδρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στην επικράτηση του Ζοχράν Μαμντάνι. Μετά την εκλογική επικράτηση και τη θριαμβευτική άνοδο του 34χρονου στο αξίωμα του δημάρχου της Νέας Υόρκης ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε στα sosial media: «…και έτσι αρχίζει», «and so ti begins! δίνοντας το στίγμα για τον τρόπο που θα ακολουθήσει μετά την εκλογή του Ζοχράν Μαμντάνι τον οποίο έχει χαρακτηρίσει «κομμουνιστή» και είχε απειλήσει τους ψηφοφόρους όταν εάν αυτός νικήσει «η Νέα Υόρκη θα καταστραφεί πλήρως, οικονομικά και κοινωνικά»

Ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της περιόδου πριν τις δημοτικές εκλογές στη Νέα Υόρκη είχε αποτρέψει τους ψηφοφόρους από το να ψηφίσουν Μαμντάνι απειλώντας ότι θα μειώσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση στην πόλη και τους προέτρεπε να προτιμήσουν τον εκλογικό του αντίπαλο, Αντριου Κουόμο.

Ο Ζοχράν Μαμντάμι από την πλευρά του στην ομιλία που απηύθυνε στους πολίτες της Νέας Υόρκης αμέσως μετά την εκλογή του είπε: «Ντόναλντ Τραμπ, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείς, έχω τέσσερις λέξεις για σένα: ανέβασε την ένταση!» και πρόσθεσε: «Άκουσέ με, λοιπόν, πρόεδρε Τραμπ, όταν το λέω αυτό: Για να φτάσεις σε οποιονδήποτε από εμάς θα πρέπει να περάσεις από όλους μας».