Αιματηρή συμπλοκή εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής έξω από γνωστό club στο Μπουρνάζι, με θύμα έναν 37χρονο άνδρα βουλγαρικής καταγωγής, ο οποίος δέχθηκε θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα.

Το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 3:30 τη νύχτα. Το θύμα διασκέδαζε μέσα στο κατάστημα μαζί με μια γυναίκα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, κάποια στιγμή πλησίασε στο τραπέζι τους ένας άνδρας, ο οποίος φέρεται να γνώριζε τον 37χρονο. Του ζήτησε να βγουν έξω να μιλήσουν. Ο 37χρονος αρχικά αρνήθηκε, όμως τελικά σηκώθηκε και τον ακολούθησε.

Κατέρρευσε μέσα στο κλαμπ

Λίγα λεπτά αργότερα, έξω από την είσοδο του club, ο δράστης φέρεται να τράβηξε μαχαίρι και να τον τραυμάτισε στην κοιλιά. Το θύμα, αιμόφυρτο, κατάφερε να επιστρέψει στο εσωτερικό του μαγαζιού ζητώντας βοήθεια, πριν καταρρεύσει μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα των θαμώνων.

Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον 37χρονο βαριά τραυματισμένο στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας. Παρά τις προσπάθειες των θεραπόντων ιατρών, ο 37χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

«Εχουν» τον δράστη

Η περιοχή αποκλείστηκε από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ άνδρες του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής συνέλεξαν καταθέσεις από μάρτυρες και ελέγχουν το υλικό από κάμερες ασφαλείας τόσο του club όσο και γειτονικών καταστημάτων.

Από τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους καθαρή εικόνα του δράστη, ενώ εξετάζουν το ενδεχόμενο η δολοφονία να σχετίζεται με προσωπικές διαφορές ή ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

Το παρελθόν του θύματος

Ο 37χρονος Βούλγαρος δεν ήταν άγνωστος στις αρχές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είχε απασχολήσει στο παρελθόν για σοβαρές υποθέσεις, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Μάλιστα, είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης στις φυλακές της Λάρισας.

Οι αρχές εκτιμούν πως το παρελθόν του ενδέχεται να συνδέεται με τη δολοφονία του, καθώς ερευνάται αν το θύμα είχε εμπλακεί σε κυκλώματα της νύχτας ή είχε ανοιχτούς λογαριασμούς από παλιότερες υποθέσεις.