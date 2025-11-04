Λίγο πριν τη μια το μεσημέρι, της Τρίτης (4/11), η 25η πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ κατέθεσε τα διαπιστευτήρια της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Τη συνόδευσαν μέλη της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής, ενώ την συνόδεψε προς την ειδική αίθουσα ο υπολοχαγός της Προεδρικής Φρουράς, Αθανάσιος Νούλας.

Η κατ’ ιδίαν συνάντηση της πρέσβειρας με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας διήρκησε περισσότερο από μισή ώρα. Είχε προηγηθεί ο διάλογος τους, όπου ο κ. Τασούλας σχολίασε το ζωηρό ενδιαφέρον του Τύπου για την άφιξη της. «Όπως βλέπετε υπήρξε εξαιρετική προσμονή για την άφιξή σας. Εξαιρετικά μεγάλη προσμονή. Μπορείτε να το καταλάβετε από τους φωτορεπόρτερ», είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Στον σύντομο διάλογο με τον ΠτΔ η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα δήλωσε ενθουσιασμένη που βρίσκεται στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δήλωσε ότι είναι εξαιρετική εμπειρία και είπε ότι χαίρεται που βρίσκεται ξανά στην Αθήνα και για την Ελλάδα. Αποκάλυψε πως είχε καλύψει τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας για το ABC το 2004. Στη συνέχεια προχώρησε και σε μια προσωπική εξομολόγηση λέγοντας ότι είχε και το γαμήλιο ταξίδι της με τον πρώτο της σύζυγο.

Ειδικότερα, «Έχετε έρθει ποτέ στην Ελλάδα;» τη ρώτησε ο κ. Τασούλας, με την ίδια να απαντάει θετικά: «είχα το μήνα του μέλιτος εδώ. Θαυμάσιο μήνα του μέλιτος, αλλά… με τον κ. Τασούλα να σχολιάζει «ο μήνας του μέλιτος ήταν θαυμάσιος» και η νέα πρέσβειρα να προσθέτει πως «έχω νέο σύζυγο». Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ρώτησε αν ο μήνας του μέλιτος ήταν στην πρωτεύουσα της χώρας μας ή και στα νησιά με την πρέσβειρα των ΗΠΑ να λέει πως ήταν και στην Αθήνα και σε νησιά όπως η Ύδρα, η Κέρκυρα, η Μύκονος και η Σαντορίνη. Και όπως είπε σε ηλικία 18 ετών «ξεκίνησα να διαβάζω αρχαία ελληνική ιστορία, με καθηγητή τον κύριο Σπυριδάκη».

Στη συνέχεια, η νέα Αμερικανίδα πρέσβης θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη ενώ την Τετάρτη θα γίνει δεκτή από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σημειώνεται επίσης, πως πριν την Αμερικανίδα πρέσβη, τα διαπιστευτήρια τους κατέθεσαν οι πρέσβειρες της Νορβηγίας και του Καναδά. Οι κυρίες Χάριετ Μπεργκ και Σόνια Θίσσεν είχαν επίσης κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ειδικότερα, η κ. Θίσσεν ξεχώρισε με την ενδυματολογική της επιλογή διότι στις γόβες της είχε το εθνόσημο της χώρας της, το οποίο αποτελείται από ένα θυρεό με ένα κόκκινο φύλλο σφενδάμνου στο κέντρο. Οι Καναδοί διπλωμάτες που τη συνόδευσαν φορούσαν τις χαρακτηριστικές παπαρούνες, το σύμβολο μνήμης για όσους υπηρέτησαν και θυσιάστηκαν στον στρατό της χώρας. Αυτή η παράδοση συνδέεται με την εθνική Εκστρατεία για την Παπαρούνα, η οποία διαρκεί από τα τέλη Οκτωβρίου έως την Ημέρα Μνήμης στις 11 Νοεμβρίου.

Εικόνες από την συνάντηση με Τασούλα