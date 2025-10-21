Παραδόθηκε το πρωί της Τρίτης το άτομο που φέρεται να σκότωσε τον 37χρονο Βούλγαρο έξω από κέντρο διασκέδασης στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για Έλληνα, ηλικίας κάτω των 25 ετών, ο οποίος είναι ήδη γνωστός στις αρχές για τη δράση του και εργαζόταν ως άτομο «προστασίας» σε καταστήματα της ίδιας περιοχής.

Οι αρχές είχαν καταλήξει στα ίχνη του από τις πρώτες ώρες της έρευνας, αξιοποιώντας τόσο μαρτυρίες όσο και υλικό από κάμερες ασφαλείας, κοντά στο σημείο του αιματηρού επεισοδίου. Ο νεαρός προσήλθε τελικά αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα, βάζοντας τέλος στην καταδίωξη που είχε ξεκινήσει από το βράδυ του εγκλήματος.

Κατά τις ίδιες πηγές, η δολοφονία φέρεται να προκλήθηκε μετά από συμπλοκή που σημειώθηκε πριν από περίπου 15 ημέρες, στο Μπουρνάζι. Θύμα και δράστης Οι δύο άνδρες φαίνεται να είχαν έρθει στα χέρια, με τον 37χρονο Βούλγαρο και άλλα άτομα να χτυπούν τον έλληνα «μπράβο», ο οποίος ανήκει μάλιστα σε ομάδα «μεγάλου» ονόματος της επονομαζόμενης αθηναϊκής νύχτας και μάλιστα εργάζεται στην ασφάλεια άλλου νυχτερινού κέντρου στο Περιστέρι. Ο νεαρός δεν ξέχασε τι είχε συμβεί και μόλις έμαθε για την παρουσία του 37χρονου με μία φίλη του στο club, δεν άφησε την ευκαιρία για εκδίκηση να πάει χαμένη.

Το χρονικό του εγκλήματος

Το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 3:30 τη νύχτα, ξημερώματα Κυριακής 19/10.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, κάποια στιγμή πλησίασε στο τραπέζι τους ένας άνδρας, ο οποίος φέρεται να γνώριζε τον 37χρονο. Του ζήτησε να βγουν έξω να μιλήσουν. Ο 37χρονος αρχικά αρνήθηκε, όμως τελικά σηκώθηκε και τον ακολούθησε.

Λίγα λεπτά αργότερα, έξω από την είσοδο του club, ο δράστης φέρεται να τράβηξε μαχαίρι και να τον τραυμάτισε στην κοιλιά. Το θύμα, αιμόφυρτο, κατάφερε να επιστρέψει στο εσωτερικό του μαγαζιού ζητώντας βοήθεια, πριν καταρρεύσει μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα των θαμώνων.

Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον 37χρονο βαριά τραυματισμένο στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Για το αιματηρό περιστατικό έχουν δώσει κατάθεση τόσο η φίλη του θύματος, όσο και άτομα που ήταν μπροστά στο συμβάν, ενώ κατασχέθηκε και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Με τους αστυνομικούς να ταυτοποιούν γρήγορα τον δράστη, έγινε προσπάθεια για τη σύλληψή του, χωρίς μέχρι στιγμής αυτή να έχει αποδώσει καρπούς, καθώς κρυβόταν.

Σε ό,τι αφορά τον 37χρονο Βούλγαρο, ήταν άτομο που έχει απασχολήσει τις διωκτικές αρχές δεκάδες φορές, ενώ έχει εκτίσει και ποινή κάθειρξης. Φέρεται δε να ανήκε σε σκληρή ομάδα Αλβανών ποινικών.