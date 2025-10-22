Ο 24χρονος δράστης που παραδόθηκε και ομολόγησε ότι σκότωσε με αναδιπλούμενο μαχαίρι τον 37χρονο Βούλγαρο στο Περιστέρι, είναι ανιψιός του Κώστα Κατσαφάδου, υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός είναι γιος του πρώτου ξαδέλφου του υφυπουργού, ο οποίος είναι συνταξιούχος αστυνομικός.

Η βεντέτα θύματος και δράστη:

Ο 24χρονος, ο οποίος συνελήφθη, φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι είχε προσωπικές διαφορές με το θύμα, καθώς περίπου δέκα ημέρες πριν τη δολοφονία, ο 37χρονος Βούλγαρος τον είχε ξυλοκοπήσει μαζί με άλλα άτομα της παρέας του.

Ο 24χρονος το βράδυ της δολοφονίας, προσέγγισε τον 37χρονο που διασκέδαζε σε κατάστημα στο Περιστέρι μαζί με μια γυναίκα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, τον πλησίασε ψύχραιμα και τον έπεισε να βγουν έξω για να μιλήσουν. Ο 24χρονος διψούσε για εκδίκηση, σε δευτερόλεπτα ο δράστης έβγαλε μαχαίρι στη μέση του δρόμου, σκοτώνοντας τον 37χρονο. Στη συνέχεια πήγε σε κοντινό κατάστημα όπου εργαζόταν ως υποδοχή, πήρε τα προσωπικά του αντικείμενα και εξαφανίστηκε.

Οι αστυνομικοί από μαρτυρίες, καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό γρήγορα κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν. Ο 24χρονος δράστης δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις αρχές στο παρελθόν και πριν λήξει το αυτόφωρο, κι ενώ ο κλοιός γύρω του έσφιγγε, παραδόθηκε στην Υποδιεύθυνση Δυτικής Αττικής.

Ο 24χρονος αναμένεται να δώσει τις δικές του εξηγήσεις ενώπιον των δικαστικών αρχών.