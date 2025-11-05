Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα, σήμερα, Πέμπτης 5 Νοεμβρίου 2025, σε γνωστό νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι, στην πλατεία του Μπουρναζίου, όπου πριν από μερικές ημέρες ένας 37χρονος Βούλγαρος είχε πέσει νεκρός μετά από επίθεση που δέχτηκε με μαχαίρι.

Γύρω στις 4 τα ξημερώματα άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό μπροστά από το club ο οποίος εξερράγη με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες, υλικές ζημιές στην είσοδο του καταστήματος.

Συγκεκριμένα ζημιές προκλήθηκαν σε πλαϊνή πόρτα αλλά και σε υαλοπίνακα επιχείρησης στον απέναντι δρόμο.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί καθώς η επιχείρηση ήταν κλειστή.

Πυροτεχνουργοί από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών βρήκαν υπολείμματα, συγκεκριμένα βραδύκαυστα φυτίλια και η υπόθεση διερευνάται πλέον από τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος και Εκβιασμών.

Ο χώρος έχει αποκλειστεί από τους Αστυνομικούς οι οποίοι διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό.

Υπενθυμίζεται ότι στο συγκεκριμένο κλαμπ στις 20 Οκτβωρίου είχε πέσει νεκρός 37χρονος από μαχαιριά 24χρονου. Το περιστατικό αποδόθηκε σε έριδα και μέχρι στιγμής δεν προκύπτει σύνδεση με το νέο περιστατικό. Ο κατηγορούμενος που είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε διαφωνίες με το θύμα και διαπληκτίστηκαν έντονα, ενώ απολογήθηκε, λέγοντας ότι ήταν «κακιά στιγμή».